Chuỗi kim cương có tiếng bất ngờ tái xuất sau 2 tháng “đóng băng”, tung chính sách thu đổi đặc biệt

Cashion - chuỗi kim cương từng được chú ý vì mối liên hệ với Người Bạn Vàng (NBV), doanh nghiệp mà PNJ từng sở hữu gần 20% vốn vừa thông báo hoạt động trở lại.

Bên trong một cửa hàng Cashion. Ảnh: Cashion

Sẽ chia làm 2 nhóm thu đổi

Chuỗi kim cương Cashion vừa thông báo hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng để tái cấu trúc, đồng thời cập nhật chính sách thu mua sản phẩm từ ngày 19/9.

Cùng thời điểm, doanh nghiệp cập nhật chính sách thu mua, chia theo thời điểm phát sinh hóa đơn.

Với hóa đơn phát sinh trước ngày 19/7/2026, Cashion tiếp tục áp dụng điều kiện và tỷ lệ thu mua đã xác lập tại thời điểm khách hàng mua sản phẩm. Việc thanh toán được thực hiện thành 5 đợt trong vòng 120 ngày, với tổng giá trị bằng 100% tổng giá trị thu lại đã được xác nhận trong hồ sơ giao dịch.

Với hóa đơn phát sinh từ ngày 19/7/2026, sản phẩm sẽ được Cashion xem xét thu mua hoặc đổi sang sản phẩm khác theo mức giá thỏa thuận tại thời điểm tiếp nhận và kiểm tra. Sau khi hoàn tất kiểm tra, doanh nghiệp sẽ thông báo giá trị thu mua hoặc giá trị đổi để khách hàng cân nhắc.

Trước đó vào ngày 19/7, doanh nghiệp cho biết chính thức tạm dừng hoạt động kinh doanh trong thời gian 2 tháng để triển khai quá trình tái cấu trúc.

Việc Cashion tạm dừng hoạt động diễn ra trong bối cảnh thị trường kim cương trong nước biến động mạnh sau vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm kinh doanh kim cương để điều tra về hành vi buôn lậu.

Sau đó, hàng loạt cửa hàng kim cương tại TP.HCM cũng thông báo tạm ngừng hoạt động, đóng cửa hoặc tái cơ cấu. Theo Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM, khoảng 30 doanh nghiệp kinh doanh kim cương đã tạm ngưng hoạt động từ đầu tháng 7, chủ yếu do áp lực dòng tiền và lượng khách bán lại tăng mạnh.

Đến nay Cashion là thương hiệu kim cương hiếm hoi quay trở lại sau làn sóng đóng cửa của thị trường kim cương, cùng với Quế Jewelry và Hoàng Thứ Jewelry.

Mối quan hệ với PNJ đã chấm dứt﻿

Thành lập từ năm 2021, đến nay toàn hệ thống Cashion có khoảng 35 cửa hàng, tập trung ở TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Phần lớn đặt tại các trung tâm thương mại lớn.

Trước đó, có nhiều thông tin cho biết đây là chuỗi kim cương có liên quan PNJ. Nguyên nhân do PNJ từng có khoản đầu tư sở hữu gần 20% cổ phần Công ty cổ phần Người Bạn Vàng (NBV) và cho NBV thuê mặt bằng có thu phí. Giá trị gốc khoản đầu tư gần 4 tỷ đồng.

Tháng 2/2025, NBV đã thành lập Cashion hoạt động trong lĩnh vực mua bán kim cương, trang sức và trao đổi hàng hiệu chính hãng.

Đến giữa tháng 1/2026 - tức sau gần 1 năm NBV thành lập Cashion, PNJ chính thức ra thông báo khẳng định thoái toàn bộ vốn khỏi Người Bạn Vàng, không liên quan đến chuỗi kim cương Cashion.

Nguyên nhân được PNJ đưa ra là việc Người Bạn Vàng mở rộng sang lĩnh vực có sự tương đồng với ngành nghề kinh doanh cốt lõi của PNJ khiến định hướng hoạt động giữa các bên không còn phù hợp như mục tiêu hợp tác ban đầu.

Trao đổi với báo giới tại buổi họp báo bất thường trưa ngày 21/7, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ, khẳng định Hội đồng quản trị PNJ đã ban hành nghị quyết thoái toàn bộ vốn khỏi Người bạn Vàng từ tháng 2/2026. Tuy nhiên ông Công thừa nhận việc thoái vốn kéo dài lâu hơn dự kiến do vướng các thủ tục pháp lý, xử lý tồn đọng nội bộ...

Phải đến ngày 26/8/2026 giao dịch thoái vốn mới được hoàn tất, theo thông tin được công bố trong báo cáo bán niên soát xét của PNJ.