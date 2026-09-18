Chỉ một điểm này thôi cũng đủ khiến iPhone 18 Pro màu Bạc đẹp hơn hẳn phiên bản tiền nhiệm

Thoạt nhìn, thiết kế tổng thể iPhone 18 Pro màu Bạc không khác nhiều so với thế hệ trước. Tuy nhiên, khi đặt hai máy cạnh nhau, một thay đổi nhỏ đã khiến phiên bản mới trông liền lạc và tinh tế hơn rõ rệt.

Bạc từ lâu đã là một trong những màu sắc đặc trưng trên các sản phẩm của Apple. Đây cũng là lựa chọn quen thuộc dành cho người thích thiết kế đơn giản, dễ sử dụng lâu dài và có thể kết hợp với hầu hết phụ kiện.

Bởi vậy, nếu chỉ nhìn riêng iPhone 18 Pro màu Bạc, người dùng có thể khó nhận ra Apple đã thay đổi điều gì. Máy vẫn sử dụng khung màu sáng, bề mặt hoàn thiện mờ và cụm camera lớn trải ngang phía trên mặt lưng giống thế hệ trước.

Tuy nhiên, khi đặt iPhone 18 Pro bên cạnh iPhone 17 Pro, sự khác biệt xuất hiện rất rõ. Thay đổi không nằm ở khung máy hay cụm camera mà đến từ phần kính hình chữ nhật chiếm phần lớn mặt lưng.

iPhone 17 Pro ở bên trái, iPhone 18 Pro ở giữa và MacBook màu Bạc. Sự khác biệt về tông màu phần kính mặt lưng có thể nhận thấy ngay khi đặt ba thiết bị cạnh nhau.

Khác biệt nằm ở phần kính mặt lưng

Trên iPhone 17 Pro màu Bạc, phần kính hình chữ nhật có xu hướng ngả trắng, sáng hơn tương đối rõ so với khung nhôm và cụm camera. Cách xử lý này tạo độ tương phản, nhưng cũng khiến mặt lưng giống như được ghép từ hai mảng màu khác nhau.

Phần khung và cụm camera có sắc bạc kim loại, trong khi khu vực kính ở giữa lại gần với màu trắng. Dưới ánh sáng mạnh, mức chênh lệch càng dễ nhận thấy và phần kính trở thành chi tiết nổi bật nhất trên mặt lưng.

Với iPhone 18 Pro, Apple chuyển phần kính này sang tông bạc xám. Màu sắc mới gần hơn với khung nhôm bao quanh và cụm camera phía trên, giúp toàn bộ mặt lưng liền mạch hơn.

Phần kính trên iPhone 17 Pro ở bên trái ngả trắng, trong khi iPhone 18 Pro bên phải sử dụng sắc bạc xám gần với màu khung máy hơn.

Đây chỉ là một điều chỉnh về màu sắc và không làm thay đổi cấu trúc tổng thể của thiết bị. Tuy nhiên, xét về mặt thị giác, nó giúp thiết kế trên iPhone 18 Pro trở nên hoàn chỉnh hơn.

Phần kính không còn tạo cảm giác bị tách khỏi thân máy. Đường viền bao quanh vẫn có thể quan sát được, nhưng sự chênh lệch màu sắc đã giảm đáng kể. Cụm camera lớn nhờ đó cũng hòa vào phần thân thay vì giống một bộ phận được đặt lên trên một mảng kính khác màu.

Logo Apple ở giữa mặt lưng được xử lý khá nhẹ, chỉ hiện rõ khi thay đổi góc nhìn hoặc có ánh sáng chiếu vào. Cách hoàn thiện này tiếp tục duy trì vẻ đơn giản của phiên bản Bạc, thay vì tạo ra một điểm tương phản mạnh ở chính giữa máy, khá giống cách làm trên MacBook Neo.

Hòa hợp hơn khi đặt cạnh MacBook

Sự điều chỉnh trên iPhone 18 Pro càng dễ nhận ra khi đặt máy cạnh MacBook màu Bạc. Phần kính màu bạc xám có sắc độ khá gần với lớp vỏ nhôm của máy tính, khiến hai thiết bị dường như sử dụng chung một ngôn ngữ thiết kế.

Khi đặt trên MacBook, phần kính mặt lưng của iPhone 18 Pro không còn tạo thành một mảng trắng tách biệt.

