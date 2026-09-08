Vì sao giá vàng nhẫn cao hơn vàng SJC?

Lúc 14h chiều 8/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch buổi sáng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng nhưng nhiều thương hiệu giá vẫn cao. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 143,6 - 146,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 144,9 - 148,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng…

Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng chiều nay ở mức từ 300.000 - 2,6 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Giá vàng nhẫn tăng cao hơn vàng miếng SJC.

Việc giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng chủ yếu đến từ sự khác biệt về cung - cầu và nguồn cung vàng nguyên liệu. Vàng nhẫn hiện được nhiều người lựa chọn để tích trữ nhờ đa dạng trọng lượng, dễ mua bán và phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Khi nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung vàng nguyên liệu hạn chế, giá vàng nhẫn có thể được đẩy lên cao.

Bên cạnh đó, giá vàng nhẫn thường bám sát diễn biến của giá vàng thế giới hơn, cộng thêm chi phí gia công, kinh doanh và biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó, khi giá vàng quốc tế tăng hoặc nguồn cung trong nước khan hiếm, giá vàng nhẫn có thể tăng nhanh.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC chịu tác động lớn từ cung - cầu riêng của thị trường vàng miếng, thương hiệu và nguồn cung được quản lý chặt chẽ.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.432 USD/ounce, tăng 22 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 8/9 ở mức 25.603 đồng/USD, giảm 8 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.830 - 26.210 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 40 đồng so với sáng qua; tại ACB, giá mỗi USD mua vào bán ra ở mức 25.830 - 26.190 đồng; Vietinbank 25.765 - 26.210 đồng/USD…