Đi tìm 5 nội dung ngành xe đáng chú ý trong năm tại Car Choice Awards 2026

Từ những chuyến road trip thực tế, câu chuyện hoài niệm về chiếc xe cũ, đến các bài đánh giá kỹ thuật chuyên sâu về xe điện, truyền thông ngành ô tô đang bùng nổ với nhiều góc nhìn đa chiều.

Car Choice Awards 2026 không chỉ có những mẫu xe nổi bật trên thị trường hiện nay. Giải thưởng này còn mở rộng góc nhìn tới những sản phẩm truyền thông chuyên ngành xe được ứng cử từ nhiều đơn vị khác nhau.

Hiện tại, 16 sự kiện nổi bật đã được lộ diện thông qua các bình chọn từ khán giả. Liệu đâu sẽ là Top 5 nội dung ngành xe đáng chú ý nhất tại Car Choice Awards 2026?

Các ứng cử cho Nội dung ngành xe 2026. Ảnh chụp màn hình

Mê Xe - “Xe ông già” Toyota Camry không có đối thủ tại Việt Nam!?

Nội dung đầu tiên đến từ kênh Mê Xe. Video đưa người xem nhìn lại định kiến về Camry, mẫu xe từng bị gắn mác là “xe ông già”. Tuy nhiên, nay chiếc xe đã lột xác hoàn toàn với thiết kế trẻ trung, hiện đại và tùy chọn hybrid.

Bên cạnh đó, thông qua một chút liên tưởng với Lexus ES ở phần mở đầu, video tập trung lý giải sức hút của chiếc xe. Nhờ vậy, vị thế đặc biệt của Camry tại Việt Nam qua nhiều thế hệ được làm rõ dưới góc nhìn khách quan.

Toyota Camry thế hệ mới mang đến góc nhìn hoàn toàn khác. Ảnh chụp màn hình

Xe Nhà Lá Cành – Được tặng một chiếc Toyota Vios 400 triệu, Xenhalacanh gây náo loạn phố cổ Hà Nội

Tiếp theo, câu chuyện về chiếc Toyota Vios cũ của gia đình mang lại một góc nhìn hoài niệm sâu sắc. Đây là một mẫu xe không hào nhoáng nhưng vô cùng bền bỉ, tiết kiệm và dễ sử dụng. Từ một chiếc xe từng bị xem là nhạt nhòa, hành trình trải nghiệm lại mang đến những cảm xúc bất ngờ.

Nội dung này cho thấy giá trị thực sự của một chiếc ô tô. Đôi khi, giá trị cốt lõi đó nằm ở những điều giản dị và kỷ niệm đồng hành cùng người dùng theo năm tháng.

Xe Nhà Lá Cành chứng minh giá trị thực sự của một chiếc ô tô. Ảnh chụp màn hình

Tạp chí Ô tô xe máy Việt Nam – Geely Okavango 2026: SUV 7 chỗ đạp ga vào cua, cày lốp rít như xe đua nhưng không sợ lật

Một ứng cử khác là bài đánh giá thực tế Geely Okavango 2026. Thay vì chỉ mô tả thông số khô khan, nội dung đưa mẫu SUV 7 chỗ vào chuỗi thử thách liên tục. Ví dụ như cua vòng tròn, chạy slalom hay cua số 8 trên địa hình đường ướt.

Ngoài ra, chiếc xe còn phải trải qua bài kiểm tra tăng tốc và phanh gấp. Qua đó, bài viết chứng minh một mẫu SUV lớn vẫn có thể vận hành linh hoạt và ổn định. Đồng thời, tạo sự tự tin cho người lái trong các tình huống chuyển hướng liên tục.

