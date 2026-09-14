Giá vàng 9999 SJC hôm nay 14/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo VTC News
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Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu lớn hôm nay 14/9/2026.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ kim loại khác. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng, không bị oxy hóa hay xỉn màu trong điều kiện không khí thông thường.

Vàng 9999 khá mềm, dễ uốn dẻo và dễ biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do đặc tính này, vàng 9999 hiếm khi được dùng để gia công các loại trang sức cầu kỳ, đính nhiều đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 14/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 7h ngày 14/9/2026, giá vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 14/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật lúc 7h ngày 14/9/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.300.000

14.602.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

14.300.000

14.603.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.250.000

14.560.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.000.000

14.450.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99%

13.606.900

14.306.900

đồng/chỉ

Nữ trang 75%

9.873.600

10.853.600

đồng/chỉ

Nữ trang 68%

8.862.000

9.842.000

đồng/chỉ

Nữ trang 61%

7.850.400

8.830.400

đồng/chỉ

Nữ trang 58,3%

7.460.200

8.440.200

đồng/chỉ

Nữ trang 41,7%

5.061.300

6.041.300

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại SJC với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 14/9/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.250.000

14.550.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.000.000

14.450.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.050.000

14.550.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.300.000

14.640.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.300.000

14.640.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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