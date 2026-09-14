Có dưới 1 triệu đồng muốn mở sổ tiết kiệm được không?

Số tiền tối thiểu cần có để gửi tiết kiệm tại các ngân hàng là bao nhiêu?

Nhắc đến việc gửi tiết kiệm, đa số mọi người thường nghĩ phải có từ vài triệu đồng trở lên mới “bõ công mở sổ”, hoặc cho rằng nếu chỉ có vài trăm nghìn, rất khó tìm được sản phẩm tiết kiệm phù hợp. Tuy nhiên trên thực tế, số tiền tối thiểu cần có để gửi tiết kiệm tại các ngân hàng hiện nay chỉ từ 100.000 đồng.

Thông thường các ngân hàng sẽ quy định số tiền gửi tối thiểu chủ yếu dựa trên 2 yếu tố: Giải pháp tiền gửi và kênh giao dịch gửi tiết kiệm. Các giải pháp tiền gửi khác nhau sẽ yêu cầu khách hàng đáp ứng số tiền tối thiểu để mở sổ tiết kiệm/tài khoản tiền gửi khác nhau.

Ảnh minh họa Pinterest

Tại Techcombank, quy định về số tiền tối thiểu để khách hàng có thể bắt đầu gửi tiết kiệm với hình thức tiết kiệm trực tuyến là 100.000 đồng. Trong khi đó, gửi tiết kiệm tại quầy cần số tiền tối thiểu là 1 triệu đồng.

Tương tự tại SeABank, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến chỉ cần có tối thiểu 100.000 đồng không giới hạn kỳ hạn gửi, tiết kiệm tại quầy có kỳ hạn cần số tiền tối thiểu 1 triệu đồng.

Tại Vietcombank, phần lớn các sản phẩm tiết kiệm yêu cầu số tiền gửi tối thiểu từ 3 triệu đồng. Riêng tiết kiệm tự động, ngân hàng đề nghị số tiền gửi tối thiểu chỉ 1 triệu.

Tại Agribank, mức tiền gửi tiết kiệm tối thiểu thường là 1 triệu đồng, chẳng hạn với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Riêng với tiết kiệm gửi góp theo định kỳ, số tiền gửi tối thiểu chỉ 100.000 đồng cho mỗi lần gửi.

Tương tự tại BIDV, VPBank, VietinBank, MB,…, khách hàng hoàn toàn có thể gửi từ 1 triệu đồng, thậm chí là ít hơn đối với một số sản phẩm tiết kiệm gửi góp.

Như vậy nhìn chung, chỉ cần có từ 100.000 đồng, khách hàng đã có thể mở sổ tiết kiệm online. Quy định về số tiền gửi tối thiểu cũng như mức lãi suất theo từng kỳ hạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào chính sách của từng ngân hàng.

Điều quan trọng nhất khi gửi tiết kiệm là sự kỷ luật

Một khoản tiết kiệm lớn thường không hình thành từ một lần gửi thật nhiều tiền, mà đến từ việc duy trì đều đặn thói quen tích lũy trong dài hạn.

Ảnh minh họa Pinterest

Chẳng hạn, thay vì chờ cuối tháng còn bao nhiêu tiền mới đem gửi, bạn nên xác định trước một khoản cố định và chuyển sang tài khoản tiết kiệm ngay sau khi nhận lương. Khi khoản tiền này được tách khỏi tài khoản chi tiêu, việc sử dụng nó cho những nhu cầu phát sinh hoặc các khoản mua sắm theo cảm hứng cũng khó xảy ra hơn. Đây là điểm quan trọng bởi nhiều người không hẳn kiếm được quá ít, nhưng lại khó tích lũy vì thói quen “chi tiêu trước - tiết kiệm sau”.

Bên cạnh đó, kỷ luật tiết kiệm cũng được thể hiện ở việc tôn trọng kỳ hạn đã lựa chọn. Nếu gửi tiết kiệm dài hạn nhưng liên tục rút trước hạn chỉ vì một khoản chi bất ngờ, lợi ích từ việc chọn kỳ hạn dài có thể bị giảm đáng kể. Vì vậy, trước khi khóa tiền trong một sổ tiết kiệm, bạn cần tính toán riêng một khoản dự phòng cho các tình huống không nằm trong kế hoạch. Khi đã phân tách rõ tiền để chi tiêu, tiền dự phòng và tiền tiết kiệm dài hạn, người gửi sẽ ít phải phá vỡ kế hoạch tích lũy hơn.

Quan trọng hơn, kỷ luật không đồng nghĩa với việc tháng nào cũng phải tiết kiệm đúng một con số bất biến. Thu nhập, chi phí và những mục tiêu tài chính có thể thay đổi, nên mức tiết kiệm cũng có thể điều chỉnh theo từng giai đoạn. Điều cần giữ ổn định là nguyên tắc: Mỗi khi có thu nhập, luôn dành một phần tiết kiệm trước khi phân bổ cho các nhu cầu khác.

Ngay cả khi số tiền gửi tiết kiệm chưa lớn, việc duy trì thói quen này giúp quá trình tích lũy trở nên tự động thay vì phụ thuộc vào cảm hứng hay quyết tâm nhất thời. Bởi vậy, khi đánh giá hiệu quả của việc gửi tiết kiệm, không nên chỉ nhìn vào chênh lệch vài phần trăm lãi suất giữa các ngân hàng. Một mức lãi suất tốt nhưng người gửi liên tục rút tiền, gửi không đều hoặc phá vỡ kỳ hạn sẽ khó tạo ra kết quả bằng một kế hoạch đơn giản nhưng được thực hiện bền bỉ.

(Tổng hợp)