Geely Okavango vẫn có thể vận hành linh hoạt và ổn định qua nhiều bài thử trong sa hình. Ảnh: Otoxemay

VTC News | Lăn bánh 247 - Skoda Kushaq thực sự 'chuẩn Âu' với giá 600 triệu đồng? - Đánh giá với road trip Phú Thọ

Nội dung thứ tư thu hút sự chú ý tại Car Choice Awards 2026 là chuyến đi Phú Thọ cùng Skoda Kushaq. Hành trình đầu xuân này đưa mẫu xe chinh phục những cung đường dốc quanh Đồi chè Long Cốc. Thêm vào đó, nhóm sản xuất còn khám phá không gian văn hóa Hát Xoan tại Đình Hùng Lô.

Qua chuyến đi thực tế, nội dung không chỉ đánh giá chi tiết khả năng vận hành của chiếc xe. Hơn nữa, nó còn cho thấy cách một mẫu SUV châu Âu thích nghi với những cung đường mang đậm chất Việt Nam.

Skoda Kushaq vẫn có thể thích nghi với các cung đường Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Phong Gió Channel – Lần đầu đi biển cùng VinFast VF 3 và cái kết

Kênh Phong Gió mang đến một hành trình vô cùng gần gũi với mẫu xe VinFast VF 3. Nội dung ghi lại chuyến đi biển từ khâu chuẩn bị đến các tình huống phát sinh thực tế. Việc này giúp người xem hình dung rõ ràng hơn về cách vận hành một chiếc xe điện cỡ nhỏ.

Mặt khác, nội dung khai thác khả năng vận hành và mức độ phù hợp của VF 3 ở khu vực ngoài đô thị. Video cung cấp những lưu ý thiết thực cho người dùng khi sử dụng xe cho những chuyến đi xa.

VinFast VF 3 được khai thác triệt để ở khu vực ngoài đô thị. Ảnh chụp màn hình

Drive Mode VN – Hơn 700 km cùng Toyota Corolla Cross HEV khi giá xăng gần 30k/lít và cái kết

Video tiếp theo tại Car Choice Awards 2026 là thử thách chạy xe từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Cụ thể, chuyến đi này chỉ sử dụng một bình xăng đầy của chiếc Toyota Corolla Cross HEV. Đáng chú ý, bối cảnh thực hiện là thời điểm giá nhiên liệu đang tăng chạm ngưỡng 30.000 đồng/lít.

Hành trình hơn 700 km này đã trở thành phép thử thực tế cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Kết quả là, nội dung mang đến câu trả lời rõ ràng liệu một bình xăng có đủ sức hoàn thành cung đường dài hay không.

Cầm lái 1 chiếc xe hybrid ở thời điểm xăng gần 30.000 đồng/lít là trải nghiệm đặc biệt. Ảnh chụp màn hình

OneShot Review – Khoang cabin 9,5 điểm của KIA Sorento Hybrid 2026 vừa được giới thiệu tại Việt Nam

Nội dung tập trung phân tích chi tiết khoang cabin của Kia Sorento Hybrid 2026 vừa ra mắt. Cụ thể, video đi sâu vào thiết kế, chất lượng hoàn thiện, không gian và các tiện nghi đi kèm. Nhờ đó, người đánh giá đã tự tin đưa ra mức điểm 9,5/10 cho khu vực nội thất này.

Cách thể hiện trực diện giúp người xem dễ dàng cảm nhận không gian sử dụng thực tế. Do đó, clip mang đến góc nhìn nhanh chóng và có giá trị tham khảo lớn cho nhóm khách hàng tìm mua SUV hybrid.

Cách thể hiện trực diện giúp người xem dễ dàng cảm nhận không gian sử dụng thực tế. Ảnh chụp màn hình

XEHAY.VN – EHW.01 – Xa xỉ không chỉ là thứ bạn mua

Góp mặt trong danh sách ứng cử hạng mục Nội dung ngành xe tại Car Choice Awards 2026, XEHAY.VN mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới. Nội dung xoay quanh thế giới xa xỉ, nơi giá trị không chỉ đến từ những món đồ đắt tiền. Thay vào đó, sự xa xỉ còn nằm ở những trải nghiệm, dịch vụ và đặc quyền dành cho số ít.

