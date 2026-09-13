Lãi suất vay mua nhà giảm, có nên mua nhà đất lúc này?

Gần đây, lãi suất cho vay mua nhà bắt đầu hạ nhiệt, các chuyên gia cho rằng, người mua nhà cần xác định mục tiêu và tài chính của mình để đưa ra quyết định.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia tài chính - ngân hàng, với bất động sản, cơ hội sinh lời vẫn nhiều, nhưng điểm đáng lưu ý là sự lệch pha giữa cơ cấu sản phẩm và khả năng chi trả. Nhiều dự án cao cấp có tổng giá trị lớn, trong khi nguồn cung nhà ở bình dân, vừa túi tiền và đáp ứng nhu cầu thực vẫn còn hạn chế. Vì vậy, cơ hội không nằm ở việc chạy theo xu hướng mà ở năng lực lựa chọn đúng phân khúc, đúng địa bàn và đúng mức giá.

“Với nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro trung bình, tỷ lệ tham khảo là 30 - 40% bất động sản, 50 - 60% tiền gửi ngân hàng và khoảng 10% dự phòng thanh khoản”, ông Huy đưa ra lời khuyên.

Ông Huy cũng đặc biệt lưu ý, người mua không nên vay tiền mua nhà chỉ vì lãi suất đang giảm. Với người mua để ở, có thu nhập ổn định, vốn tự có phù hợp và tìm được bất động sản có pháp lý rõ ràng, giá hợp lý, đây có thể là thời điểm đáng cân nhắc.

Điều quan trọng là phải nhìn khoản vay trong cả vòng đời, không chỉ nhìn mức lãi suất ưu đãi ban đầu. Người mua cần tính đến lãi suất sau ưu đãi, biên độ điều chỉnh, khả năng trả nợ khi thu nhập thay đổi và các khoản chi phí liên quan.

Người mua nhà nên xác định rõ mục tiêu và cân nhắc tài chính. (Ảnh: Minh Đức)

Đặc biệt, ngân hàng có thể cho vay tới mức nào không đồng nghĩa người mua nên vay tới mức đó. Quyết định mua nhà tốt phải bảo đảm gia đình vẫn duy trì được dòng tiền sinh hoạt và một khoản dự phòng cần thiết sau khi trả nợ.

Đồng quan điểm, ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing, cho rằng quyết định mua nhà đang phân hóa rất rõ giữa các nhóm khách hàng. Nhu cầu của người mua nhà lần đầu, tầng lớp trung lưu muốn nâng cấp nơi ở và nhóm khách hàng giàu có hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, không thể nhìn thị trường bằng một góc nhìn chung.

Theo ông Trung, việc Chính phủ thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá phù hợp và nhà ở cho thuê sẽ góp phần giảm áp lực cho phân khúc bình dân trong những năm tới. Trong khi đó, nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính lại hướng đến các bất động sản khan hiếm, có khả năng giữ giá, tạo dòng tiền và mang lại giá trị lâu dài.

Một thay đổi quan trọng khác là thị trường đang chuyển từ tư duy “lướt sóng” sang đầu tư dài hạn. Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến hiệu quả khai thác, khả năng cho thuê và giá trị sử dụng thực thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn.

Theo ông Trung, người mua tương lai sẽ không còn quan tâm “đi bao xa” mà sẽ chú ý đến việc “đi mất bao lâu”. Khi hệ thống metro, vành đai và hạ tầng giao thông được hoàn thiện, mô hình đô thị đa trung tâm tại Hà Nội và TP.HCM sẽ ngày càng rõ nét.

Đối với người mua nhà lần đầu, ông khuyến nghị không nên cố sở hữu bằng được một căn nhà tại khu vực trung tâm nếu vượt quá khả năng tài chính. Điều quan trọng là lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và dòng tiền của bản thân.

Lãnh đạo một ngân nhận định, lãi suất đang có xu hướng hạ nhiệt, sẽ tác động tích cực tới thị trường bất động sản. Cụ thể, sau giai đoạn tăng cao trong những tháng nửa đầu năm với mức từ 12-14%, cá biệt có một số ngân hàng thương mại cho vay lãi suất thả nổi 14-16%. Lãi suất hạ chắc chắn tác động rất tích cực cho cả chủ đầu tư và người mua nhà.

Tuy nhiên, người mua nhà và chủ đầu tư cần lưu tâm những điều kiện nào để đầu tư tốt. Nên tập trung vào an toàn dài hạn chứ không chỉ yêu cầu về lãi suất.

“Lãi suất hạ nhiệt là xu hướng tất yếu để hỗ trợ nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao; bất động sản là lĩnh vực có tính lan tỏa lớn tới hơn 40 ngành nghề, đóng góp 10-12% GDP nên lãi suất hạ nhiệt sẽ thúc đẩy thanh khoản, giúp bất động sản phát huy đúng vai trò lĩnh vực đầu tàu của nền kinh tế”, vị lãnh đạo ngân hàng chia sẻ.

Nhận định về lãi suất thời gian tới, ông Nguyễn Quang Huy cho biết, ông nghiêng về khả năng mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục có sự cạnh tranh và điều chỉnh linh hoạt, nhưng khó có kỳ giảm sâu, đồng loạt và kéo dài.

“Nhìn rộng hơn, điều đáng kỳ vọng không phải là một cuộc đua giảm lãi suất bằng mọi giá mà là mặt bằng tín dụng hợp lý, ổn định và có khả năng dự báo. Điều này sẽ giúp người dân mạnh dạn hơn trong quyết định mua nhà, đồng thời giúp thị trường phát triển theo hướng thực chất.

Tôi cho rằng giai đoạn tới sẽ là thời kỳ thị trường chuyển mạnh từ tư duy mua để chờ tăng giá sang mua đúng nhu cầu, đúng giá trị và phù hợp dòng tiền. Lãi suất thuận lợi có thể tạo thêm động lực, nhưng nền tảng của một thị trường bất động sản bền vững vẫn là nhu cầu thực, pháp lý minh bạch và khả năng tài chính lành mạnh của người mua”, ông Huy nhận định.