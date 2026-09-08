Tháng 9 gửi ngân hàng 500 triệu, lãi tối đa bao nhiêu?

Cùng gửi tiết kiệm 500 triệu nhưng mỗi kỳ hạn lại mang về số tiền lãi khác nhau.

Với 500 triệu đồng gửi tiết kiệm trực tuyến trong tháng 9/2026, số tiền lãi nhận được sẽ phụ thuộc vào kỳ hạn và lãi suất niêm yết của từng ngân hàng. Khảo sát lãi suất tiết kiệm trong những ngày đầu tháng 9, ở các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng, nhóm ngân hàng có mức lãi suất cao nhất dao động từ 7,6% - 7,8%/năm.

Tổng hợp lãi suất tiết kiệm trực tuyến của các ngân hàng tính đến 7/9

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số tháng gửi/12.

Với khoản tiền 500 triệu đồng, giả định nhận lãi cuối kỳ, số tiền lãi cao nhất tương ứng tại 3 kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng như sau.

1. Kỳ hạn 6 tháng: Gửi 500 triệu, lãi cao nhất 19 triệu đồng

Ở kỳ hạn 6 tháng, ACB đang niêm yết mức lãi suất cao nhất là 7,6%/năm. Tiếp theo là Sacombank với 7,2%/năm. Kế đến là BAC A Bank với 7,05%.

Như vậy, khoản tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu kỳ hạn 6 tháng sẽ như sau:

- Gửi tại ACB, tiền lãi sau 6 tháng: 500.000.000 x 7,6% x 6/12 = 19.000.000 đồng.

- Gửi tại Sacombank, tiền lãi sau 6 tháng: 500.000.000 x 7,2% x 6/12 = 18.000.000 đồng.

- Gửi tại BAC A Bank, tiền lãi sau 6 tháng: 500.000.000 × 7,05% × 6/12 = 17.625.000 đồng.

2. Kỳ hạn 12 tháng: Gửi 500 triệu, lãi cao nhất 39 triệu đồng

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB đang niêm yết mức lãi suất cao nhất là 7,8%/năm. Tiếp theo là Sacombank với 7,5%/năm. Kế đến là Saigonbank và LPBank cùng niêm yết mức 7,2%/năm.

Như vậy, khoản tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng sẽ như sau:

- Gửi tại ACB, tiền lãi sau 12 tháng: 500.000.000 x 7,8% x 12/12 = 39.000.000 đồng.

- Gửi tại Sacombank, tiền lãi sau 12 tháng: 500.000.000 x 7,5% x 12/12 = 37.500.000 đồng.

- Gửi tại Saigonbank, tiền lãi sau 12 tháng: 500.000.000 x 7,2% x 12/12 = 36.000.000 đồng.

3. Kỳ hạn 18 tháng: Gửi 500 triệu, lãi cao nhất 56,25 triệu đồng

Ở kỳ hạn 18 tháng, Sacombank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất là 7,5%/năm. Tiếp theo là LPBank với 7,15%/năm. Kế đến là BAC A Bank với 6,95%/năm.

Như vậy, khoản tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng kỳ hạn 18 tháng sẽ như sau:

- Gửi tại Sacombank, tiền lãi sau 18 tháng: 500.000.000 x 7,5% x 18/12 = 56.250.000 đồng.

- Gửi tại LPBank, tiền lãi sau 18 tháng: 500.000.000 x 7,15% x 18/12 = 53.625.000 đồng.

- Gửi tại BAC A Bank, tiền lãi sau 18 tháng: 500.000.000 x 6,95% x 18/12 = 52.125.000 đồng.

Lưu ý: Lãi suất trong bảng là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng, áp dụng cho khách hàng cá nhân và được cập nhật đến ngày 7/9/2026. Đây là mức lãi suất tham khảo; lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo từng sản phẩm, kỳ hạn, số tiền gửi và điều kiện áp dụng của mỗi ngân hàng.

4 tiêu chí cần quan tâm khi gửi tiết kiệm

Khi gửi tiền ngân hàng, đa số mọi người thường chỉ quan tâm đến 2 yếu tố: Lãi suất và kỳ hạn gửi. Tuy nhiên theo Chuyên gia Tư vấn Tài chính cá nhân - Chị Nguyễn Kim Liên, 4 tiêu chí dưới đây mới là thứ nên quan tâm hàng đầu.

Chuyên gia Nguyễn Kim Liên

Thứ nhất là mục đích và thời hạn của khoản tiền. Đây là tiêu chí gốc, mọi tiêu chí khác chỉ là hệ quả. Tiền cần rút bất cứ lúc nào, tiền dùng trong 1-2 năm, và tiền của 10 năm nữa là ba loại tiền khác nhau, khớp với 3 nhóm sản phẩm khác nhau. Chọn sản phẩm trước khi rõ mục đích thì giống như mua giày trước khi biết cỡ chân.

Thứ hai là pháp lý của nơi giữ tiền. Hãy hỏi: "Đơn vị này có được cấp phép nhận tiền gửi không, và tiền của tôi nằm ở đâu về mặt pháp lý?". Nhiều tài khoản sinh lời thực chất là tiền của bạn được chuyển vào các đơn vị đối tác ngân hàng như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, bản chất pháp lý khác nhau thì mức độ bảo vệ khác nhau.

Tiền gửi tại tổ chức tín dụng được bảo hiểm tiền gửi bảo vệ; các hình thức khác thì cơ chế bảo vệ khác, hoặc không có. Không cần né tránh các sản phẩm mới nhưng bạn phải biết chính xác mình đang đứng trên nền đất nào.

Thứ ba là điều kiện thoát. Trước khi gửi tiền vào bất cứ đâu, hãy hỏi: Nếu ngày mai tôi cần tiền, tôi rút thế nào, mất bao lâu, mất bao nhiêu? Sản phẩm tốt với người này có thể là cái bẫy thanh khoản với người khác, chỉ vì hoàn cảnh rút tiền khác nhau.

Thứ tư là bạn có giải thích được sản phẩm mình đang chọn không. Nếu không thể mô tả được sản phẩm đó cho một người thân bằng ngôn ngữ đời thường, thì chưa nên tham gia, dù lãi suất hấp dẫn đến đâu.

"Còn vấn đề lãi suất, tôi xếp nó ra ngoài danh sách "tiêu chí cần quan tâm khi gửi tiền". Vì khi 4 tiêu chí trên đã khớp, chênh lệch lãi suất giữa các lựa chọn còn lại thường rất nhỏ; còn khi 4 tiêu chí trên chưa khớp, lãi suất cao chính là thứ dễ dẫn ta đi sai đường nhất" - Chuyên gia nhấn mạnh.