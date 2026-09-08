Phát hiện nhân viên văn phòng lương 40 triệu/tháng sở hữu khối tài sản 32,8 tỷ đồng

Làm sao có chừng đó tiền với mức lương 40 triệu/tháng?

Lương 40 triệu/tháng không phải con số quá thấp, nhưng nếu chỉ tiết kiệm đơn thuần, cứ cho là không tiêu vào 1 đồng tiền lương nào, cũng phải mất tới 68 năm 4 tháng, mới có thể đạt được con số 32,8 tỷ đồng. Đương nhiên, đó là điều không thể. Nhưng Padoldaek - Một blogger đầu tư, từng là nhân viên văn phòng lại biến chuyện bất khả thi ấy trở thành hiện thực. Bí quyết không có gì cao siêu, gói gọn trong 2 từ: Đầu tư.

Chia sẻ về hành trình đầu tư của mình trên kênh Youtube Single Fire, Padoldaek cho biết cô đạt mốc tài sản 1,7 tỷ won (khoảng 32,8 tỷ đồng) vào đầu năm nay. Trước đó, khi còn là nhân viên văn phòng, mức lương trung bình hàng tháng của Padoldaek đạt khoảng 2,1 triệu won (khoảng 40,7 triệu đồng).

Padoldaek bắt đầu đầu tư nghiêm túc từ tháng 4/2022 với số vốn ban đầu 50 triệu won (khoảng 967,5 triệu đồng) - đều là tiền tiết kiệm trong những năm đi làm. Chiến lược đầu tư của Padoldaek là tập trung vào những cổ phiếu Mỹ mà cô đánh giá có triển vọng như Nvidia, Starbucks và Palantir.

Padoldaek

Tuy nhiên, hành trình đầu tư của Padoldaek không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trong khoảng 1 năm 3 tháng đầu tiên, cô từng chịu mức lỗ tới 25 triệu won (khoảng 483,8 triệu đồng).

Có thời điểm cô mua cổ phiếu Snowflake với giá 240 USD/cổ phiếu nhưng sau đó giá giảm xuống 140 USD, khiến khoản đầu tư thua lỗ đáng kể. Với Nike, cô cũng từng mất vài triệu won. Nhưng thay vì bán tháo khi thị trường đi xuống, Padoldaek lựa chọn tiếp tục nắm giữ. Chiến lược này sau đó mang lại kết quả tích cực với cổ phiếu Nvidia. Khoản đầu tư vào Nvidia đem lại cho cô mức lợi nhuận khoảng 600%, sau đó số tiền này được tái đầu tư vào IREN.

Với Palantir, cô kiên trì đầu tư trong khoảng 4 năm và cuối cùng thu về khoản lợi nhuận khoảng 670 triệu won (khoảng 13 tỷ đồng).

Sau nhiều năm trải qua những giai đoạn cổ phiếu tăng giảm mạnh, tâm lý của Padoldaek cũng trở nên vững vàng hơn. Ngay cả khi tài khoản giảm 200-300 triệu won (khoảng 3,9-5,8 tỷ đồng), cô cũng không còn quá dao động như trước. Việc chứng kiến thị trường liên tục trải qua các chu kỳ giảm rồi phục hồi trong suốt 4 năm giúp cô hình thành khả năng chịu đựng biến động tốt hơn.

Hành trình thắt lưng buộc bụng để có tiền đầu tư: Đi xe bus, tiêu vặt chưa đến 1 triệu/tháng

Để có tiền đầu tư dù thu nhập khi còn làm văn phòng không cao, Padoldaek và chồng đã duy trì một lối sống đặc biệt tiết kiệm. Kết hôn 12 năm nhưng hai vợ chồng không mua ô tô. Ngay cả khi có con nhỏ, họ vẫn đưa con đi bằng xe buýt thay vì sở hữu phương tiện riêng.

Chồng Padoldaek duy trì thói quen mang cơm hộp đi làm mỗi ngày. Anh cũng tận dụng chính sách giảm 20% giá vé khi đi xe buýt trước 6 giờ 30 sáng. Mỗi tháng, chồng cô chỉ có khoảng 300.000-400.000 won (khoảng 5,8-7,7 triệu đồng) tiền tiêu vặt nhưng phần lớn số tiền này cũng được đưa vào đầu tư. Bản thân Padoldaek cũng chỉ dành 50.000 won (khoảng 967.000 đồng) mỗi tháng cho nhu cầu cá nhân.

Ảnh minh họa

Padoldaek cho biết hai vợ chồng hầu như không có những khoản chi cho các cuộc gặp gỡ hay tụ tập. Thay vì đi chơi bên ngoài, họ thường dành thời gian ở nhà với nhau hoặc cùng con.

Padoldaek lựa chọn thị trường chứng khoán Mỹ thay vì chỉ đầu tư trong nước vì cho rằng đây là thị trường có đông nhà đầu tư trên toàn cầu. Bên cạnh đó, đầu tư bằng USD còn mang lại thêm cơ hội hưởng lợi từ biến động tỷ giá. Trong quá trình nghiên cứu, cô theo dõi các bài viết của nhà đầu tư nước ngoài trên Reddit. Với báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, cô sử dụng các công cụ như ChatGPT và Google Gemini để hỗ trợ tổng hợp thông tin.

Từ khoản vốn ban đầu là 50 triệu won (khoảng 967,5 triệu đồng) đến khối tài sản 1,7 tỷ won (khoảng 32,8 tỷ đồng), câu chuyện của Padoldaek cho thấy đầu tư không chỉ phụ thuộc vào mức thu nhập. Theo cô, việc một người bắt đầu đầu tư với số vốn phù hợp sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về khẩu vị rủi ro, mục tiêu tài chính và cách quản lý tiền của chính mình.

Padoldaek cũng cho rằng nếu muốn cải thiện tài sản, mỗi người nên cân nhắc kết hợp tiết kiệm với đầu tư, dù là bất động sản hay chứng khoán. Khi tiền được đưa vào một khoản đầu tư, người đầu tư sẽ có động lực kiểm soát tài chính tốt hơn và dần hình thành kỹ năng quản lý tiền.

Cô khuyến khích những người đang cân nhắc đầu tư có thể bắt đầu với một khoản tiền nhỏ thay vì chờ đến khi có thật nhiều vốn. Theo Padoldaek, quá trình trực tiếp đầu tư sẽ giúp mỗi người nhận ra mình thuộc kiểu nhà đầu tư nào, xác định được mục tiêu và quan trọng nhất là tích lũy kinh nghiệm thực tế trong cách sử dụng tiền.

(Nguồn: mk.co.kr)