Giá vàng 9999 SJC hôm nay 14/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu lớn hôm nay 14/9/2026.
Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ kim loại khác. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng, không bị oxy hóa hay xỉn màu trong điều kiện không khí thông thường.
Vàng 9999 khá mềm, dễ uốn dẻo và dễ biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do đặc tính này, vàng 9999 hiếm khi được dùng để gia công các loại trang sức cầu kỳ, đính nhiều đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 14/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 7h ngày 14/9/2026, giá vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật lúc 7h ngày 14/9/2026
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.300.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC 5 chỉ
|
14.300.000
|
14.602.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|
14.300.000
|
14.603.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.250.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|
14.250.000
|
14.560.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99,99%
|
14.000.000
|
14.450.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99%
|
13.606.900
|
14.306.900
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 75%
|
9.873.600
|
10.853.600
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 68%
|
8.862.000
|
9.842.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 61%
|
7.850.400
|
8.830.400
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 58,3%
|
7.460.200
|
8.440.200
|
đồng/chỉ
|Nữ trang 41,7%
|
5.061.300
|
6.041.300
|
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại SJC với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 14/9/2026:
|
Thương hiệu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.300.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.250.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99,99%
|
14.000.000
|
14.450.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.300.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.300.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
14.300.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.300.000
|
14.700.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.300.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.300.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
14.050.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
14.300.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
14.300.000
|
14.640.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.300.000
|
14.640.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.