Công an khuyến cáo người dân không thực hiện nhận tiền rồi chuyển tiền đi ngay trong trường hợp sau

Công an tỉnh Gia Lai mới đây đã cảnh báo, chỉ một lần chuyển tiền hộ hộ người khác, người dân có thể vô tình tiếp tay cho tội phạm.

Chỉ vì là người quen nên nể nang mà anh N. đã cho người quen mượn tài khoản ngân hàng để nhận tiền, với lý do tài khoản của họ đang gặp sự cố. Mà không chút nghi ngờ và người này còn hứa sau khi tiền được chuyển vào tài khoản của anh N. Anh chỉ cần chuyển tiếp đến một tài khoản khác và được trả vài trăm nghìn đồng tiền công.

Nghĩ rằng mình chỉ "giúp một chút", không trực tiếp lừa đảo hay chiếm đoạt tài sản của ai nên sẽ không có vấn đề gì, anh N. đồng ý. Tuy nhiên, số tiền chuyển qua tài khoản của anh lại có nguồn gốc từ một vụ lừa đảo trên mạng. Khi vụ việc bị phát hiện, tài khoản đứng tên anh N. trở thành một trong những tài khoản trung chuyển được cơ quan chức năng xác minh.

Từ một việc tưởng chừng đơn giản, người cho mượn tài khoản có thể vô tình trở thành "mắt xích" trong quá trình thực hiện và che giấu hành vi phạm tội.

Tình huống trên là lời cảnh báo đối với mỗi người dân trước những đề nghị cho mượn tài khoản ngân hàng, đứng tên SIM điện thoại, nhận chuyển tiền hoặc vận chuyển hàng hóa giúp người khác.

Tài khoản ngân hàng không phải là thứ có thể tùy tiện cho mượn

Hiện nay, các đối tượng thường tìm thuê, mượn hoặc mua tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền từ hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để tạo lòng tin, chúng có thể đưa ra nhiều lý do như tài khoản đang bị khóa, không thể nhận tiền, cần tài khoản để giao dịch kinh doanh hoặc chỉ mượn trong thời gian ngắn. Một số đối tượng còn hứa trả tiền công để người dân giao thẻ ngân hàng, thông tin đăng nhập, mật khẩu và mã OTP.

Khi tài khoản bị sử dụng để nhận hoặc chuyển tiền bất hợp pháp, chủ tài khoản sẽ được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Tùy theo tính chất, mức độ và hành vi liên quan, người cho thuê, cho mượn hoặc tham gia chuyển tiền có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, người dân tuyệt đối không cho người khác sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên mình; không giao thẻ ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc thực hiện giao dịch theo yêu cầu của người không rõ danh tính.

Đứng tên SIM hộ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro

SIM điện thoại được sử dụng để đăng ký tài khoản ngân hàng, mạng xã hội và nhiều dịch vụ trực tuyến. Các đối tượng có thể lợi dụng SIM đứng tên người khác để che giấu danh tính, lập tài khoản giả mạo, liên lạc với bị hại hoặc thực hiện hành vi lừa đảo.

Người dân không nên đăng ký SIM hộ, cho người khác mượn SIM hoặc bán SIM đã được đăng ký bằng thông tin cá nhân của mình. Cần thường xuyên kiểm tra và quản lý chặt chẽ những số điện thoại đang đứng tên bản thân.

Nếu bị mất SIM hoặc phát hiện số điện thoại có dấu hiệu bị chiếm quyền sử dụng, cần liên hệ ngay với nhà mạng để khóa SIM và ngăn chặn nguy cơ bị lợi dụng.

"Chuyển tiền hộ có hoa hồng" có thể là một cái bẫy

Những lời mời như "chỉ cần nhận tiền rồi chuyển đi", "mỗi giao dịch sẽ được hưởng hoa hồng" hoặc "việc nhẹ, thu nhập cao" thường đánh vào tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của người dân.

Tuy nhiên, số tiền được yêu cầu chuyển tiếp có thể là tiền do lừa đảo hoặc từ hoạt động phạm pháp mà có. Việc chuyển tiền qua nhiều tài khoản là thủ đoạn nhằm gây khó khăn cho quá trình truy tìm dòng tiền và xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Nếu không biết rõ người gửi, nguồn gốc số tiền, mục đích giao dịch và người nhận cuối cùng, tuyệt đối không nhận hoặc chuyển tiền hộ.

Trường hợp tài khoản bất ngờ nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc, người dân không tự ý sử dụng, không làm theo yêu cầu chuyển trả của người lạ mà cần liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn.

Cảnh giác khi được nhờ nhận hoặc vận chuyển hàng hóa

Không chỉ lợi dụng tài khoản ngân hàng và SIM điện thoại, các đối tượng còn thuê người khác nhận, cất giữ hoặc vận chuyển những kiện hàng không rõ nguồn gốc.

Chúng thường hứa trả tiền công cao, yêu cầu giao nhận tại địa điểm vắng người, liên tục thay đổi nơi nhận hoặc không cho người vận chuyển kiểm tra hàng hóa. Bên trong các kiện hàng có thể là ma túy, vũ khí, hàng cấm, hàng nhập lậu hoặc tài sản do phạm tội mà có.

Người dân cần ghi nhớ: Không biết rõ thì không nhận; không rõ nguồn gốc thì không vận chuyển.

Công an xã Ia Hiao khuyến cáo để bảo vệ bản thân và không bị các đối tượng lợi dụng, người dân cần:

- Không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại và tài khoản mạng xã hội.

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho người lạ; thường xuyên kiểm tra các tài khoản, dịch vụ được đăng ký bằng số điện thoại của mình; cảnh giác với các lời mời gọi "kiếm tiền online", "việc nhẹ lương cao", "cho thuê sim", "mua sim chính chủ" trên mạng xã hội; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc doanh nghiệp viễn thông khi phát hiện sim điện thoại hoặc thông tin cá nhân có dấu hiệu bị lợi dụng.

- Không nhận và chuyển tiền hộ khi chưa biết rõ nguồn gốc, mục đích giao dịch.

- Không nhận giữ hoặc vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, không biết rõ bên trong.

- Cảnh giác với những lời mời "việc nhẹ, tiền công cao" nhưng yêu cầu sử dụng tài khoản, SIM điện thoại hoặc giấy tờ cá nhân.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, số tài khoản và thông tin liên quan; đồng thời thông báo ngay cho Công an xã Ia Hiao hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Mỗi tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại và giấy tờ cá nhân đều gắn với danh tính, quyền lợi và trách nhiệm của chính người đứng tên. Trước mọi lời nhờ vả, hãy kiểm tra thật kỹ và tuyệt đối không vì một khoản lợi nhỏ trước mắt mà tự đặt mình vào nguy cơ vi phạm pháp luật.



