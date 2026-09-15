Loạt quy định mới được các ngân hàng áp dụng trong tháng 8, tháng 9: Liên quan đến các trường hợp bị ngừng giao dịch rút/chuyển tiền

Một số trường hợp khách hàng có thể bị từ chối giao dịch, gián đoạn chuyển khoản hoặc tạm thời chưa được rút/sử dụng tiền.

Trong tháng 8 và tháng 9/2026, một số ngân hàng đồng loạt cập nhật quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, nhận tiền từ nước ngoài và giao dịch thẻ. Đáng chú ý, một số trường hợp khách hàng có thể bị từ chối giao dịch, gián đoạn chuyển khoản hoặc tạm thời chưa được rút/sử dụng tiền nếu chưa đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng.

SCB: Khách hàng tổ chức mới không được giao dịch trên Internet Banking Gói nâng cao

Từ ngày 23/9/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) ngừng cung cấp Internet Banking Gói nâng cao có chức năng giao dịch đối với khách hàng tổ chức mới.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức mới đăng ký thành lập hoặc mới thiết lập quan hệ, mở CIF tại SCB trong vòng 12 tháng. Động thái này nhằm tuân thủ Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về sử dụng Internet Banking đối với khách hàng tổ chức.

Trong thời gian này, SCB không thu phí Gói nâng cao đối với nhóm khách hàng trên. Khách hàng tổ chức mới vẫn có thể đăng ký Internet Banking Gói cơ bản, chủ yếu phục vụ tra cứu thông tin tài khoản và lịch sử giao dịch.

TPBank: Tiền chuyển từ nước ngoài có thể bị tạm thời phong tỏa

TPBank cho biết sẽ xác minh thông tin đối với các khoản tiền chuyển về từ nước ngoài tùy theo tính chất giao dịch và thông tin cần làm rõ.

Ngân hàng có thể xác minh qua điện thoại hoặc yêu cầu khách hàng đến quầy cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ liên quan. Với khách hàng cá nhân, nội dung xác minh có thể bao gồm mục đích nhận tiền, thông tin người chuyển, mối quan hệ với người chuyển và các thông tin khác về giao dịch.

Đáng chú ý, nếu thông tin không đầy đủ, không nhất quán, có dấu hiệu đáng ngờ hoặc mục đích nhận tiền không phù hợp, TPBank có thể chưa giải tỏa khoản tiền đã ghi Có. Trường hợp khách hàng không bổ sung được hồ sơ phù hợp, khoản tiền tiếp tục bị phong tỏa và được xử lý theo quy định.

OCB: Thiết bị Android dùng app cũ có thể bị gián đoạn giao dịch

OCB yêu cầu khách hàng sử dụng Android cập nhật ứng dụng OCB OMNI lên phiên bản mới nhất, áp dụng với thiết bị đang sử dụng phiên bản thấp hơn 2.21.0.

Ngân hàng khuyến nghị hoàn tất cập nhật trước 26/8/2026. Sau thời điểm này, thiết bị vẫn sử dụng phiên bản cũ có thể gặp lỗi kết nối, gián đoạn giao dịch hoặc không thể tiếp tục sử dụng OCB OMNI.

Khách hàng có thể kiểm tra phiên bản tại phần cài đặt ứng dụng và cập nhật OCB OMNI thông qua CH Play.

ACB: Có thể từ chối giao dịch thẻ nếu chưa đối chiếu sinh trắc học

Từ 22/8/2026, ACB sửa đổi một số điều khoản sử dụng thẻ ghi nợ nội địa dành cho khách hàng cá nhân.

Theo quy định mới, chủ thẻ phải thực hiện đối chiếu để đảm bảo giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học khớp đúng theo yêu cầu của ACB và pháp luật khi thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử.

Đồng thời, ACB bổ sung quyền từ chối giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử nếu khách hàng chưa hoàn tất việc đối chiếu thông tin giấy tờ tùy thân và sinh trắc học theo quy định.

Như vậy, các quy định được cập nhật trong thời gian này cho thấy ngân hàng đang siết chặt một số điều kiện liên quan đến chuyển tiền, nhận tiền và giao dịch điện tử. Khách hàng cần chủ động cập nhật ứng dụng, hoàn tất xác thực thông tin và phối hợp cung cấp hồ sơ khi ngân hàng yêu cầu để tránh giao dịch bị gián đoạn.

Khách hàng nên chủ động theo dõi các thông báo chính thức từ ngân hàng mình đang sử dụng, đặc biệt khi có yêu cầu cập nhật ứng dụng, bổ sung thông tin, xác thực sinh trắc học hoặc cung cấp hồ sơ liên quan đến giao dịch.

Việc không hoàn tất các yêu cầu trong thời hạn quy định có thể khiến khách hàng gặp gián đoạn khi chuyển khoản, rút tiền hoặc thực hiện các giao dịch điện tử. Khi nhận được thông báo, khách hàng cũng nên kiểm tra trên website, ứng dụng hoặc các kênh liên hệ chính thức của ngân hàng để tránh bỏ sót thông tin và hạn chế nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng giả mạo ngân hàng.