Thông qua hành trình trải nghiệm, khán giả được tiếp cận những không gian hiếm có cơ hội khám phá. Qua đó, video tìm hiểu kỹ càng điều gì thực sự tạo nên sự khác biệt của thế giới tinh hoa này.

Trải nghiệm thế giới xa xỉ là điều luôn khiến nhiều người tò mò. Ảnh chụp màn hình

Quỳnh Như Pie – Đánh giá Honda HR-V e:HEV RS Hybrid tiết kiệm có làm “mất chất” vui vẻ của Honda?

Nội dung này đưa mẫu Honda HR-V rời khỏi phố thị ồn ào để lên vùng núi Ba Vì. Mục đích chính là kiểm chứng xem mẫu xe kết hợp bản RS và hybrid có giữ được cảm giác lái thú vị hay không. Thực tế, niềm vui sau tay lái luôn là đặc trưng nổi bật của thương hiệu Honda.

Qua cung đường thực tế, video đã chỉ ra rõ ràng những ưu và nhược điểm của xe. Nhờ vậy, người xem tìm được câu trả lời cho bài toán giữa sự tiết kiệm và niềm vui cầm lái trên SUV hạng B.

Chuyển sang động cơ hybrid vẫn mang đến cho Honda HR-V cảm giác cầm lái thú vị. Ảnh chụp màn hình

Phạm Ngọc Hải - Đi thử Green Mini của Green SM

Tại hạng mục nội dung của Car Choice Awards 2026, trải nghiệm dịch vụ Green Mini thu hút lượng lớn sự quan tâm. Cụ thể, video ghi lại những ngày đầu tiên dịch vụ này được Green SM triển khai rộng rãi.

Nội dung giúp khán giả hình dung rõ hơn về mẫu xe và không gian trải nghiệm thực tế. Hơn nữa, nó mang đến góc nhìn trực quan từ một hành khách về lựa chọn di chuyển đô thị hoàn toàn mới.

Nội dung giúp khán giả hình dung rõ hơn về mẫu xe Minio Green và không gian trải nghiệm thực tế. Ảnh chụp màn hình

Vietnamnet.vn – Khát vọng làm chủ công nghiệp ô tô: 30 năm nhìn lại và hành trình phía trước

Khác với các video đánh giá, Vietnamnet.vn mang đến bài viết tổng kết 30 năm phát triển ngành ô tô. Nội dung là cuộc đối thoại chuyên sâu cùng chuyên gia trong ngành, ông Võ Quang Huệ. Bài viết xoay quanh câu chuyện quá trình lắp ráp, tỷ lệ nội địa hóa, năng lực R&D và công nghiệp hỗ trợ.

Nội dung không chỉ tổng kết những giới hạn hiện tại của thị trường sản xuất trong nước. Đồng thời, bài viết mở ra câu hỏi về cơ hội tiến vào phần lõi của ngành công nghiệp trong kỷ nguyên xe điện.

Bài viết mở ra câu hỏi về cơ hội tiến vào phần lõi của ngành công nghiệp trong kỷ nguyên xe điện. Ảnh: Vietnamnet

Relab xe – Land Cruiser FJ: Tiểu Land Cruiser đẹp nhưng đánh đổi gì?

Kênh Relab xe khai thác mẫu Land Cruiser FJ dưới góc nhìn của một phiên bản thu nhỏ vô cùng độc đáo. Xe mang đậm DNA của dòng Land Cruiser huyền thoại từ thiết kế cho đến kiểu dáng. Video đã làm nổi bật những đặc điểm tạo nên sức hút riêng của xe.

Tuy nhiên, nội dung không chỉ tập trung vào vẻ ngoài bắt mắt của sản phẩm. Trái lại, video đặt câu hỏi sắc bén về những giá trị phải đánh đổi để sở hữu chiếc “tiểu Land Cruiser” này.

