Tất cả người dân có VNeID chú ý quy định mới chính thức áp dụng từ hôm nay

Từ 15/8, người dân thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước qua dịch vụ công trực tuyến sẽ được áp dụng mức thu lệ phí 0 đồng nếu đáp ứng điều kiện sau.

Điều kiện để được miễn 100% lệ phí cấp hộ chiếu

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027, công dân Việt Nam đã tích hợp đầy đủ các thông tin, giấy tờ theo quy định trên ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước qua dịch vụ công trực tuyến sẽ được áp dụng mức thu lệ phí 0 đồng.

Đây là một trong những chính sách thiết thực nhằm khuyến khích người dân hoàn thiện dữ liệu cá nhân, sử dụng tài khoản định danh điện tử và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Theo quy định hiện hành, lệ phí cấp hộ chiếu đang được giảm 50% đến hết ngày 31/12/2026. Cụ thể, mức thu đối với trường hợp cấp mới là 100.000 đồng/lần, thay cho mức gốc 200.000 đồng; cấp lại do hộ chiếu bị hỏng hoặc bị mất là 200.000 đồng/lần, thay cho mức gốc 400.000 đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian chính sách dành cho công dân số có hiệu lực, người đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định sẽ được miễn toàn bộ lệ phí khi làm thủ tục trực tuyến.

Để được hưởng mức lệ phí 0 đồng, công dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2; đã tích hợp thành công thông tin hộ chiếu và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID; đồng thời nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước qua dịch vụ công trực tuyến. Đây là những điều kiện cần được đáp ứng đồng thời, không chỉ riêng việc có tài khoản VNeID mức độ 2.

Để kiểm tra và tích hợp giấy tờ, công dân đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, chọn mục "Ví giấy tờ", tiếp tục chọn "Tích hợp thông tin" và "Tạo mới yêu cầu". Sau đó, người dùng lựa chọn loại giấy tờ cần tích hợp, nhập chính xác các thông tin theo hướng dẫn và gửi yêu cầu. Khi được cơ quan chức năng xác thực, thông tin sẽ hiển thị trong "Ví giấy tờ" trên ứng dụng.

Chính sách chỉ được áp dụng đến hết ngày 28/2/2027

Sau khi hoàn thành các điều kiện, công dân có nhu cầu cấp hộ chiếu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ dichvucong.bocongan.gov.vn hoặc qua ứng dụng VNeID. Hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ chia sẻ thông tin về mức độ đáp ứng điều kiện của công dân để làm căn cứ áp dụng chính sách ưu đãi.

Việc hoàn thiện thông tin, giấy tờ trên VNeID không chỉ giúp người dân được miễn lệ phí khi thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu mà còn giảm giấy tờ phải mang theo, tiết kiệm thời gian đi lại và có thể nộp hồ sơ mọi lúc, mọi nơi.

Tùy từng thủ tục và điều kiện cụ thể, công dân còn được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí trong các lĩnh vực căn cước, cư trú, lý lịch tư pháp, hộ tịch, giấy phép lái xe, đăng ký xe và một số thủ tục hành chính khác.

Chính sách mức thu 0 đồng cũng được áp dụng đối với một số thủ tục cấp giấy thông hành và cấp mới, cấp lại thẻ ABTC khi công dân đáp ứng đầy đủ các điều kiện tương ứng theo quy định.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, thời gian qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã tuyên truyền, hướng dẫn công dân trên địa bàn chủ động kiểm tra, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; hoàn thiện việc tích hợp các thông tin, giấy tờ cần thiết và thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến để được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Chính sách chỉ được áp dụng đến hết ngày 28/2/2027. Vì vậy, công dân có nhu cầu cấp hộ chiếu cần sớm kiểm tra tình trạng tài khoản, hoàn thiện các điều kiện theo quy định, vừa bảo đảm quyền lợi của mình, vừa từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch.