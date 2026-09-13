Cặp vợ chồng thuê khách sạn ở thay vì thuê nhà: 1 tuần tốn 8 triệu nhưng 1 năm lại dư thêm 311 triệu đồng

Lựa chọn tưởng chừng tốn kém lại giúp gia đình này tiết kiệm được khối tiền.

Chưa có nhà thì thuê nhà ở, đó là điều đa số mọi người đều mặc định là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên với Maranda Bowers (47 tuổi) và John (40 tuổi) - Cặp vợ chồng sống tại bang Florida (Mỹ), câu chuyện lại không diễn ra theo cách đó.

Thay vì thuê nhà để ở, cặp vợ chồng quyết định chuyển hẳn vào sống trong một phòng khách sạn từ cuối năm 2023. Cách làm này giúp họ giảm đáng kể chi phí nhà ở và tiết kiệm trung bình khoảng 12.000 USD/năm (khoảng 311 triệu đồng).

Trước khi chuyển đến khách sạn, Maranda và John sống trong một căn nhà 2 tầng có 3 phòng ngủ với tiền thuê 2.300 USD/tháng (khoảng 59,6 triệu đồng). Cuộc sống của họ thay đổi vào năm 2023 khi John gặp tai nạn tại nơi làm việc.

Từ chỗ có 2 nguồn thu nhập, gia đình chỉ còn Maranda là người kiếm tiền. Cô đang điều hành một công ty chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh nên phải tự mình gánh các khoản chi tiêu trong gia đình. Tiền thuê nhà cùng các hóa đơn sinh hoạt hàng tháng trở thành áp lực lớn.

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Ban đầu, Maranda cùng chồng chuyển đến sống với người thân trong khoảng 2 tuần để giảm bớt chi phí. Sau đó, vào tháng 11/2023, họ quyết định thử một phương án khác: Thuê phòng khách sạn để ở lâu dài.

Hiện tại, cặp vợ chồng trả 307 USD/tuần (khoảng 8 triệu đồng) cho một phòng khách sạn 1 phòng ngủ. Mức giá này đã bao gồm điện, nước, Internet, dịch vụ thu gom rác và chỗ đỗ xe miễn phí. So với việc phải trả 2.300 USD/tháng (khoảng 59,6 triệu đồng) tiền thuê căn nhà trước đây, thuê khách sạn giúp họ giảm đáng kể chi phí cố định.

Maranda cho biết trong khoảng 2 năm qua, trung bình mỗi tháng họ tiết kiệm được khoảng 1.000 USD (khoảng 25,9 triệu đồng), tương đương khoảng 12.000 USD/năm (khoảng 311 triệu đồng).

Theo người phụ nữ 47 tuổi, một trong những lợi ích lớn nhất của việc sống trong khách sạn là không phải chuẩn bị một khoản tiền lớn ngay từ đầu như khi thuê nhà. Họ không cần đóng tiền đặt cọc hay trả trước một tháng tiền thuê.

Bên cạnh đó, việc chỉ phải chuẩn bị một khoản tiền cố định 307 USD mỗi tuần (khoảng 8 triệu đồng) cũng giúp cặp vợ chồng dễ kiểm soát ngân sách hơn. Thay vì phải tính toán tiền thuê nhà, điện, nước, Internet và nhiều loại hóa đơn khác vào cuối tháng, họ chỉ cần đảm bảo có đủ tiền cho khoản chi cố định hàng tuần.

Maranda nói rằng việc gom 307 USD mỗi tuần dễ dàng hơn nhiều so với việc phải chuẩn bị tiền thuê nhà và các hóa đơn sinh hoạt cùng lúc mỗi tháng.

Phòng khách sạn mà cặp vợ chồng thuê cũng không hoàn toàn giống một phòng nghỉ thông thường. Nơi đây có khu bếp nhỏ với bếp 2 lò và một chiếc tủ lạnh cỡ lớn, đủ để họ tự chuẩn bị các bữa ăn tại phòng. Khách sạn cũng cung cấp dịch vụ dọn phòng và thay ga giường nếu khách có nhu cầu.

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Điều này giúp Maranda không phải phụ thuộc vào việc ăn ngoài như nhiều người vẫn nghĩ khi nghe đến chuyện sống lâu dài trong khách sạn. Cô cho biết mình vẫn thường xuyên nấu ăn tại phòng, thậm chí từng nấu cả bữa tối nhân dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh cho một nửa số người đang ở trong khách sạn.

"Không phải cuộc sống xa hoa, nhưng nó xứng đáng với số tiền chúng tôi tiết kiệm được" - Maranda chia sẻ.

Cô đặc biệt thích việc các chi phí được gói gọn trong một khoản cố định. Khi ở khách sạn, hai vợ chồng không phải lo lắng quá nhiều về việc sử dụng nước hay bật điều hòa rồi cuối tháng nhận được hóa đơn cao.

Dù vậy, Maranda thừa nhận cuộc sống trong phòng khách sạn không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Căn phòng của họ nhỏ hơn rất nhiều so với căn nhà 3 phòng ngủ trước đây. Để có không gian làm việc riêng, cô phải dùng các tấm vách ngăn để tạo thành một góc nhỏ trong phòng.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng không quá bận tâm đến diện tích. Các con của họ hiện đã trưởng thành nên gia đình không còn phải cần một căn nhà lớn với nhiều phòng ngủ. Maranda cho rằng việc sống trong không gian nhỏ phù hợp với lối sống mà hai vợ chồng đang hướng tới.

Sau khi giảm được khoản tiền lớn dành cho nhà ở, họ muốn tiếp tục tiết kiệm để mua một mảnh đất và xây một căn nhà nhỏ của riêng mình. Thay vì dành phần lớn thu nhập cho một căn nhà lớn, cặp vợ chồng muốn có một cuộc sống đơn giản hơn, dành tiền cho những chuyến du lịch và các trải nghiệm cá nhân.

"Chúng tôi muốn sống đơn giản, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống thay vì dồn tất cả tiền bạc vào một căn nhà rộng" - Maranda nói.

Với họ, thuê khách sạn hiện tại không phải giải pháp lâu dài cho cả cuộc đời mà là một cách để giảm chi phí nhà ở trong giai đoạn tài chính thay đổi. Khoản tiền khoảng 1.000 USD/tháng (khoảng 25,9 triệu đồng) được giữ lại thay vì chi cho tiền thuê nhà giúp hai vợ chồng tiến gần hơn đến mục tiêu sở hữu một mảnh đất và căn nhà nhỏ của riêng mình.

(Nguồn: Hindustan Times)