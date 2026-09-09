1 chỉ vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 9/9/2026 giá bao nhiêu?

Những thông tin mới nhất về giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác hôm nay 9/9/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng 24K, vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt 99,99%. Vàng 9999 có màu vàng đậm và độ bóng tự nhiên.

Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 mềm, dễ trầy xước và móp méo nếu chịu va đập mạnh. Vì đặc điểm này, vàng 9999 trên thị trường thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các thiết kế đơn giản.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 9/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 8h sáng 9/9, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 được niêm yết ở mức 14,49 - 14,89 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở mức 14,29 - 14,79 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn ép vỉ 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 8h ngày 9/9/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.490.000 14.890.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.490.000 14.890.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.490.000 14.890.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 13.960.000 Liên hệ đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99 14.290.000 14.790.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 14.270.000 14.770.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 13.750.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 8h sáng 9/9/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.490.000 14.890.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.490.000 14.890.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.290.000 14.790.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.360.000 14.660.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.310.000 14.610.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.360.000 14.660.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.500.000 14.900.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.360.000 14.660.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.320.000 14.660.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.090.000 14.590.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.360.000 14.660.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.360.000 14.690.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.360.000 14.690.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.