Lời khuyên cho những người luôn hết tiền

Lương vừa về chưa được bao lâu đã hết tiền, tháng nào cũng phải chờ đến ngày nhận lương tiếp theo là tình trạng không ít người gặp phải. Trước khi nghĩ đến chuyện kiếm thêm, thử nhìn lại cách tiền đang được tiêu mỗi tháng.

Thử xem lại tiền của 1 tháng vừa rồi

Nếu không biết vì sao mình luôn hết tiền, việc đầu tiên nên làm là kiểm tra lại các khoản đã chi trong tháng gần nhất.

Không cần ghi chép quá chi tiết. Chỉ cần mở lịch sử giao dịch ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng mua sắm rồi xem lại tiền đã đi vào những khoản nào. Có thể chia đơn giản thành tiền nhà, ăn uống, đi lại, mua sắm, giải trí và các khoản khác.

Nhiều người đến lúc nhìn lại mới nhận ra mình không có một khoản chi nào quá lớn, nhưng có rất nhiều khoản vài chục nghìn, vài trăm nghìn xuất hiện liên tục.

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Tách tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương

Nếu đợi đến cuối tháng còn bao nhiêu mới tiết kiệm, rất có thể sẽ chẳng còn gì để dành.

Cách đơn giản hơn là xác định trước một khoản mình muốn giữ lại mỗi tháng, sau đó chuyển khoản này sang một tài khoản riêng ngay khi nhận lương. Số tiền không nhất thiết phải quá lớn. Quan trọng là khoản này được tách ra trước khi bắt đầu chi tiêu.

Ví dụ, nếu muốn để dành 2 triệu đồng mỗi tháng, hãy coi 2 triệu đó là khoản không dùng đến thay vì chờ xem cuối tháng còn đủ 2 triệu hay không.

Tìm một vài khoản có thể giảm, thay vì cắt hết

Khi muốn tiết kiệm, nhiều người thường bắt đầu bằng việc cắt cà phê, ăn ngoài, mua sắm, đi chơi. Nhưng không phải khoản nào cũng cần bỏ.

Thay vào đó, hãy tìm những khoản mình chi thường xuyên nhưng không thực sự thấy cần. Có thể là vài lần gọi đồ ăn vì ngại ra ngoài, những đơn hàng mua vì đang giảm giá, các gói đăng ký lâu rồi không dùng hoặc những lần gọi xe cho một quãng đường hoàn toàn có thể tự đi.

Chỉ cần giảm một vài khoản lặp lại mỗi tháng cũng có thể tạo ra khác biệt, mà không khiến sinh hoạt thay đổi quá nhiều.

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Để ý những khoản cố định

Có những người không mua sắm nhiều nhưng vẫn hết tiền vì mỗi tháng đã có quá nhiều khoản phải trả. Tiền thuê nhà, điện nước, phí dịch vụ, học phí, trả góp, bảo hiểm, các gói thành viên... Khi cộng lại, số tiền còn lại cho những nhu cầu khác có thể không còn nhiều.

Vì vậy, nếu tình trạng hết tiền kéo dài, hãy xem lại cả những khoản cố định chứ đừng chỉ soi những lần mua sắm. Đặc biệt, nếu thu nhập đã thay đổi nhưng tiền nhà, tiền trả góp hoặc các khoản thanh toán cố định vẫn chiếm một phần rất lớn thu nhập, đây mới là vấn đề cần giải quyết.

Đừng tiêu trước tiền của tháng sau

Thẻ tín dụng, trả góp hay các hình thức mua trước trả sau đều có thể khiến một khoản chi hôm nay trở nên dễ chịu hơn vì số tiền phải trả được chia nhỏ. Nhưng nếu tháng nào cũng có vài khoản như vậy, tiền lương nhận được sẽ phải dành một phần để trả cho những gì đã mua từ trước.

Trước khi mua, hãy nhìn vào tổng số tiền phải trả và xem khoản thanh toán đó có nằm trong khả năng của mình hay không. Đừng chỉ nhìn vào con số phải trả mỗi tháng.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Khi tăng lương, đừng tăng tất cả khoản chi

Một lý do khiến nhiều người dù thu nhập tăng vẫn không có tiền dư là mức chi tiêu cũng tăng theo. Lương tăng, chuyển sang nhà đắt hơn, ăn ngoài nhiều hơn, mua đồ tốt hơn, đi du lịch thường xuyên hơn. Những thay đổi này không có gì sai, nhưng nếu thu nhập tăng bao nhiêu thì chi tiêu cũng tăng gần bằng bấy nhiêu, tình trạng cuối tháng hết tiền sẽ không thay đổi.

Khi có thêm thu nhập, có thể dành một phần để cuộc sống thoải mái hơn nhưng cũng nên tăng khoản tiết kiệm lên trước khi quen với mức chi mới.

Đặt một con số cụ thể cho những khoản được phép tiêu

Nếu chỉ tự nhắc “tháng này phải tiết kiệm hơn”, rất khó biết mình đang làm tốt đến đâu. Thay vào đó, có thể đặt giới hạn cho từng nhóm chi tiêu. Chẳng hạn, mỗi tháng dành một khoản nhất định cho ăn ngoài, mua sắm và giải trí. Khi đã gần chạm giới hạn, bạn sẽ biết mình cần cân nhắc trước những khoản tiếp theo.

Không cần phải theo dõi từng đồng nếu điều đó khiến bạn thấy mệt. Chỉ cần biết những khoản nào đang chiếm nhiều tiền và đặt giới hạn cho chúng.

Nếu tháng nào cũng hết tiền, hãy tìm đúng nguyên nhân

Có người hết tiền vì nhiều khoản nhỏ cộng lại. Có người lại dành quá nhiều tiền cho tiền nhà, trả nợ hoặc các chi phí cố định. Cũng có người thu nhập chưa đủ để đáp ứng mức sống hiện tại.

Vì vậy, đừng mặc định rằng cách giải quyết duy nhất là “phải tiết kiệm hơn”. Trước hết hãy xem lại tiền của mình đang đi đâu, khoản nào thực sự cần thiết và khoản nào có thể thay đổi.

Quản lý tiền không nhất thiết phải bắt đầu bằng một bảng chi tiêu phức tạp. Chỉ cần biết mỗi tháng mình kiếm được bao nhiêu, phải trả bao nhiêu và thực sự còn bao nhiêu để tiêu, bạn đã có một điểm bắt đầu tốt hơn rất nhiều.