Trước đây, khi đặt iPhone 17 Pro màu Bạc lên MacBook, phần kính trắng ở giữa mặt lưng vẫn nổi bật hơn phần còn lại. Trong khi đó, iPhone 18 Pro hòa vào bề mặt nhôm của máy tính một cách tự nhiên hơn.

Khung máy, cụm camera, mặt kính và MacBook đều sử dụng các sắc độ khác nhau của màu bạc, nhưng không có chi tiết nào bị lệch tông quá rõ. Hiệu ứng “ton sur ton” vì thế được thể hiện tốt hơn, đặc biệt trong những góc làm việc sử dụng nhiều thiết bị Apple.

Tông bạc trung tính trên iPhone 18 Pro gần với bề mặt nhôm của MacBook, tạo cảm giác đồng nhất khi nhìn từ nhiều góc độ.

Nếu bàn làm việc đã có MacBook, Mac mini, Mac Studio hoặc Studio Display màu Bạc, iPhone 18 Pro có thể là phiên bản dễ kết hợp nhất. Máy không quá nổi bật khi đứng riêng, nhưng lại hòa hợp rất tốt khi được đặt trong hệ sinh thái phần cứng của Apple.

iPhone 18 Pro màu Bạc đặt cạnh MacBook và Mac Studio, cho thấy sự đồng nhất về màu sắc giữa các thiết bị Apple.

Không chỉ có thay đổi về màu sắc

Bên dưới diện mạo quen thuộc, iPhone 18 Pro vẫn có một số nâng cấp đáng chú ý so với phiên bản tiền nhiệm. Máy sử dụng màn hình OLED 6,3 inch, hỗ trợ ProMotion 120Hz, Always-On Display và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit.

Dynamic Island được thu nhỏ khoảng 25% sau khi Apple đưa một phần hệ thống hồng ngoại xuống dưới màn hình. Khu vực hiển thị vì thế thoáng hơn và có thể thể hiện đồng thời tối đa ba Live Activities.

Thiết bị sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, đi cùng hệ thống buồng hơi tản nhiệt mới. Theo Apple, cách bố trí này giúp nhiệt được phân bổ trên diện tích rộng hơn, thay vì tập trung tại một khu vực ở giữa mặt lưng.

iPhone 18 Pro màu Bạc bên cạnh màu Đỏ Burgundy.

Cụm ba camera sau vẫn sử dụng các cảm biến có độ phân giải 48 megapixel. Camera chính được bổ sung khẩu độ thay đổi vật lý với bốn mức ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 và ƒ/4,0. Người dùng có thể mở khẩu để thu nhiều ánh sáng hoặc khép khẩu nhằm tăng vùng ảnh rõ nét khi chụp nhóm người và phong cảnh.

iPhone 18 Pro có trọng lượng 211 gram, dung lượng lưu trữ từ 256GB đến 2TB. Máy được công bố có thể phát video trong tối đa 34 giờ và hỗ trợ sạc 50% pin trong khoảng 15 phút khi sử dụng bộ nguồn tương thích từ 60W.

Một thay đổi nhỏ nhưng đúng chỗ

Màu Bạc không phải lựa chọn mới và cũng không phải phiên bản dễ thu hút sự chú ý nhất khi nhìn từ xa. Tuy nhiên, đây lại là màu thể hiện rõ hiệu quả của việc tinh chỉnh thiết kế trên iPhone 18 Pro.

Apple chỉ thay đổi sắc độ của phần kính mặt lưng, nhưng điều này đủ để khung máy, cụm camera và phần kính trở thành một tổng thể thống nhất hơn. Khi đặt cạnh iPhone 17 Pro, phiên bản mới không còn cảm giác bị chia thành hai mảng sáng tối riêng biệt. Khi đặt cạnh MacBook, chiếc điện thoại cũng hòa hợp hơn với màu nhôm đặc trưng của hệ sinh thái Apple.

Xét riêng về cách thể hiện màu Bạc, đây có thể xem là phiên bản được Apple hoàn thiện tốt nhất của màu này trên iPhone trong những năm gần đây. Một chi tiết tưởng như rất nhỏ đã giúp iPhone 18 Pro đẹp hơn rõ rệt so với phiên bản tiền nhiệm, dù kiểu dáng tổng thể gần như không thay đổi.

iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 38,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB và bắt đầu được bán chính thức tại Việt Nam từ ngày 18/9.

Sản phẩm được cung cấp bởi Apple.

Tuấn Lê