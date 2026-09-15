Apple Intelligence thế hệ mới chính thức có mặt trên iPhone, iPad và Mac

Apple Intelligence được nâng cấp với loạt tính năng mới và bắt đầu được triển khai trên iPhone, iPad, Mac thông qua các phiên bản hệ điều hành mới.

Apple chính thức phát hành thế hệ Apple Intelligence mới cùng iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 và watchOS 27. Bản cập nhật tập trung vào khả năng xử lý hình ảnh, duyệt web, tạo nội dung và tự động hóa tác vụ.

Ra mắt từ hôm nay, Apple Intelligence thế hệ mới mang đến năng lực AI mạnh mẽ vào các ứng dụng và trải nghiệm mà người dùng sử dụng hàng ngày. (Ảnh: Apple)

Theo Apple, thế hệ Apple Intelligence mới được xây dựng trên kiến trúc mới với các mô hình nền tảng được tích hợp sâu vào hệ điều hành. Các tính năng AI tiếp tục kết hợp xử lý trực tiếp trên thiết bị với Private Cloud Compute nhằm xử lý những tác vụ yêu cầu mô hình lớn hơn.

Nhiều công cụ chỉnh sửa ảnh mới

Ứng dụng Ảnh được bổ sung một loạt công cụ dựa trên Apple Intelligence. Trong đó, tính năng Định Lại Khung Không Gian cho phép người dùng thay đổi góc nhìn và bố cục ảnh sau khi chụp bằng thao tác chạm, kéo trực tiếp trên màn hình.

Apple cho biết hệ thống chỉ tạo thêm nội dung ở những khu vực phát sinh sau khi thay đổi góc nhìn, nhằm giữ cho hình ảnh mới phù hợp với khung cảnh ban đầu.

Công cụ Mở Rộng cũng có thể tự động bổ sung phần hình ảnh bị thiếu khi người dùng thay đổi tỷ lệ khung hình, tạo thêm không gian cho chủ thể hoặc chỉnh lại đường chân trời.

Người dùng có thể mở rộng hình ảnh của mình bằng công cụ Mở Rộng, ví dụ như muốn tạo thêm không gian cho chủ thể, điều chỉnh tỷ lệ khung hình hay chỉnh thẳng đường chân trời mà vẫn giữ nguyên các chi tiết quan trọng. (Ảnh: Apple)

Trong khi đó, Dọn Dẹp được nâng cấp để nhận diện và loại bỏ các vật thể gây mất tập trung trong những bối cảnh phức tạp. Apple cho biết tính năng này sẽ hỗ trợ SynthID trong một bản cập nhật phần mềm vào cuối năm nay, giúp nhận diện hình ảnh đã được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI.

Safari có thể theo dõi thay đổi trên website

Apple Intelligence được tích hợp sâu hơn vào Safari với một số tính năng mới.

Giờ đây, Safari có thể đơn giản hóa trải nghiệm duyệt web bằng cách tự động sắp xếp các tab của người dùng theo chủ đề. (Ảnh: Apple)

Với tính năng Thông Báo Cho Tôi, Safari có thể thông báo cho người dùng về các thay đổi của trang web, ví dụ như sản phẩm được mở bán trở lại hoặc giảm giá. (Ảnh: Apple)

Trình duyệt có thể tự động phân loại các tab theo chủ đề, đồng thời tiếp tục đưa những tab mới vào nhóm phù hợp trong quá trình người dùng duyệt web.

Đáng chú ý, tính năng Thông Báo Cho Tôi cho phép người dùng yêu cầu Safari theo dõi một trang web cụ thể. Khi nội dung trên trang thay đổi, chẳng hạn sản phẩm được mở bán trở lại hoặc giá bán giảm, Safari có thể gửi thông báo.

Safari cũng có khả năng tạo phần mở rộng tùy chỉnh dựa trên mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng chỉ cần mô tả chức năng mong muốn, hệ thống sẽ tạo phần mở rộng tương ứng ngay trên trình duyệt.

Image Playground tạo ảnh chân thực hơn

Image Playground được nâng cấp với mô hình tạo sinh mới chạy trên Private Cloud Compute. Bên cạnh các phong cách hình ảnh trước đây, ứng dụng có thể tạo hình theo phong cách ảnh chụp.

Image Playground được nâng cấp mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mở ra những cách thức mới để người dùng thỏa sức sáng tạo và thể hiện bản thân. (Ảnh: Apple)

Người dùng cũng có thể chỉnh sửa hình ảnh bằng cách mô tả yêu cầu hoặc chạm, khoanh vùng đối tượng cần thay đổi. Hình ảnh tạo ra từ Image Playground có thể được sử dụng làm hình nền Màn Hình Khóa hoặc Áp Phích Liên Hệ, bên cạnh việc chia sẻ qua Tin Nhắn.

