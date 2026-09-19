Thu hơn 3.200 tỷ đồng tài nguyên viễn thông sau khi tắt mạng 2G

VTV.vn - Sau khi tắt sóng 2G, Việt Nam đấu giá thành công 3 cặp băng tần 900 MHz, thu hơn 3.200 tỷ đồng, đồng thời mở rộng dư địa phát triển mạng 4G và 5G.

Từ 0h ngày 16/9, Việt Nam chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc, ngoại trừ một số khu vực phục vụ quốc phòng, an ninh. Việc tắt 2G cũng giải phóng các băng tần từng được sử dụng cho công nghệ này, tạo nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng tần số.

Lộ trình tắt 2G tại Việt Nam bắt đầu từ tháng 9/2024, khi các nhà mạng dừng phục vụ điện thoại chỉ hỗ trợ 2G. Việc tắt sóng ngày 16/9 là bước cuối của quá trình chuyển đổi, đưa người dùng sang các mạng 4G và 5G.

Sau khi 2G chính thức được tắt, 3 cặp khối băng tần 900 MHz được đấu giá thành công với tổng giá trị hơn 3.200 tỷ đồng. Ba doanh nghiệp trúng đấu giá hôm 9/9 vừa qua gồm VNPT, Viettel và Vietnamobile, mỗi doanh nghiệp được quyền sử dụng một cặp khối băng tần trong thời hạn 15 năm.

Khoản tiền đấu giá là nguồn thu ngân sách, còn các doanh nghiệp có thể khai thác băng tần để phát triển 4G và các công nghệ di động mới.

Theo Viettel, trong 8 tháng qua, 8,6 triệu thuê bao đã chuyển từ 2G lên 4G/5G. Hiện chỉ còn khoảng 750.000 thuê bao cần chuyển đổi. Người dùng điện thoại 2G cần đổi sang máy hỗ trợ 4G/5G.

Theo các doanh nghiệp viễn thông, chuyển từ 2G sang 4G/5G giúp cuộc gọi kết nối nhanh hơn, từ 5-7 giây xuống còn khoảng 1-2 giây, đồng thời giảm 59% tỷ lệ rớt cuộc gọi. Người dùng cũng có thể truy cập Internet trong khi gọi và hạn chế nguy cơ kết nối với trạm phát sóng giả.