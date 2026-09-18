Một chiếc pin dự phòng, thêm điểm nhấn cho outfit và chiếc iPhone của bạn

Có một thời, tiêu chí chọn pin dự phòng khá đơn giản: càng nhiều mAh càng thấy yên tâm. Hệ quả là trong balo thường có một “cục gạch” tương đối nặng, đi kèm một hoặc hai sợi dây, đôi lúc còn chẳng nhớ lần cuối nó được sạc đầy là khi nào.

Nhưng cách người dùng mang theo đồ công nghệ đang thay đổi. Điện thoại ngày càng được chăm chút về màu sắc, case, hình nền và cách phối với những món phụ kiện khác. Và pin dự phòng cũng đang d ần bước vào cùng "cuộc chơi".

Khi pin dự phòng xuất hiện trong outfit

Không khó để bắt gặp nhữn g chiếc iPhone được chăm chút từ màu máy, case đến các phụ kiện đi kèm. Trong bối cảnh đó, một viên pin dự phòng dày, cồng kềnh, kéo theo dây cáp dễ trở thành chi tiết hơi… lạc quẻ.

Đó là lý do thiết kế slim, magnetic và tối giản được chú ý nhiều hơn. Khi sản phẩm thường xuyên nằm trên tay, trên bàn hoặc gắn trực tiếp vào điện thoại, kiểu dáng không còn là phần "trang trí" phía sau thông số. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác sử dụng.

TRUSVOLT, thương hiệu portable energy thuộc Nanfu, cũng lựa chọn hướng tiếp cận này khi bước vào thị trường Việt Nam. Trong framework nội dung của hãng, "Lifestyle & Aesthetic" là một trong những trụ cột chính, với mục tiêu biến pin dự phòng từ thiết bị thuần công năng thành một phụ kiện công nghệ phù hợp hơn với smartphone và phong cách cá nhân.

Trong đó, Snap là dòng sản phẩm được phát triển riêng cho người dùng iPhone, kết hợp khả năng sạc từ tính với thiết kế hướng đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Dòng sản phẩm gồm Snap Air (A1052), Snap Pro (C1102) và Snap (A1104), mỗi sản phẩm tiếp cận một nhu cầu sử dụng khác nhau.

A1052 được thương hiệu đặt trong câu chuyện "ultra-slim & lightweight", hướng tới trải nghiệm everyday carry. Sản phẩm chỉ nặng 109 g, gần bằng một nửa trọng lượng iPhone 17 Pro, và mỏng 7,1 mm, thậm chí mỏng hơn iPhone. Với những người trẻ yêu thích selfie, quay video và chia sẻ khoảnh khắc, Snap Air cho phép vừa sạc vừa tiếp tục ghi lại cuộc sống, có thể cầm iPhone bằng một tay và đủ mỏng để đặt giữa điện thoại và giá đỡ khi quay chụp.

Ít dây hơn, ít rối hơn

Sạc magnetic cũng góp phần thay đổi cách pin dự phòng xuất hiện trong đời sống. Với thiết bị tương thích, người dùng có thể gắn pin trực tiếp vào mặt lưng điện thoại, giảm cảnh vừa cầm máy vừa để một "cục pin" bên cạnh rồi nối bằng dây.

Snap Pro (C1102) còn kết hợp sạc từ tính với cáp Type-C tích hợp, phù hợp với những người dùng iPhone thường sử dụng thêm các thiết bị như AirPods hoặc muốn có sẵn một sợi cáp dự phòng. Người dùng có thể chuyển đổi giữa sạc từ tính và sạc có dây mà không cần mang thêm cáp riêng.

Nghe có vẻ là một chi tiết nhỏ, nhưng đây lại là kiểu cải tiến phù hợp với xu hướng "less stuff" - mang ít đồ hơn nhưng mỗi món làm được nhiều việc hơn.

Đẹp thôi vẫn chưa đủ

Dù câu chuyện lifestyle dễ thu hút hơn, pin dự phòng vẫn là một thiết bị lưu trữ năng lượng. Một sản phẩm trông hợp outfit nhưng thiếu nền tảng an toàn sẽ không giải quyết được nhu cầu thực sự của người dùng.

Đây là điểm mạnh của TRUSVOLT khi được xây dựng trên nền tảng Nanfu. Với 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pin, Nanfu sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc về nghiên cứu và phát triển sản phẩm năng lượng. Bên cạnh đó, chất lượng TRUSVOLT được bảo chứng bởi hệ thống tiêu chuẩn và năng lực kiểm định chuyên nghiệp. CCC là chứng nhận bắt buộc tại Trung Quốc đối với các sản phẩm như sạc dự phòng. Đồng thời, TRUSVOLT sở hữu trung tâm kiểm nghiệm cấp quốc gia được CNAS công nhận, giúp kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi đến tay người dùng.

Nói cách khác, đằng sau một hướng truyền thông khá "fashion" vẫn là câu chuyện kỹ thuật. Đây cũng là điểm thú vị trong cách TRUSVOLT muốn xây dựng hình ảnh: một thương hiệu xuất phát từ background pin, nhưng nói chuyện với người dùng bằng ngôn ngữ gần với đời sống hơn.

Tech accessory là một xu hướng quen thuộc

Tai nghe từng là thiết bị chỉ cần nghe được âm thanh. Sau đó người dùng bắt đầu quan tâm tới màu sắc, thiết kế và cách nó xuất hiện trong outfit. Ốp điện thoại cũng đi từ món đồ bảo vệ trở thành cách thể hiện cá tính.

Pin dự phòng có thể là nhóm sản phẩm tiếp theo. Khi điện thoại là món đồ được cầm nhiều giờ mỗi ngày, phụ kiện năng lượng gắn với nó cũng có cơ hội trở thành một phần của phong cách cá nhân.

Điều đó không có nghĩa người dùng sẽ chọn màu sắc thay cho safety. Ngược lại, kỳ vọng dành cho sản phẩm đang cao hơn: vừa đẹp, vừa gọn, vừa tiện và vẫn phải đủ đáng tin.

Vì vậy, lần tới khi chuẩn bị một set đồ đi café hoặc chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi ngắn, có thể câu hỏi không còn chỉ là "mang sạc dự phòng hay không". Một thế hệ phụ kiện mới đang khiến người dùng bắt đầu để ý thêm một chuyện khác: viên pin đó có thực sự hợp với cách mình sống và thậm chí hợp cả outfit hay chưa.