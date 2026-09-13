Lãi suất ngân hàng 13/9 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng ngày 13/9 tiếp tục phân hóa. ACB giữ mức cao nhất 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh cùng niêm yết 6,8%/năm ở kỳ hạn này.

Theo biểu lãi suất niêm yết, nhóm ngân hàng áp dụng lãi suất cao chủ yếu tập trung tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Nhóm ngân hàng có lãi suất cao nhất

Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục dẫn đầu với lãi suất 7,8%/năm. Ngân hàng này niêm yết lãi suất 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Đứng sau ACB là Sacombank với mức 7,5%/năm.

LPBank và Saigonbank cùng áp dụng lãi suất 7,2%/năm, trong khi Bac A Bank niêm yết 7,1%/năm.

Các ngân hàng MBV, PGBank, VCBNeo và VIB cùng áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Ở kỳ hạn 18 tháng, Sacombank niêm yết mức cao nhất 7,5%/năm. LPBank áp dụng 7,15%/năm, trong khi Bac A Bank niêm yết 6,95%/năm.

Phần lớn ngân hàng niêm yết lãi suất dưới 7%/năm

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất tương đồng.

Cả 4 ngân hàng cùng áp dụng lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, BVBANK và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. MSB áp dụng 6,8%/năm, còn Nam A Bank niêm yết 6,6%/năm.

Ở chiều ngược lại, SCB có mức lãi suất thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng, ở mức 3,7%/năm. Một điểm đáng chú ý trong biểu lãi suất là SCB đang áp dụng mức 8,7%/năm cho tiền gửi thông thường kỳ hạn 13 tháng. Mức này cao hơn đáng kể so với lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng khác.

Một số ngân hàng khác có lãi suất dưới 6%/năm tại kỳ hạn 12 tháng gồm SeABank với 5%/năm; Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm; KienlongBank 5,5%/năm; GPBank 5,55%/năm và PVcomBank 5,6%/năm.

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động ngày 13/9 chưa ghi nhận biến động đáng kể. Lãi suất cao tiếp tục tập trung tại một số ngân hàng thương mại cổ phần, trong khi nhóm Big4 duy trì mức niêm yết ổn định.

Lưu ý: Đây là biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo số liệu ngày 13/9/2026. Lãi suất áp dụng thực tế có thể khác tùy theo sản phẩm tiền gửi, kỳ hạn, số tiền gửi, phương thức lĩnh lãi, đối tượng khách hàng và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.