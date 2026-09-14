Trong khi hai con trai giữ ghế VinFast và GSM, con gái và hai nàng dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp sức vào doanh nghiệp mới thành lập, phát triển một loại hình bất động sản đặc biệt

Việc hai người con trai cùng được giao điều hành VinFast và GSM đưa thế hệ kế cận của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng ngoài hai “ghế nóng” này, con gái và hai người con dâu của Chủ tịch Vingroup cũng đã bắt đầu xuất hiện trong các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái.

Ngày 12/9, ông Phạm Nhật Quân Anh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, còn ông Phạm Nhật Minh Hoàng trở thành Tổng giám đốc GSM toàn cầu. Đợt kiện toàn nhân sự này tiếp tục thu hút sự chú ý tới vai trò của thế hệ kế cận trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Bên cạnh hai người con trai, con gái và hai người con dâu của Chủ tịch Vingroup cũng đã bắt đầu xuất hiện trong hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái tập đoàn với những vai trò khác nhau.

Theo báo cáo quản trị bán niên 2026 của Vingroup, bà Phạm Nhật Minh Anh hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vin New Horizon.

Đây là lần đầu tên của bà Minh Anh xuất hiện trong danh sách nhân sự quản lý tại một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trước đó, bà chủ yếu được nhắc đến trong các báo cáo quản trị với tư cách người có liên quan đến lãnh đạo tập đoàn.

Vin New Horizon được triển khai tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) theo mô hình đô thị hưu trí, kế thừa hệ tiêu chuẩn ESG++ của đại đô thị. Ảnh: Vingroup.

Vin New Horizon được thành lập vào tháng 10/2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup sở hữu 65% vốn. Bà Phạm Thu Hương (vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng) nắm 32% và giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. Trong đó, bà Phạm Nhật Minh Anh sở hữu 1% vốn điều lệ, tương đương phần vốn góp 10 tỷ đồng.

Vin New Horizon hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và những người không có khả năng tự chăm sóc. Doanh nghiệp định hướng phát triển chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, kết hợp lưu trú, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng cùng các hoạt động cộng đồng.

Dự án đầu tiên được đặt tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), dự kiến có bệnh viện dưỡng lão, khách sạn an dưỡng và hệ thống chăm sóc sức khỏe chuyên biệt.

Được biết, trước đó hai người con dâu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm bà Bùi Lan Anh (vợ ông Phạm Nhật Quân Anh) và bà Nguyễn Phương Nhi (vợ ông Phạm Nhật Minh Hoàng) đều là cổ đông sáng lập của Vin New Horizon.

Á hậu Phương Nhi (áo hồng) và chị dâu Lan Anh (áo đỏ)

Cả hai hiện là cổ đông sáng lập của Vin New Horizon, mỗi người sở hữu 1% vốn điều lệ. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên ghi nhận sự tham gia đồng thời của con gái và hai người con dâu ông Phạm Nhật Vượng trong cơ cấu sở hữu.

Theo báo cáo của VARS, "bất động sản dưỡng lão" là phân khúc cực kỳ tiềm năng, do nhu cầu thực tại Việt Nam khá lớn do tốc độ già hóa dân số nhanh. Cùng với đó, xét về mức cạnh tranh, đây được coi là phân khúc "ngách", ít cạnh tranh trong thị trường bất động sản.

Giới chuyên gia đánh giá, ngành dịch vụ dưỡng lão chắc chắn là một lĩnh vực đầu tư buộc phải phát triển, dù muốn hay không. Nếu phát triển bài bản, lĩnh vực này có thể trở thành "mỏ vàng" của ngành bất động sản và dịch vụ.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho rằng phát triển mô hình nhà ở cho người cao tuổi hiện nay là phù hợp, đặc biệt giữa bối cảnh khách hàng mở rộng. Theo đó, tầng lớp trung lưu và thượng lưu đang mở rộng nhanh chóng, với độ tuổi thuộc tầng lớp trung lưu phổ biến từ 30 - 55 tuổi; và từ 40 - 65 tuổi đối với tầng lớp thượng lưu.

Mô hình nhà ở cho người cao tuổi hứa hẹn sẽ mở ra thị trường đầy tiềm năng.

Các tầng lớp này sẽ trở thành đối tượng thúc đẩy nhu cầu về nhà ở cao cấp, bao gồm cả nhà ở dành cho người cao tuổi ở thời điểm hiện tại và trong thập kỷ tới, khi họ có điều kiện tài chính để lựa chọn những không gian sống phù hợp cho tuổi già. Hơn nữa, Việt Nam còn lợi thế cạnh tranh về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và chi phí sinh hoạt tương đối thấp hơn nhiều nước phát triển, thu hút cả người nước ngoài về hưu và kiều bào hồi hương.

Chủ tịch Vars cho rằng, mô hình nhà ở cho người cao tuổi hứa hẹn sẽ mở ra thị trường đầy tiềm năng nhờ sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tâm lý người cao tuổi hiện đại. Việc phát triển loại hình bất động sản này không những giúp chủ đầu tư đón đầu cơ hội nhờ nhu cầu cao mà còn giúp các chủ đầu tư hưởng lợi từ các chính sách khuyến khích phát triển, nhờ chiến lược quốc gia về già hóa dân số đang khuyến khích các mô hình chăm sóc người cao tuổi thông minh, phi tập trung.

Thêm vào đó, việc phát triển các dự án nhà ở cho người già thường gắn với các khu đại đô thị ven trung tâm, nơi giá đất còn tương đối mềm so với lõi đô thị, giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí đầu vào và hưởng lợi từ hệ thống giao thông đang ngày càng hoàn thiện, rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm và vùng ven.