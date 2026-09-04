Công an kiểm tra, xác minh vụ việc: Người phụ nữ bán vàng lấy 159 triệu đồng rồi nhanh chóng đến ngân hàng chuyển khoản

Chiều 03/9, Công an xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, giúp một người dân bảo toàn số tiền 159 triệu đồng.

Bà T may mắn được Công an xã Thăng Điền hỗ trợ tư vấn và bảo toàn số tiền tích góp bấy lâu

Trước đó, bà T.T.X.T (sinh năm 1956, trú xã Thăng Điền) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an đang công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Đối tượng thông báo bà T. có liên quan đến một vụ án mua bán trái phép chất ma túy và liên tục đưa ra những thông tin đe dọa nhằm gây hoang mang. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp với lý do "làm bằng chứng, phục vụ công tác điều tra".

Để tạo lòng tin, các đối tượng tiếp tục sử dụng một số điện thoại khác, giả danh cán bộ Công an xã Thăng Điền, gọi điện thông báo hỗ trợ làm Căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, đối tượng yêu cầu bà T. phối hợp và thực hiện theo những nội dung mà "cán bộ Công an" trước đó đã hướng dẫn.

Do lo sợ và tin rằng đang làm việc với cơ quan Công an, chiều cùng ngày, bà T. mang số vàng tích góp được đi bán, thu về 159 triệu đồng và dự định đến ngân hàng chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Rất may, trước khi thực hiện giao dịch, trên đường đến ngân hàng, bà T. đã ghé Công an xã Thăng Điền để trình bày sự việc và nhờ kiểm tra, tư vấn. Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ trực ban Công an xã nhanh chóng xác minh, xác định đây là thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cán bộ Công an giải thích rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, hướng dẫn bà T. dừng ngay việc chuyển tiền, chấm dứt liên lạc và không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của chúng.

Nhờ sự cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin của người dân và sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Thăng Điền, vụ lừa đảo đã được ngăn chặn, bảo vệ an toàn toàn bộ số tiền 159 triệu đồng.

Công an xã Thăng Điền khuyến cáo, cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại để "chứng minh tài sản", "phục vụ điều tra", "xác minh nguồn tiền", "ký quỹ" hay "bảo đảm không liên quan đến vụ án". Khi cần làm việc, cơ quan Công an sẽ thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Người dân cần tuyệt đối cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng hoặc cơ quan Nhà nước, thông báo có liên quan đến vụ án rồi yêu cầu chuyển tiền. Không cung cấp thông tin Căn cước, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, hình ảnh giấy tờ tùy thân hoặc cài đặt ứng dụng theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại.

Đặc biệt, các đối tượng có thể phân vai, sử dụng nhiều số điện thoại và lần lượt giả danh cán bộ của nhiều cơ quan khác nhau để tạo lòng tin. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chủ động kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức; tuyệt đối không chuyển tiền hoặc làm theo hướng dẫn của đối tượng.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng