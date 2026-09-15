Từng ngại đi xa bằng xe điện, gia đình Hải Phòng tự tin xuyên Việt cùng VinFast

Hành trình 8 ngày với gần 1.800 km của một gia đình Hải Phòng cho thấy lợi thế của ô tô điện VinFast không chỉ nằm ở sản phẩm. Mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc V-Green cùng hệ thống dịch vụ phủ rộng giúp chủ xe yên tâm trên những chặng đường liên tỉnh.

"Trạm sạc dày đặc, tiện đâu nghỉ đó"

Gia đình anh Vũ Mạnh Cường (45 tuổi, Hải Phòng) từng hai lần hoãn kế hoạch đi xuyên Việt bằng ô tô điện. Điều khiến anh chần chừ là chưa hình dung được việc sạc xe trên hành trình dài sẽ được bố trí ra sao và tìm hỗ trợ ở đâu nếu phát sinh sự cố.

Suy nghĩ của anh dần thay đổi khi theo dõi chia sẻ từ cộng đồng người dùng VinFast. Nhiều chủ xe cho biết đã đi xuyên Việt, lên vùng cao hoặc tới những địa phương xa mà không gặp khó khăn về việc sạc. Hè năm nay, anh mạnh dạn lên kế hoạch cho hành trình Hải Phòng – Vinh – Huế – Đà Nẵng – Hội An rồi quay trở lại. Chuyến đi kéo dài 8 ngày với tổng quãng đường gần 1.800 km.

Mọi thứ sau đó nhẹ nhàng đúng như nhiều chủ xe chia sẻ. Trước khi xuất phát, anh chỉ cần kiểm tra bản đồ V-Green, ghi nhớ một số trạm tại các điểm dự kiến nghỉ và bắt đầu hành trình.

Mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc V-Green đã hiện diện tại 34 tỉnh, thành phố cùng nhiều tuyến cao tốc. Nhờ mật độ này, gia đình anh có thể chọn điểm sạc theo nhu cầu ăn uống và nghỉ ngơi.

"Tôi từng nghĩ sẽ chuẩn bị sẵn bảng chia từng chặng nhưng sau đó thấy không cần thiết. Trạm xuất hiện khá dày trên tuyến, lúc cả nhà muốn nghỉ tôi mới kiểm tra điểm phù hợp gần đó", anh nói.

Tùy dòng xe và phiên bản, thời gian sạc nhanh từ 10% lên 70% vào khoảng 25–35 phút. Với chuyến đi có trẻ nhỏ, đây cũng là khoảng thời gian gia đình thường cần dừng để đi vệ sinh, ăn nhẹ hoặc nghỉ giữa chặng.

Chị Nguyễn Thu Hạnh, vợ anh Cường, cho biết cả nhà không phải trải qua cảnh ngồi chờ riêng chỉ để sạc. Khi gia đình quay lại bãi đỗ sau giờ nghỉ, chiếc xe thường đã có đủ năng lượng cho phần đường tiếp theo.

"Hai con cứ sau vài giờ lại muốn xuống xe nghỉ. Chúng tôi chọn nơi vừa có hàng ăn, vừa có trạm sạc nên mọi việc diễn ra cùng lúc. Chuyến đi không bị kéo dài như tôi từng lo", chị Hạnh chia sẻ.

Hệ sinh thái VinFast giúp hành trình thêm thảnh thơi

Ngoài trạm sạc, theo anh Cường, sự yên tâm còn đến từ hệ thống hỗ trợ toàn diện của VinFast với gần 450 xưởng dịch vụ ô tô tại 34 tỉnh, thành phố và dịch vụ cứu hộ 24/7.

Gia đình anh không phải sử dụng các dịch vụ này trong suốt 8 ngày nhưng việc biết rõ nơi có thể tìm hỗ trợ giúp hành trình bớt đi áp lực. "Đi cùng vợ con, tôi cần sự chắc chắn rằng nếu có tình huống bất ngờ thì luôn có nơi hỗ trợ. Độ phủ của xưởng dịch vụ và cứu hộ VinFast giúp tôi yên tâm dù ở tỉnh nào", anh nói.

Sự "nhẹ nhàng" còn thể hiện ở ngân sách dành cho chuyến đi. Hiện tại, anh được miễn phí tối đa 10 lần sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Số lượt nạp điện trong hành trình vẫn nằm trong hạn mức hỗ trợ, giúp gia đình gần như không phải tính thêm chi phí năng lượng cho quãng đường gần 1.800 km.

"Đi qua nhiều tỉnh mà chi phí năng lượng bằng 0 là cảm giác rất… chill", anh nói.

Với gia đình anh Cường, chuyến đi vì thế trở nên nhẹ nhàng theo cả hai nghĩa: chủ xe có hệ thống dịch vụ sẵn sàng hỗ trợ, còn ngân sách không bị đẩy lên bởi chi phí nạp năng lượng. Bởi thế, sau khi trở về Hải Phòng, gia đình đã bắt đầu tính tới chuyến khám phá Tây Nguyên vào năm sau.

"Bây giờ, cả nhà chỉ cần chọn nơi muốn đến. Hệ thống sạc và dịch vụ của VinFast đã giúp những phần còn lại trở nên đơn giản hơn", anh Cường kết luận.