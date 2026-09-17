Galaxy Watch Ultra2 có gì thay đổi so với thế hệ trước?

Galaxy Watch Ultra2 ra mắt với một số nâng cấp đáng chú ý về pin, màn hình và tính năng thể thao.

Ra mắt thời gian qua, Galaxy Watch Ultra2 là mẫu smartwatch tập trung vào thời lượng pin, khả năng hiển thị ngoài trời và các tính năng thể thao chuyên biệt.

Sản phẩm tập trung vào một số thay đổi về pin, màn hình và khả năng hỗ trợ các hoạt động ngoài trời. Điểm đáng chú ý nhất là viên pin 800 mAh, tăng khoảng 35% so với Galaxy Watch Ultra.

Galaxy Watch Ultra2 là mẫu smartwatch cao cấp mới của Samsung. (Ảnh: Samsung)

Samsung công bố thời lượng sử dụng tối đa 80 giờ khi tắt Always On Display và 60 giờ khi bật tính năng này. Thời gian thực tế còn phụ thuộc vào GPS, LTE, màn hình và các cảm biến được sử dụng.

Việc tăng dung lượng pin có ý nghĩa hơn với những người thường xuyên chạy bộ, đạp xe hoặc theo dõi hoạt động trong thời gian dài. Với các tác vụ cơ bản như xem thông báo, theo dõi sức khỏe hay nhận cuộc gọi, khác biệt có thể không quá rõ rệt.

Màn hình 1,52 inch của Watch Ultra2 có độ sáng tối đa 5.000 nit. Đây là thông số hướng nhiều hơn đến khả năng quan sát ngoài trời, đặc biệt dưới ánh nắng mạnh. Trong môi trường trong nhà, mức sáng này không tạo ra nhiều khác biệt đối với trải nghiệm thông thường.

Thiết bị tiếp tục sử dụng khung titan, kính Sapphire Crystal và các chuẩn bảo vệ như IP69K, 10 ATM và MIL-STD-810H. Samsung cũng bổ sung các tính năng phục vụ chạy địa hình, theo dõi độ cao và hoạt động lặn.

Trong đó, khả năng hỗ trợ lặn là tính năng tương đối chuyên biệt. Watch Ultra2 có thể theo dõi một số thông tin như độ sâu và thời gian lặn, hướng đến nhóm người dùng có nhu cầu thể thao dưới nước.

Galaxy Watch Ultra2 được bán tại Việt Nam với giá 18,99 triệu đồng. (Ảnh: Samsung)

Những thay đổi này cho thấy Samsung tiếp tục định vị dòng Ultra cho nhóm người dùng thường xuyên vận động ngoài trời, thay vì chỉ tập trung vào các nhu cầu smartwatch phổ thông.

Vì vậy, với người đang sử dụng Galaxy Watch Ultra hoặc Watch9, việc nâng cấp sẽ chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu về thời lượng pin, khả năng hiển thị ngoài trời hoặc các tính năng thể thao mới. Trong khi đó, người đang dùng các mẫu Galaxy Watch cũ hơn có thể nhận thấy nhiều thay đổi hơn về phần cứng và tính năng.