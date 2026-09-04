Lãi suất cho vay của một ngân hàng Big4 giảm sau 5 tháng liên tiếp tăng

Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng này trong tháng 7/2026 giảm 0,1%/năm so với tháng trước, xuống 7,4%/năm.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố thông tin lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 7/2026.

Theo đó, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 7/2026 ở mức 7,4%/năm, giảm 0,1 điểm phần trăm so với mức 7,5%/năm trong tháng 6. Đây là lần đầu tiên chỉ tiêu này giảm sau 5 tháng liên tiếp đi lên.

Cùng với diễn biến trên, chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân trong tháng 7 được Vietcombank công bố ở mức 3,7%/năm, tăng 0,1%/năm so với tháng trước.

Trong khi đó, chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân sau khi trừ các chi phí liên quan đến hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn đạt 2,2%/năm, cũng tăng 0,1%/năm so với tháng 6.

Trước đó, trong tháng 6/2026, lãi suất cho vay bình quân của Vietcombank ở mức 7,5%/năm, tăng 0,3 điểm phần trăm so với tháng 5. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và tiền gửi bình quân là 3,6%/năm, trong khi mức chênh lệch sau khi trừ các chi phí liên quan đạt 2,1%/năm.

Như vậy, sau khi tăng liên tục từ 6,4%/năm trong tháng 2 lên 7,5%/năm trong tháng 6, lãi suất cho vay bình quân của Vietcombank đã giảm nhẹ xuống 7,4%/năm trong tháng 7.

Vietcombank lưu ý các mức công bố trên là lãi suất bình quân của các khoản cho vay, không phải mức lãi suất áp dụng cho từng khoản vay cụ thể. Lãi suất thực tế có thể khác nhau tùy theo khách hàng, sản phẩm tín dụng, thời hạn vay và các chương trình ưu đãi của ngân hàng.

Vietcombank hiện là ngân hàng có dư nợ lớn thứ tư trong hệ thống, chỉ sau BIDV, VietinBank và Agribank. Đến cuối tháng 6/2026, dư nợ cho vay khách hàng của Vietcombank đạt gần 1,76 triệu tỷ đồng, tăng 5,1% so với cuối năm 2025.