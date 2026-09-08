Phát hiện nhân viên văn phòng đi làm 10 năm tiết kiệm được 26 tỷ đồng

Sao có thể tiết kiệm được 26 tỷ đồng sau 10 năm đi làm?

Mới đây, câu chuyện tiết kiệm tiền và nghỉ hưu sớm của một nhân viên văn phòng người Nhật Bản, đã khiến cộng đồng xôn xao. Theo The Gold - Một tạp chí chuyên về tài chính của Nhật Bản, người này được gọi là A., 45 tuổi, đã có vợ và hai con đang học tiểu học.

Sau hơn 10 năm làm công việc văn phòng, A. tích lũy tài sản thông qua đầu tư cổ phiếu, quỹ đầu tư và các sản phẩm tài chính khác. Khi tổng tài sản đạt khoảng 150 triệu yên (khoảng 26 tỷ đồng), anh cho rằng lợi nhuận từ khoản tiền này đã đủ để trang trải cuộc sống nên quyết định nghỉ việc.

Trước khi nghỉ hưu, A. vốn không yêu thích cuộc sống công sở. Anh đặc biệt khó chịu với cảnh nhân viên văn phòng chen chúc trên tàu điện vào giờ cao điểm, phải đến công ty từ sáng sớm và bị công việc giữ chân cho tới tối.

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Sau khi chấm dứt đời sống công sở, A. từng tận hưởng cảm giác tự do mà mình mong muốn suốt nhiều năm. Anh có thể đi dạo vào ban ngày, ghé quán cà phê khi muốn và không còn phải chạy theo lịch trình cố định của một nhân viên văn phòng. A. chia sẻ rằng những khoảnh khắc ấy khiến anh lần đầu cảm nhận rõ ràng thế nào là tự do.

Thế nhưng, cuộc sống nghỉ hưu sớm không diễn ra đơn giản như A. tưởng tượng. Vấn đề không nằm ở tiền bạc mà đến từ chính những ánh nhìn xung quanh.

Mỗi lần mặc áo phông và ra ngoài mua sắm vào các ngày trong tuần, A. nhận thấy hàng xóm nhìn mình với vẻ dị nghị. Việc một người đàn ông trong độ tuổi lao động thường xuyên xuất hiện ở nhà thay vì đi làm khiến anh trở thành đối tượng được chú ý.

Ngay cả các con của A. cũng bắt đầu đặt câu hỏi: “Bố của các bạn đều đi làm, tại sao bố lại ở nhà?”. Không biết giải thích với con thế nào về việc mình đã nghỉ hưu sớm, A. đành nói rằng mình đang làm công việc kinh doanh riêng. Sau đó, anh cảm thấy day dứt vì đã nói dối con.

Sự dị nghị từ những người xung quanh cũng khiến A. bắt đầu suy nghĩ lại về quyết định nghỉ hưu. Anh từng nói với vợ rằng mình muốn xin làm thêm tại một quán cà phê gần nhà để có việc làm và tránh cảm giác quá nhàn rỗi. Tuy nhiên, vợ anh lại phản đối vì lo rằng A. có thể gặp những phụ huynh khác sống trong khu vực.

Cuối cùng, A. nhận ra rằng việc nghỉ hưu sớm không chỉ liên quan đến tình hình tài chính của gia đình mà còn chịu ảnh hưởng bởi môi trường xã hội và gia đình.

Theo A., nếu chỉ sống một mình, anh có thể không quá quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng khi đã có vợ và con, việc trở thành một người đàn ông không đi làm lại trở thành câu chuyện khó giải thích hơn nhiều.

Ảnh minh họa

“Là trụ cột gia đình nhưng không đi làm khiến tôi cảm thấy trạng thái này như một khoản nợ vô hình” - A. chia sẻ.

Vì vậy, chưa đầy một năm sau khi nghỉ hưu sớm, người đàn ông 45 tuổi quay lại quá trình tìm việc. Tuy nhiên, với khối tài sản khoảng 150 triệu yên (26 tỷ đồng), mục tiêu của A. lần này không còn là tìm một công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống như trước. Anh cho biết mình muốn tìm một công việc ít áp lực và không quá bó buộc về mặt thời gian, lương không cần cao cũng được.

A. cũng nhận ra rằng danh xưng “nhân viên công ty” thực tế là một danh xưng khá ổn. Khi có một công việc để đi làm mỗi ngày, anh không còn phải giải thích với hàng xóm hay người quen về việc mình đang làm gì.

Câu chuyện của A. cho thấy ngay cả khi đã đạt được tự do tài chính, nghỉ hưu sớm cũng chưa chắc đồng nghĩa với một cuộc sống hoàn toàn tự do. Sau hơn 10 năm làm việc, tiết kiệm và đầu tư để tích lũy khối tài sản lớn, điều khiến anh quay lại thị trường lao động cuối cùng lại không phải áp lực tiền bạc mà là nhu cầu được hòa nhập và duy trì vai trò xã hội.

The Gold nhận định, tại Nhật Bản, quan niệm “người trưởng thành thì phải đi làm” vẫn còn khá sâu sắc. Vì thế, ngay cả khi một người đã sở hữu đủ tài sản để không cần đi làm kiếm sống, họ vẫn có thể phải đối mặt với những kỳ vọng nhất định từ gia đình và xã hội.

(Nguồn: mk.co.kr)