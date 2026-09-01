VinFast chuẩn bị ra mắt xe bán tải điện đổ xăng, đi hơn 1.000 km

Mẫu bán tải đầu tiên của VinFast đang được nhiều đại lý nhận đặt cọc, với giá dự kiến từ hơn 800 triệu đồng và có thể giao xe từ tháng 10.

VinFast đang chuẩn bị ra mắt một mẫu ô tô mới ngay trong tháng 9/2026. Dựa trên hình ảnh được hãng hé lộ trên fanpage chính thức, nhiều khả năng đây là mẫu bán tải VF Wild từng được giới thiệu dưới dạng xe ý tưởng trước đó.

Thông tin từ một số đại lý VinFast cho biết VF Wild đã bắt đầu được nhận đặt cọc, giá dự kiến từ hơn 800 triệu đồng. Xe có thể được bàn giao cho khách từ nửa cuối tháng 10 hoặc muộn hơn.

Điểm đáng chú ý nhất của VF Wild nằm ở hệ truyền động. Theo thông tin từ đại lý, mẫu xe này sử dụng cấu hình REEV/EREV, tức xe vẫn vận hành bằng mô-tơ điện nhưng được trang bị thêm một động cơ xăng.

Khác với xe hybrid thông thường, động cơ xăng trên loại xe này không trực tiếp truyền lực xuống bánh xe mà chủ yếu làm nhiệm vụ chạy máy phát điện, bổ sung năng lượng cho pin khi cần.

Nhờ đó, xe vẫn mang đặc tính vận hành của ô tô điện nhưng người dùng có thể đổ xăng để kéo dài quãng đường khi không thuận tiện sạc pin.

Mẫu xe concept VF Wild được VinFast giới thiệu tại CES 2024

Theo thông tin được các đại lý chia sẻ, VF Wild có thể chạy hơn 1.000 km khi kết hợp pin đầy và nhiên liệu. Riêng chế độ chạy thuần điện, quãng đường dự kiến không dưới 250 km theo chuẩn NEDC.

VF Wild cũng được cho là sử dụng kết cấu thân liền khối unibody, khác với phần lớn xe bán tải đang bán tại Việt Nam vốn dùng kết cấu khung rời body-on-frame.

Nếu ra mắt với cấu hình trên, VF Wild sẽ tạo ra khác biệt đáng kể trong phân khúc bán tải Việt Nam, nơi hiện chủ yếu là các mẫu dùng động cơ diesel như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max hay Nissan Navara.

Năm 2025, thị trường bán tải Việt Nam tiêu thụ hơn 27.000 xe, tăng khoảng 17% so với năm trước. Ford Ranger tiếp tục là mẫu xe chiếm ưu thế lớn nhất phân khúc.

Sau 8 tháng đầu năm 2026, Ranger bán được 8.688 xe. Toyota Hilux đạt 5.261 xe, trong khi Mitsubishi Triton đạt 2.826 xe.

VinFast chưa công bố chính thức giá bán cũng như toàn bộ thông số kỹ thuật của VF Wild. Các thông tin về giá, tầm hoạt động và thời điểm giao xe hiện chủ yếu đến từ hệ thống đại lý.