Mail, Tin Nhắn và Lịch được bổ sung khả năng xử lý bằng AI

Apple Intelligence tiếp tục được mở rộng sang các ứng dụng phục vụ liên lạc và quản lý lịch trình.

Apple Intelligence cho phép người dùng thêm hoặc sửa đổi sự kiện trong ứng dụng Lịch chỉ bằng cách mô tả sự kiện hoặc thay đổi mong muốn. (Ảnh: Apple)

Trong Mail và Tin Nhắn, tính năng Trả Lời Thông Minh có thể dựa trên phong cách viết của người dùng để đề xuất câu trả lời phù hợp hơn. Mail cũng được bổ sung khả năng thực hiện một số tác vụ với ứng dụng của bên thứ ba.

Trong ứng dụng Lịch, người dùng có thể mô tả sự kiện muốn tạo hoặc thay đổi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống có thể nhận diện tên liên hệ, địa điểm và tạo tiêu đề cho sự kiện.

Tạo phím tắt bằng mô tả tự nhiên

Ứng dụng Phím Tắt là một trong những nơi Apple Intelligence được tích hợp trực tiếp vào quy trình tự động hóa.

Tính năng Mô Tả Một Phím Tắt tận dụng sức mạnh của Apple Intelligence để nhận mô tả của người dùng và tự động sắp xếp các bước cần thiết để thực hiện tác vụ. (Ảnh: Apple)

Thay vì phải tự thêm từng thao tác, người dùng có thể mô tả công việc cần thực hiện. Apple Intelligence sẽ xây dựng các bước tương ứng và cho phép tiếp tục chỉnh sửa bằng câu lệnh.

Chẳng hạn, người dùng có thể yêu cầu tạo một quy trình trước khi đi ngủ gồm bật Không Làm Phiền, giảm độ sáng màn hình, mở ứng dụng thiền và đặt báo thức. Các bước này cũng có thể được điều chỉnh theo từng ngày trong tuần.

Apple Intelligence mở rộng sang ứng dụng Nhà

Ứng dụng Nhà được bổ sung khả năng xử lý thông báo bằng AI. Những thông báo liên quan đến cùng một hoạt động có thể được gom lại thành một thông báo duy nhất.

Với mô tả video được tạo tự động trong ứng dụng Nhà, người dùng có thể nhanh chóng nắm bắt diễn biến của một loạt video clip ngay cả khi không xem chúng. (Ảnh: Apple)

Với camera Video Bảo Mật HomeKit, hệ thống có thể tạo mô tả tự động cho các đoạn video, giúp người dùng nhanh chóng nắm được nội dung mà không cần xem toàn bộ clip. Người dùng cũng có thể tìm kiếm những sự kiện cụ thể, chẳng hạn một bưu phẩm được giao tới nhà.

Apple tăng cường bảo vệ dữ liệu khi dùng AI

Apple cho biết Apple Intelligence thế hệ mới sử dụng kết hợp mô hình chạy trực tiếp trên thiết bị và Private Cloud Compute.

Các tác vụ có thể được xử lý ngay trên iPhone, iPad hoặc Mac khi phù hợp. Với những yêu cầu cần năng lực xử lý cao hơn, hệ thống có thể chuyển sang máy chủ Private Cloud Compute.

Theo Apple, dữ liệu cá nhân được sử dụng trong quá trình xử lý trên Private Cloud Compute không được lưu trữ hoặc cung cấp cho Apple hay bên thứ ba. Công ty cũng cho biết kiến trúc này tiếp tục cho phép các chuyên gia bên ngoài kiểm chứng các cam kết về quyền riêng tư.

Những thiết bị nào được hỗ trợ?

Apple Intelligence trên iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 và watchOS 27 hỗ trợ iPhone 16 trở lên, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, iPad mini dùng chip A17 Pro, iPad và Mac sử dụng chip M1 trở lên, cùng Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 và Apple Watch SE 3 khi kết nối với iPhone tương thích.

iOS 27 được Apple phát hành cho nhiều mẫu iPhone, từ thế hệ mới đến một số thiết bị ra mắt trong những năm trước. Dưới đây là danh sách các mẫu iPhone có thể nâng cấp lên phiên bản hệ điều hành mới. (Ảnh: Apple)

Apple Intelligence hiện hỗ trợ tiếng Việt cùng nhiều ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, công ty lưu ý một số tính năng có thể không khả dụng tùy theo thiết bị, khu vực hoặc ngôn ngữ.

Một số tính năng sử dụng mô hình xử lý trên nền tảng đám mây cũng có giới hạn sử dụng hằng ngày. Apple cho biết quyền truy cập mở rộng vào các tính năng này sẽ được cung cấp thông qua các tùy chọn dịch vụ trả phí trong tương lai.