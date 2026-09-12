Tin vui cho người Việt đi du lịch nước ngoài từ Zalopay

Người Việt đi du lịch nước ngoài giờ có thêm một lựa chọn thanh toán khi đến các điểm đến quen thuộc như Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản…

Zalopay đang mở rộng mạng lưới thanh toán quốc tế và bổ sung thêm các tiện ích phục vụ chuyến đi.

Với những người tự lên kế hoạch cho chuyến du lịch nước ngoài, thanh toán là một trong những việc cần chuẩn bị trước khi lên đường. Đổi tiền mặt bao nhiêu, có dùng được phương thức thanh toán mình đang có hay không, điểm đến chấp nhận hình thức nào… đều là những vấn đề có thể phát sinh trong chuyến đi.

Một trong những cập nhật đáng chú ý từ Zalopay là tính năng Thanh Toán Quốc Tế. Người dùng có thể quét mã QR tại các điểm chấp nhận thanh toán hoặc đưa mã QR trên ứng dụng cho thu ngân để thanh toán.

Hiện tính năng này đã được triển khai tại một số thị trường quen thuộc với khách Việt như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và Nhật Bản. Zalopay cho biết mạng lưới thanh toán quốc tế đang tiếp tục được mở rộng, với mục tiêu đạt 60 quốc gia và vùng lãnh thổ theo lộ trình.

Theo dữ liệu do Zalopay cung cấp, số lượng người dùng thực hiện thanh toán quốc tế trên nền tảng đã tăng hơn 11 lần trong vòng 6 tháng, tính từ tháng 12/2025. Đây cũng là một trong những lý do Zalopay tiếp tục mở rộng mạng lưới và hoàn thiện các tính năng phục vụ người dùng khi ra nước ngoài.

Bên cạnh thanh toán bằng QR, Zalopay đang thử nghiệm tính năng Chạm thanh toán (Tap to Pay), cho phép người dùng thanh toán trực tiếp tại các máy POS chấp nhận thẻ Visa ở những thị trường phổ biến hình thức thanh toán không tiếp xúc như Mỹ và châu Âu.

Không chỉ tập trung vào việc thanh toán, Zalopay đang phát triển thêm các tiện ích liên quan đến hành trình du lịch. Trước chuyến đi, người dùng có thể đặt vé máy bay và mua eSIM. Tại điểm đến, nền tảng dự kiến bổ sung thêm các tính năng như phiên dịch trực tiếp bằng AI, quét mã gọi món, gọi xe, đặt vé tàu cao tốc, vé tham quan và các ưu đãi theo từng quốc gia.

Theo định hướng của Zalopay, việc đưa các tiện ích này về cùng một nền tảng nhằm giảm bớt việc phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau trong cùng một chuyến đi, từ khâu chuẩn bị đến khi đặt chân tới điểm đến.

Hình ảnh Khoai Lang Thang tại sự kiện

Tại sự kiện “Xuất Ngoại Club: Creator Meetup” ngày 12/9, Zalopay cũng ra mắt Xuất Ngoại Club, cộng đồng dành cho các travel creator, đồng thời công bố Khoai Lang Thang là nhà sáng tạo nội dung chiến lược.

Khoai Lang Thang sẽ trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm du lịch quốc tế của Zalopay và đóng góp góc nhìn của một travel creator cho quá trình phát triển, hoàn thiện trải nghiệm sản phẩm. Hai bên dự kiến thực hiện các nội dung trải nghiệm tại nước ngoài, trong đó có chuỗi hành trình tại Thái Lan.

Với người chuẩn bị đi nước ngoài, việc có thêm một phương thức thanh toán và các tiện ích phục vụ chuyến đi có thể giúp khâu chuẩn bị đơn giản hơn. Còn với Zalopay, đây là bước tiếp theo trong định hướng mở rộng các dịch vụ dành cho người Việt không chỉ trong đời sống hàng ngày mà cả khi đi ra thế giới.