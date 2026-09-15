Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Một thay đổi đáng chú ý đang được áp dụng với người dùng VNeID, có thể mang lại thêm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Không chỉ được sử dụng để xác thực danh tính trên môi trường số, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang ngày càng được tích hợp thêm nhiều tiện ích phục vụ người dân. Một trong những điểm đáng chú ý là chính sách miễn, giảm phí và lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính.

Theo quy định mới, người dân có tài khoản VNeID mức độ 2, đồng thời đáp ứng các điều kiện về tích hợp thông tin và thực hiện thủ tục theo phương thức được quy định, có thể được hưởng chính sách ưu đãi về phí, lệ phí trong thời gian áp dụng.

Nhiều quyền lợi cho người dùng VNeID

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển công dân số, thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, thời gian qua một số khoản phí, lệ phí được miễn, giảm đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Thông tư số 117/2026/TT-BTC ngày 14/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP và Thông tư 117/2026/TT-BTC, chính sách miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí dành cho công dân đáp ứng điều kiện được áp dụng từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk)

Đây là chính sách thiết thực, vừa tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, vừa khuyến khích việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, góp phần hình thành công dân số và thúc đẩy chuyển đổi số trong đời sống xã hội.

Theo hướng dẫn, 5 nhóm thông tin cơ bản cần được tích hợp gồm giấy khai sinh; thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; tài khoản an sinh xã hội; số thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử.

Việc tích hợp những thông tin này nhằm hình thành hồ sơ công dân số đầy đủ hơn, qua đó giúp cơ quan Nhà nước có thể khai thác dữ liệu đã được xác thực thay vì yêu cầu người dân cung cấp lại nhiều loại giấy tờ trong quá trình giải quyết thủ tục.

Sau khi hoàn thành việc tích hợp, người dân vẫn cần thực hiện đúng phương thức và điều kiện của từng thủ tục hành chính. Do đó, việc sở hữu VNeID mức độ 2 không đồng nghĩa tất cả thủ tục đều được miễn hoặc giảm phí.

Quyền lợi được áp dụng đối với những khoản phí, lệ phí nằm trong danh mục và đáp ứng điều kiện theo quy định.

Theo quy định được ban hành, một số trường hợp thực hiện thủ tục liên quan đến nhà, đất có thể được giảm lệ phí trước bạ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Với một số trường hợp đăng ký ôtô, người dân cũng có thể được hưởng mức giảm lệ phí theo quy định tương ứng.

Điều này đồng nghĩa việc hoàn thiện tài khoản định danh điện tử không chỉ mang lại sự thuận tiện khi thực hiện các thủ tục trực tuyến mà trong những trường hợp cụ thể còn có thể giúp người dân tiết kiệm một khoản chi phí.

Tuy nhiên, mức giảm không giống nhau đối với mọi thủ tục. Người dân cần căn cứ vào loại hồ sơ, phương thức thực hiện và các điều kiện cụ thể để xác định mình có thuộc diện được hưởng ưu đãi hay không.

Chính sách cũng được triển khai trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, những người đang chuẩn bị thực hiện các thủ tục liên quan đến nhà đất, ôtô hoặc những dịch vụ công thuộc diện áp dụng nên kiểm tra tình trạng tài khoản VNeID trước khi nộp hồ sơ.

Người dùng nên kiểm tra VNeID ngay

Với những người đã đăng ký VNeID mức độ 2 nhưng chưa hoàn thiện các thông tin trên ứng dụng, đây là thời điểm phù hợp để kiểm tra lại tài khoản.

Người dùng có thể truy cập VNeID, kiểm tra trạng thái định danh và tình trạng tích hợp các giấy tờ, thông tin cá nhân. Những dữ liệu chưa được cập nhật cần được bổ sung theo hướng dẫn để bảo đảm tài khoản có đầy đủ thông tin cần thiết.

(Ảnh minh hoạ: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ)

Bên cạnh 5 nhóm dữ liệu cơ bản, tùy từng nhu cầu, người dân cũng có thể tích hợp thêm những loại giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe và các thông tin khác đã được hỗ trợ trên VNeID.

Việc này giúp VNeID ngày càng đóng vai trò như một “tài khoản số” của công dân, thay vì chỉ được sử dụng trong một số trường hợp xác thực danh tính.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, người dân cũng nên ưu tiên kiểm tra xem thủ tục mình cần làm có nằm trong danh mục được miễn, giảm phí hay không. Đây là bước quan trọng bởi không phải mọi thủ tục trực tuyến đều mặc nhiên được hưởng chính sách.

Theo quy định, chính sách miễn, giảm phí và lệ phí được áp dụng trong thời gian từ 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Trong khoảng thời gian này, người dân đáp ứng đủ điều kiện có thể tận dụng các quyền lợi đi kèm khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk