Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng tới tất cả người dân

Người tham gia Bảo hiểm Xã hội nên kiểm tra lại thông tin của mình trên VssID.

Hệ thống nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã bắt đầu sử dụng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân thay cho mã số BHXH.

Người tham gia không phải thực hiện thủ tục chuyển đổi, nhưng được khuyến nghị chủ động kiểm tra lại thông tin trên ứng dụng VssID để kịp thời phát hiện những dữ liệu chưa chính xác.

Việc chuyển đổi được thực hiện tự động trên hệ thống của cơ quan BHXH và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, người dân không phải nộp hồ sơ hay cung cấp lại thông tin chỉ vì thay đổi mã nhận diện. Trong thời gian chuyển tiếp, hệ thống vẫn hỗ trợ tra cứu bằng cả mã số BHXH cũ và số định danh cá nhân/CCCD.

BHXH Việt Nam sử dụng số định danh cá nhân hoặc CCCD thay cho mã số BHXH. Người dân nên kiểm tra lại thông tin trên VssID để kịp thời phát hiện dữ liệu chưa chính xác. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Tuy nhiên, việc kiểm tra thông tin cá nhân vẫn có ý nghĩa trong quá trình đồng bộ dữ liệu. Người tham gia có thể đăng nhập VssID để đối chiếu các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và số định danh cá nhân/CCCD. Đây cũng là những dữ liệu quan trọng để hệ thống xác định và kết nối chính xác quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Kiểm tra dữ liệu sau khi chuyển đổi

VssID là ứng dụng do BHXH Việt Nam phát triển, cho phép người tham gia theo dõi quá trình đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cũng như sử dụng một số dịch vụ trực tuyến của ngành.

Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện thông tin cá nhân không trùng khớp với giấy tờ hiện có hoặc quá trình tham gia bảo hiểm chưa được cập nhật đầy đủ, người dân có thể liên hệ đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH để được kiểm tra và hướng dẫn điều chỉnh.

Đây không phải lần đầu cơ quan BHXH khuyến nghị người dân chủ động đối soát dữ liệu trên VssID. Trước đó, ngành BHXH từng ghi nhận các trường hợp ứng dụng hiển thị chưa đầy đủ thời gian tham gia hoặc thông tin chưa chính xác. Nguyên nhân có thể đến từ dữ liệu tại đơn vị sử dụng lao động chưa được cập nhật, doanh nghiệp chậm báo tăng hoặc báo giảm lao động, quá trình đồng bộ hệ thống hoặc thông tin cá nhân bị sai lệch.

Việc kiểm tra cũng giúp người lao động sớm phát hiện những bất thường liên quan đến quá trình đóng bảo hiểm của mình, thay vì chỉ phát hiện khi phát sinh nhu cầu giải quyết chế độ.

Không cung cấp thông tin cho người lạ

Cùng với khuyến nghị kiểm tra dữ liệu, cơ quan BHXH lưu ý người dân cảnh giác trước các hình thức giả danh cán bộ BHXH, công an hoặc cơ quan nhà nước để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu hoặc chuyển tiền.

Người dân có thể sử dụng VssID để theo dõi thông tin bảo hiểm của mình và thực hiện các thao tác trên hệ thống chính thức. BHXH Việt Nam cũng duy trì các kênh hỗ trợ để tiếp nhận phản ánh khi dữ liệu hiển thị trên ứng dụng có sai lệch.

Đáng chú ý, việc chuyển từ mã số BHXH sang số định danh cá nhân/CCCD không đồng nghĩa người dân phải đăng ký lại quá trình tham gia bảo hiểm. Dữ liệu được chuyển đổi trên hệ thống của cơ quan BHXH. Người tham gia chủ yếu cần kiểm tra để bảo đảm các thông tin nhận diện của mình được cập nhật chính xác.

Trong bối cảnh dữ liệu BHXH ngày càng được số hóa và kết nối với các hệ thống định danh, việc thường xuyên kiểm tra thông tin trên VssID trở thành một cách để người dân chủ động theo dõi quá trình đóng, hưởng các chính sách bảo hiểm và phát hiện sớm những sai lệch nếu có.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam