Ngân hàng chính thức thu nợ gốc, lãi quá hạn theo thứ tự mới

Ngân hàng cũng lưu ý, trong cùng một thành phần, ưu tiên thu từ kỳ xa nhất đến kỳ gần nhất.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa qua thông báo cho biết từ ngày 17/08/2026, Vietbank thay đổi thứ tự thu nợ đối với khoản nợ bị quá hạn.

Theo đó, đối với khoản nợ bị quá hạn toàn bộ hoặc đã yêu cầu thu nợ trước hạn toàn bộ, thực hiện theo thứ tự: nợ gốc, lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi chậm trả lãi trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, các khoản phạt, phí, các khoản phải trả khác (nếu có).

Đối với khoản nợ quá hạn một hoặc một số kỳ trả nợ, thu theo thứ tự: nợ gốc đã quá hạn, lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả, nợ gốc đến hạn, lãi trên nợ gốc mà đến hạn chưa trả, lãi chậm trả lãi trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, các khoản phạt, phí, các khoản phải trả khác (nếu có).

Ngân hàng cũng lưu ý, trong cùng một thành phần, ưu tiên thu từ kỳ xa nhất đến kỳ gần nhất.

Được biết, từ ngày 15/8/2026, Thông tư 29/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đã chính thức có hiệu lực, mang theo một loạt thay đổi trong hoạt động cho vay của ngân hàng và công ty tài chính.

Trong đó Thông tư 29/2026/TT-NHNN sửa quy định về thứ tự thu nợ quá hạn: Theo khoản 4 Điều 4, tổ chức tín dụng và khách hàng vẫn thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền vay. Tuy nhiên, đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ, ngân hàng thực hiện thu nợ gốc trước, nợ lãi tiền vay sau.

Thông tư 29 cũng nâng ngưỡng khoản cho vay có mức giá trị nhỏ từ 100 triệu đồng lên tối đa 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác và 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân. Quy định mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người vay. Việc nâng ngưỡng giá trị khoản vay nhỏ đồng nghĩa với việc nhiều khoản vay tiêu dùng, vay phục vụ đời sống ở mức phổ biến hiện nay sẽ được xếp vào diện vay giá trị nhỏ, qua đó có thể được áp dụng quy trình, thủ tục thẩm định đơn giản hơn so với các khoản vay thông thường, giúp người vay tiết kiệm thời gian và chi phí khi tiếp cận vốn.