Mẫu Land Cruiser FJ được khai thác dưới góc nhìn của một phiên bản thu nhỏ vô cùng độc đáo. Ảnh chụp màn hình

Vietnam Road Trip - Maserati Grecale GT: Off-road giữa hoang mạc đá, sức sống mãnh liệt của người H'mong

Đề cử tiếp theo tại Car Choice Awards 2026 đưa người xem đến với vùng đất Hà Giang hùng vĩ. Tại đây, những cung đường off-road khắc nghiệt trở thành phép thử cho mẫu SUV thể thao đến từ nước Ý. Cụ thể, chiếc Maserati Grecale GT được đặt cạnh cuộc sống bền bỉ của đồng bào người H’Mông.

Việc này tạo nên sự đối lập nhưng lại tìm thấy điểm chung ở tinh thần thích nghi mạnh mẽ. Qua đó, hành trình khám phá rõ nét những ưu và nhược điểm khi xe rời khỏi môi trường phố thị quen thuộc.

Hành trình thể hiện ra những ưu và nhược điểm khi xe rời khỏi môi trường phố thị quen thuộc. Ảnh chụp màn hình

Soi Xe – Lần đầu trải nghiệm Geely EX2 Pro: Có thiếu hụt trang bị nhưng vẫn đủ lý do để đáng lựa chọn

Nội dung từ kênh Soi Xe mang đến phân tích chi tiết về phiên bản Geely EX2 Pro. Đặc biệt, video ra mắt không lâu sau khi mẫu xe này đã chính thức có mặt trên thị trường. Bằng cách đặt cạnh bản Max cao cấp, nội dung tập trung soi xét vào các trang bị bị cắt giảm.

Sau hàng loạt so sánh, tác giả đã đặt câu hỏi liệu phiên bản thấp hơn có còn đủ sức đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. Video giúp người dùng nhận định đây có thực sự là lựa chọn hợp lý trong tầm giá hay không.

Bằng cách đặt cạnh bản Max cao cấp, nội dung tập trung soi xét vào các trang bị bị cắt giảm trên bản Pro. Ảnh chụp màn hình

Xem Xe Analytics – 666 triệu vs 684 triệu: Chốt hạ kẻ thắng người thua giữa Mazda CX-5 Deluxe và Hyundai Tucson Tiêu chuẩn

Nội dung video đặt hai mẫu C-SUV có mức giá sát nhau lên bàn cân đánh giá. Cụ thể, chiếc Mazda CX-5 bản 666 triệu và Hyundai Tucson bản 684 triệu được so sánh chi tiết. Không chỉ so về giá bán, video còn phân tích sâu về trang bị và giá trị thực tế mang lại.

Cách phân tích trực diện và đi đến kết luận rõ ràng này khá hữu ích. Có thể nói đây là bài so sánh quan trọng cho những ai đang cân nhắc mua SUV trong tầm giá 700 triệu đồng.

Cách phân tích trực diện và đi đến kết luận rõ ràng giúp người xem dễ so sánh. Ảnh chụp màn hình

Tuổi Trẻ Online – Suýt phải trả giá khi đi đường đèo vì sạc đầy pin xe điện

Bài viết cuối cùng trong danh sách đề cử Car Choice Awards 2026 khai thác một tình huống thực tế rất đáng lưu tâm. Chuyến đi từ Đà Lạt về TP.HCM chỉ ra một nghịch lý kỹ thuật. Đó là việc sạc đầy 100% pin trước khi đổ đèo chưa chắc là một lựa chọn tối ưu.

Từ hiện tượng mất lực hãm phanh tái sinh, bài viết giải thích cặn kẽ nguyên nhân dưới góc độ chuyên môn. Đồng thời, nội dung đưa ra những lưu ý thiết thực về kiểm soát tốc độ, giúp người dùng sử dụng xe điện an toàn hơn.