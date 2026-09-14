Sau 9 ngày nữa, một ngân hàng sẽ dừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền online đối với những khách hàng này

Những khách hàng này sẽ không thể thực hiện chuyển tiền, tuy nhiên vẫn có thể tra cứu thông tin tài khoản và lịch sử giao dịch.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo từ ngày 23/9/2026 sẽ ngừng cung cấp dịch vụ Internet Banking Gói nâng cao có chức năng giao dịch đối với khách hàng tổ chức mới.

Theo thông báo của SCB, nhóm khách hàng bị ảnh hưởng là các tổ chức mới đăng ký thành lập hoặc tổ chức mới thiết lập quan hệ, mở CIF tại SCB trong vòng 12 tháng.

Động thái này được SCB thực hiện nhằm tuân thủ quy định tại Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sử dụng dịch vụ Internet Banking đối với khách hàng tổ chức.

Trong thời gian ngừng cung cấp Internet Banking Gói nâng cao có chức năng giao dịch, SCB cho biết không thu phí dịch vụ Internet Banking Gói nâng cao đối với nhóm khách hàng này.

Thay vào đó, khách hàng tổ chức mới vẫn có thể đăng ký sử dụng Internet Banking Gói cơ bản có chức năng tra cứu. Gói dịch vụ này cho phép khách hàng thực hiện các chức năng theo quy định, chẳng hạn như tra cứu thông tin tài khoản và lịch sử giao dịch.

Bên cạnh việc ngừng cung cấp một số dịch vụ, thời gian gần đây, SCB liên tục sắp xếp lại hoạt động và thu gọn mạng lưới trên toàn hệ thống. Tính đến nay, ngân hàng đã thực hiện đóng hàng trăm phòng giao dịch tại nhiều địa phương, chỉ giữ lại 17 điểm giao dịch tại 9 tỉnh/thành trên toàn quốc.

Ngân hàng cũng mới thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính. Theo đó, kể từ ngày mai (15/9/2026), trụ sở chính của ngân hàng sẽ chuyển từ địa chỉ số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM sang số 242 Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TP.HCM.