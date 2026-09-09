Chậm thanh toán thẻ 1 ngày, cô gái “bị phạt” 251.547 đồng: Lưu ý quan trọng khi dùng thẻ tín dụng!

Cũng may là mới chỉ chậm thanh toán thẻ tín dụng có 1 ngày.

Có rất nhiều bí quyết mà mọi người thường nói với nhau để tối ưu chi tiêu, cũng như tính năng hoàn tiền từ thẻ tín dụng. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn luôn là: Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng đúng hạn. Nếu không đảm bảo được yếu tố này, việc dùng thẻ tín dụng sẽ “lợi bất cập hại”.

Mới đây trên MXH Threads, một cô gái cũng thảng thốt kể lại trải nghiệm quên thanh toán dẫn đến chậm trả dư nợ thẻ tín dụng. Mới chỉ chậm 1 ngày nhưng số tiền bị phạt đã lên tới 251.547 đồng. Trong đó 200.000 đồng là tiền phạt do chậm thanh toán, 51.547 đồng là tiền lãi trả chậm.

Nguyên văn chia sẻ của cô

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người cũng bày tỏ quan điểm tương tự, rằng dùng thẻ tín dụng tốt nhất là nên THANH TOÁN TOÀN BỘ DƯ NỢ và THANH TOÁN TRƯỚC HẠN 1-2 NGÀY cho yên tâm. Bởi phí phạt và lãi suất phát sinh khi chậm thanh toán thẻ tín dụng thường cao, phải tuyệt đối lưu tâm ngày đến hạn thanh toán.

“Mình thẻ tín dụng của 2-3 ngân hàng khác nhau. Cứ đầu tháng lúc nhận lương là mình áng chừng dư ra 1 chút phần dư nợ của từng thẻ, rồi chuyển khoản số tiền đó vào tài khoản thanh toán và cài thanh toán dư nợ tự động. Trước mình cũng 1 lần quên thanh toán như bạn, cũng bị phạt với tính lãi. Sau lần đó là mình chừa luôn” - Một người chung cảnh ngộ chia sẻ.

“Tốt nhất là nên cài thanh toán tự động và đảm bảo tài khoản thanh toán luôn phải có đủ tiền nhé mọi người. Chứ cài tự động rồi mà quên chuyển tiền vào tài khoản thanh toán thì cũng bằng hòa, đấy là lý do không nên dùng quá nhiều thẻ tín dụng của nhiều ngân hàng khác nhau cùng lúc, tại phải nhớ quá nhiều ngày sao kê, ngày đến hạn, rồi mỗi thẻ 1 tài khoản thanh toán khác nhau nữa thì dễ loạn lắm” - Một người bày tỏ.

“Thôi trong cái rủi có cái may, may là mới chậm 1 ngày là nhớ ra để thanh toán rồi” - Một người động viên.

Kinh nghiệm từ người dùng thẻ tín dụng mua trả góp đủ thứ

Bên cạnh việc thanh toán dư nợ thẻ tín dụng đúng hạn, nếu đang có nhu cầu dùng thẻ tín dụng để mua đồ trả góp, chia sẻ của Trà Giang - Cô gái sinh năm 2001 sẽ phần nào cho bạn những kinh nghiệm thiết thực.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trà Giang đã dùng thẻ tín dụng được khoảng 2 năm. Với 1 chiếc thẻ tín dụng, Trà Giang đã mua được điện thoại 19 triệu khi chỉ có 2 triệu, mua laptop 21 triệu khi tài khoản còn 5 triệu, bên cạnh đó cô còn mua thêm vài món đồ điện tử khác như máy giặt, tủ lạnh.

Trà Giang

“Ưu điểm lớn nhất của việc dùng thẻ tín dụng mua đồ trả góp có lẽ là giảm áp lực tài chính cho bản thân, vì mình không cần phải có 1 khoản tiền lớn mà vẫn mua được món đồ mình đang cần, đồng thời cũng có thể mua sản phẩm trong các đợt khuyến mãi khi chưa tích đủ tiền.

Còn nhược điểm của việc mua trả góp, theo mình thấy là thường mất thêm chi phí chuyển đổi trả góp, giá trị sản phẩm mình mua có thể bị “đôn lên” do lãi suất nữa. Như lần mua trả góp điện thoại là lần đầu tiên mình dùng thẻ tín dụng, lúc ở cửa hàng mình đã chuyển đổi trả góp trên máy POS rồi, về nhà lại đăng ký trả góp trên app nữa nên tổng cộng phải trả thêm 800.000 đồng cho phần lãi ngân hàng, coi như bài học.

Thế nên đến khi mua laptop trả góp, mình tính toán kỹ hơn phí trả cho thẻ tín dụng và khoản lời sẽ nhận được nếu quẹt thẻ thanh toán thay vì trả góp. Lần đó mình trả góp laptop mất 660.000 đồng/tháng trong 6 tháng, 0% lãi. Nhờ có laptop sớm, mình kịp nhận một dự án freelance và thu về khoảng 3 triệu đồng. Với mình, đây là một quyết định có lợi về mặt tài chính” - Trà Giang phân tích.

Cô còn nhấn mạnh thêm 3 nguyên tắc, cũng là 3 kinh nghiệm mà bản thân đã tự rút ra sau nhiều lần mua đồ trả góp bằng thẻ tín dụng.

Thứ nhất: Luôn trả 100% sao kê hoặc chuyển đổi trả góp nếu số tiền trên 10 triệu để tránh phát sinh phí phạt trả chậm, đồng thời giúp giảm áp lực thanh toán hằng tháng.

Thứ hai: Không tiêu quá 40% hạn mức thẻ tín dụng, để giảm áp lực chi trả cho kỳ thanh toán sắp tới, hạn chế trả góp nhiều khoản 1 lúc. Ngoài ra, nếu chi tiêu sau ngày sao kê, chủ thẻ có thể tận dụng tối đa thời gian miễn lãi.

Thứ ba: Đừng bật tính năng trả góp tự động. Thông thường mỗi thẻ tín dụng đều có 1 mức chuyển đổi trả góp, nghĩa là nếu chi tiêu đủ mức đó, nếu bật tính năng “trả góp tự động” thì hệ thống sẽ tự động chuyển qua trả góp. Thế nên nếu không có muốn mua đồ trả góp, tốt nhất là tắt tính năng “trả góp tự động” cho yên tâm.