iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đồng loạt lên kệ trên toàn cầu, Apple Store Online Việt Nam "cháy hàng" từ sớm

Sau một tuần nhận đặt trước, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức đến tay những khách hàng đầu tiên tại hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ từ ngày 18/9.

Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường mở bán sớm, trong khi lượng đặt mua lớn khiến một số phiên bản trên Apple Store Online nhanh chóng hết suất giao đợt đầu.

Đồng loạt lên kệ tại hơn 65 thị trường

Ngày 18/9 đánh dấu thời điểm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức được Apple mở bán trên toàn cầu. Sau Australia và New Zealand, những thị trường đầu tiên đón máy do khác biệt múi giờ, sản phẩm lần lượt lên kệ tại châu Á, châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ.

Apple bắt đầu cho người dùng đặt trước bộ đôi này từ ngày 12/9. Theo kế hoạch, máy được giao và bán trực tiếp từ ngày 18/9 tại hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là thời điểm một số sản phẩm mới khác của Apple như Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 và AirPods 5 bắt đầu được bán ra.

Tại các Apple Store trên thế giới, những khách hàng đặt trước đã bắt đầu nhận máy từ sáng sớm. Do chênh lệch múi giờ, người mua tại Melbourne, Australia nằm trong nhóm đầu tiên trên thế giới được cầm trên tay iPhone 18 Pro Max.

Mohit Kalra là một trong những khách hàng đầu tiên trên thế giới nhận iPhone 18 Pro Max trong ngày Apple chính thức mở bán sản phẩm. (Ảnh: Mohit Kalra/X)

Nhiều người xếp hàng nhận iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tại Apple Store The Exchange TRX, Malaysia. (Ảnh: X/SoyaCincau)

Năm nay, dòng iPhone Pro tiếp tục tập trung vào những nâng cấp về camera, hiệu năng và thời lượng pin. Theo Apple, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được trang bị camera 48 MP Fusion Main với khẩu độ tùy chỉnh, chip A20 Pro cùng hệ thống buồng hơi thế hệ mới. Hai mẫu máy cũng chạy iOS 27 và được tích hợp các tính năng Apple Intelligence mới.

Việt Nam tiếp tục mở bán trong đợt đầu

Không còn phải chờ nhiều tuần sau các thị trường lớn, người dùng Việt Nam năm nay tiếp tục được tiếp cận iPhone mới gần như đồng thời với các thị trường trọng điểm. Từ 8h ngày 18/9, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức được giao đến những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam thông qua Apple Store Online và các hệ thống bán lẻ ủy quyền.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam nằm trong nhóm thị trường mở bán iPhone mới sớm nhất toàn cầu.

Tại Việt Nam, nhiều khách hàng có mặt từ sớm để nhận máy, trong khi một số người tranh thủ đến cửa hàng tìm mua trực tiếp những phiên bản còn hàng. (Ảnh: Nguyễn Tân)

Riêng 5 hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam đã ghi nhận ít nhất 300.000 lượt đặt cọc iPhone 18 Pro và Pro Max, tương đương hơn 300 tỷ đồng nếu tính mức cọc phổ biến 1 triệu đồng mỗi máy. (Ảnh: Nguyễn Tân)

Trước ngày mở bán, sức nóng của bộ đôi này đã thể hiện rõ qua đợt đặt trước. Ngay khi Apple mở cổng đặt hàng tại Việt Nam vào 19h ngày 12/9, một số phiên bản iPhone 18 Pro và 18 Pro Max nhanh chóng kéo dài thời gian giao hàng.

Đáng chú ý, chỉ khoảng 10 phút sau khi mở đặt trước, một số phiên bản trên Apple Store Online Việt Nam đã không còn suất giao trong ngày 18/9. Thời gian giao dự kiến bị đẩy thêm 2-3 tuần, cho thấy lượng máy phân bổ cho đợt đầu đã được đặt kín.

Tình trạng này tập trung rõ hơn ở iPhone 18 Pro Max, đặc biệt là phiên bản màu Đỏ Burgundy. Một số hệ thống bán lẻ trong nước cũng ghi nhận lượng đặt trước tăng nhanh ngay trong những giờ đầu tiên. Theo thống kê từ một số đại lý, tổng lượng máy được đặt cọc tại Việt Nam đã vượt 300.000, chưa bao gồm lượng đơn trên Apple Store Online.

Apple Store Online Việt Nam hết suất giao ngay từ sớm

Apple Store Online Việt Nam tiếp tục là một trong những kênh được người dùng quan tâm khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max mở bán. Khác với các chương trình đặt trước thông qua hệ thống bán lẻ, người mua trên cửa hàng trực tuyến của Apple có thể đặt máy trực tiếp từ hãng và lựa chọn hình thức giao tận nhà.

Tuy nhiên, nhu cầu lớn khiến việc đặt máy trong đợt đầu không dễ dàng. Trong những phút đầu mở bán, Apple Store Online Việt Nam từng ghi nhận tình trạng lượng truy cập cao, người dùng phải chờ hệ thống điều hướng trước khi có thể hoàn tất đơn hàng. Sau khoảng 10 phút, thời gian giao của đa số các phiên bản iPhone 18 Pro lẫn iPhone 18 Pro Max đã được lùi sang giữa tháng 10.

Việc Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường mở bán sớm giúp người dùng trong nước có cơ hội nhận iPhone 18 Pro và 18 Pro Max ngay trong ngày sản phẩm xuất hiện tại nhiều thị trường lớn. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, với những phiên bản đã hết suất giao từ sớm trên Apple Store Online, người mua mới có thể phải chờ thêm vài tuần để nhận máy. (Ảnh chụp màn hình)

Tình trạng hết suất giao sớm cũng cho thấy sự khác biệt giữa thời điểm "mở bán" và thời điểm người mua thực tế có thể nhận máy. Những khách hàng hoàn tất đơn trong đợt đầu vẫn có thể nhận iPhone từ ngày 18/9, trong khi các đơn đặt sau phải chờ thêm tùy phiên bản, màu sắc và dung lượng.

Theo bảng giá Apple công bố tại Việt Nam, iPhone 18 Pro có giá từ 38,999 triệu đồng cho bản 256 GB, trong khi iPhone 18 Pro Max khởi điểm từ 41,999 triệu đồng. Các tùy chọn dung lượng cao hơn có mức giá tăng đáng kể, đặc biệt bản 2TB của iPhone 18 Pro Max có giá 80,999 triệu đồng.

Từ khi Apple Store Online chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 18/5/2023, người dùng trong nước có thêm một kênh mua sản phẩm trực tiếp từ Apple, với đầy đủ các dòng thiết bị, dịch vụ hỗ trợ bằng tiếng Việt và nhiều lựa chọn cá nhân hóa. Đây cũng là kênh giúp người dùng Việt tiếp cận các sản phẩm mới của Apple ngay từ thời điểm hãng mở bán tại thị trường trong nước, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống đại lý.

Sau hơn 3 năm hiện diện tại Việt Nam, Apple Store Online đã trở thành một trong những kênh được người dùng trong nước lựa chọn mỗi khi iPhone mới mở bán. (Ảnh chụp màn hình)

Với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, việc một số phiên bản nhanh chóng kín suất giao hàng ngay từ những phút đầu cho thấy sức mua đáng kể từ nhóm khách hàng lựa chọn mua trực tiếp qua cửa hàng trực tuyến của Apple.