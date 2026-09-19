Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau đây

Khi phát sinh giao dịch đáng ngờ, người đứng tên tài khoản có thể phải làm việc với cơ quan chức năng để giải trình về quá trình đăng ký, quản lý và sử dụng tài khoản cũng như nguồn gốc các khoản tiền đi qua tài khoản.

Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, tài khoản ngân hàng trở thành công cụ thiết yếu trong giao dịch, mua bán, chuyển và nhận tiền. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng có thể đưa ra lời mời chào hấp dẫn để thuê, mua tài khoản ngân hàng.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, nhiều người có tâm lý cho rằng việc cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản chỉ là "cho người khác mượn công cụ nhận tiền", bản thân không trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo nên sẽ không phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đây là nhận thức tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo quy định tại Nghị định 52/2024/NĐ-CP, các hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán thông tin tài khoản thanh toán; thuê, cho thuê, mua, bán, mở hộ thẻ ngân hàng và mua, bán thông tin thẻ ngân hàng là những hành vi bị nghiêm cấm.

Đáng chú ý, từ ngày 9/2/2026, Nghị định 340/2025/NĐ-CP có hiệu lực, quy định mức xử phạt đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán.

Đối với cá nhân, trường hợp vi phạm liên quan đến từ 1 đến dưới 10 tài khoản có thể bị phạt từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Nếu liên quan đến từ 10 tài khoản trở lên, mức phạt có thể lên tới 150-200 triệu đồng, trong trường hợp hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều này đồng nghĩa, khoản tiền người dân nhận được khi bán hoặc cho thuê tài khoản có thể chỉ vài trăm nghìn đồng hoặc vài triệu đồng, nhưng số tiền phạt có thể cao hơn rất nhiều lần.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, tài khoản ngân hàng sau khi được chuyển giao cho người khác có thể bị sử dụng để nhận tiền lừa đảo, chuyển tiền qua nhiều tài khoản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền hoặc thực hiện các giao dịch bất hợp pháp khác.

Khi phát sinh giao dịch đáng ngờ, người đứng tên tài khoản có thể phải làm việc với cơ quan chức năng để giải trình về quá trình đăng ký, quản lý và sử dụng tài khoản cũng như nguồn gốc các khoản tiền đi qua tài khoản.

Đặc biệt, các thông tin gắn với tài khoản như căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ email, dữ liệu khuôn mặt, thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản thanh toán quốc tế đều có thể được sử dụng để xác minh danh tính và trách nhiệm của những người liên quan.

Nếu cá nhân biết rõ mục đích vi phạm pháp luật nhưng vẫn cung cấp thông tin, đứng tên đăng ký, kích hoạt, xác minh hoặc giao tài khoản cho người khác sử dụng, tùy tính chất và mức độ, người này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng hoặc thông tin tài khoản dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cũng không nên mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền công; không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, SIM điện thoại hoặc các thông tin bảo mật cho người khác.

Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời mời trên mạng xã hội như "cho thuê tài khoản nhận tiền", "mở tài khoản nhận hoa hồng", "bán tài khoản ngân hàng giá cao" hoặc các công việc được quảng cáo là không cần làm gì nhưng vẫn có thể nhận tiền.

Trong trường hợp nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc, phát hiện giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ tài khoản của mình đang bị người khác sử dụng, người dân cần chủ động liên hệ với ngân hàng và cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.

Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân không đánh đổi tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân lấy những khoản tiền nhỏ trước mắt, bởi tài khoản đứng tên mình có thể trở thành phương tiện phục vụ hành vi vi phạm pháp luật và kéo theo những hậu quả pháp lý lớn.