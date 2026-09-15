Chiếc MacBook cũ tự soi gương, dùng AI để sửa driver đồ họa cho chính mình

Chiếc MacBook đang dùng webcam nhìn màn hình qua gương, tạo vòng phản hồi để AI theo dõi kết quả và tự điều chỉnh khả năng hỗ trợ GPU AMD Radeon.

Một lập trình viên Linux vừa chia sẻ cách thiết lập kỳ lạ đến mức trông giống cảnh phim khoa học viễn tưởng: đặt chiếc MacBook trước gương, sau đó dùng chính webcam của máy để quan sát màn hình phản chiếu và hỗ trợ quá trình chỉnh sửa driver đồ họa.

Justin Schroeder, người đăng bức ảnh lên mạng xã hội, cho biết chiếc MacBook “đang dùng webcam để nhìn màn hình của chính nó qua gương”, nhằm cải thiện khả năng hỗ trợ chip AMD Radeon trên Omarchy. Đây là một hệ điều hành Linux được xây dựng xoay quanh AI agent, cho phép trợ lý lập trình can thiệp sâu hơn vào quá trình thiết lập, sửa lỗi và tùy biến hệ thống.

Thoạt nhìn, chiếc gương có vẻ là một cách làm lòng vòng. Nhưng nó lại giúp tạo ra một vòng phản hồi trực quan khá đơn giản: AI thực hiện thay đổi, quan sát kết quả xuất hiện trên màn hình rồi tiếp tục điều chỉnh nếu phát hiện lỗi.

Bài đăng của Justin Schroeder trên mạng xã hội X. Ảnh chụp màn hình

AI nhìn thấy kết quả bằng chính webcam của máy

Webcam trên laptop vốn hướng về phía người dùng, vì vậy nó không thể trực tiếp nhìn thấy màn hình của chính thiết bị. Bằng cách đặt một tấm gương phía trước, lập trình viên giúp camera thu lại hình ảnh đang hiển thị và đưa dữ liệu đó về cho AI agent.

Theo cách giải thích của Tom’s Hardware, hệ thống có thể đang sử dụng một công cụ lập trình tương tự Claude Code. AI chỉnh sửa cấu hình hoặc mã liên quan đến driver AMD Radeon, sau đó nhìn vào màn hình qua webcam để đánh giá kết quả theo thời gian thực.

Tuy nhiên, loại AI agent cụ thể chưa được Schroeder xác nhận. Việc chiếc MacBook “tự sửa driver cho chính mình” cũng không có nghĩa thiết bị đã có khả năng tự nhận thức. Đây thực chất là một quy trình tự động hóa do con người thiết lập, trong đó AI được cấp công cụ để sửa đổi hệ thống và nhận hình ảnh làm dữ liệu phản hồi.

Chiếc MacBook dùng webcam quan sát màn hình qua gương, tạo phản hồi trực quan để AI tinh chỉnh khả năng hỗ trợ GPU AMD Radeon trên Omarchy. Ảnh: Justin Schroeder/X

Chiếc máy trong thử nghiệm nhiều khả năng là một mẫu MacBook dùng bộ xử lý Intel và GPU AMD Radeon. Apple từng trang bị đồ họa AMD cho nhiều dòng MacBook Pro trước khi chuyển hoàn toàn sang chip Apple Silicon. Nhờ vậy, những thay đổi về driver Radeon có thể được thử nghiệm trực tiếp trên chính phần cứng đang chạy Omarchy.

Gợi nhớ đến HAL 9000

Cách thiết lập khác thường nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ. Tim Sweeney, CEO Epic Games, nhận xét hình ảnh này mang lại cảm giác giống cảnh HAL 9000 đọc khẩu hình trong bộ phim 2001: A Space Odyssey.

Trong phim, HAL 9000 bí mật quan sát chuyển động môi của các phi hành gia khi họ bàn cách vô hiệu hóa nó. Với chiếc MacBook của Schroeder, AI không đọc khẩu hình con người mà đang quan sát chính màn hình của máy qua gương. Dù mục đích hoàn toàn khác nhau, hình ảnh một chiếc máy tính “nhìn” lại chính mình vẫn đủ tạo cảm giác vừa thú vị vừa có phần rùng rợn.

Cách chiếc MacBook “nhìn” màn hình qua gương khiến CEO Epic Games liên tưởng đến HAL 9000 trong phim 2001: A Space Odyssey.

Thử nghiệm cũng cho thấy một cách giải quyết khá sáng tạo cho hạn chế của AI agent. Thay vì chỉ dựa vào mã lỗi, nhật ký hệ thống hoặc ảnh chụp màn hình được cung cấp thủ công, agent có thể trực tiếp theo dõi những gì đang diễn ra trên màn hình vật lý.

Dĩ nhiên, dùng gương và webcam không phải phương pháp hiệu quả nhất nếu hệ điều hành đã hỗ trợ công cụ chụp màn hình hoặc truyền hình ảnh trực tiếp. Giá trị của thử nghiệm nằm nhiều hơn ở ý tưởng tạo vòng phản hồi để AI quan sát, sửa lỗi và tự kiểm tra kết quả ngay trên thiết bị thật.

Omarchy được thiết kế cho “thời đại của AI agent”

Omarchy tự giới thiệu là một hệ điều hành Linux “dành cho thời đại của các agent”. Theo trang chủ dự án, hệ điều hành được tích hợp các công cụ AI có khả năng kiểm tra lỗi, đọc crash dump, thay đổi cấu hình và giúp người dùng tùy biến toàn bộ môi trường làm việc.

Khi một ứng dụng gặp sự cố, người dùng có thể chuyển thông tin cho AI agent để phân tích nguyên nhân. Agent cũng có thể tạo plugin, giao diện hoặc thay đổi thiết lập hệ thống từ yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nhà phát triển mô tả trải nghiệm này là có thể “vibe” qua mọi thay đổi, tinh chỉnh hoặc sự cố trên máy tính.

Omarchy không chỉ hướng đến phần cứng mới. Dự án quảng bá khả năng hồi sinh những mẫu Intel Mac cũ và cho biết hệ điều hành vẫn có thể chạy trên ThinkPad X220 đời 2011 với 2 GB RAM. Người dùng Apple Silicon và Windows cũng có thể thử nghiệm Omarchy trong môi trường máy ảo.

Mã nguồn của dự án được công bố trên GitHub theo giấy phép MIT. Dù chiếc MacBook soi gương mới chỉ là một thử nghiệm kỹ thuật, nó cho thấy viễn cảnh AI agent không còn đơn thuần trả lời câu hỏi mà có thể trực tiếp quan sát, sửa chữa và định hình hệ điều hành đang chạy mình.