Cô gái 9X thử 100 ngày cuối tuần không tiêu tiền: Sau cùng nhận ra, tiết kiệm không phải là ở nhà và từ chối mọi niềm vui

Thay vì brunch, mua sắm hay trả tiền cho những điểm check-in mới, một cô gái trẻ cùng nhóm bạn thử tìm 100 cách tận hưởng thời gian rảnh mà gần như không phải mở ví. Sau hơn 100 ngày, điều họ nhận ra không chỉ là cách tiết kiệm tiền, mà còn là một cách khác để nhìn về tiêu dùng và hạnh phúc.

Cuối tuần đi đâu? Với nhiều người sống ở thành phố lớn, câu trả lời thường khá quen thuộc: đi ăn brunch, uống cà phê, mua sắm, xem triển lãm, ghé một trung tâm thương mại mới hoặc đăng ký một hoạt động đang "hot". Vấn đề là phần lớn những lựa chọn ấy đều đi kèm một khoản chi, thậm chí không ít người còn có cảm giác cuối tuần mà không ra ngoài tiêu tiền thì coi như chưa thực sự được nghỉ.

Lingyi, một cô gái trẻ ở Thượng Hải, cùng 26 người bạn bắt đầu một thử nghiệm khá đặc biệt: tìm ra 100 cách tận hưởng cuối tuần ở thành phố mà không cần tiêu tiền. Nhóm của họ muốn trả lời một câu hỏi tưởng đơn giản nhưng không dễ: nếu bỏ tiền ra khỏi phương trình, liệu cuối tuần có còn vui?

Kết quả khiến chính những người tham gia cũng bất ngờ. Họ đi ngắm chim, tập thể dục ngoài trời, trao đổi quần áo, tham gia hoạt động tình nguyện, dùng thư viện công cộng, tìm những triển lãm miễn phí, trao đổi kỹ năng với bạn bè, đạp xe khám phá thành phố hoặc đơn giản là nằm trên bãi cỏ nghe nhạc.

Sau một thời gian, nhóm tóm tắt lối sống này bằng một công thức khá thú vị: không gian đô thị + dịch vụ công cộng + chia sẻ đồ dùng + sự sáng tạo. Điều đáng chú ý là họ không xem "không tiêu tiền" đồng nghĩa với keo kiệt, mà là học cách nhận ra rằng không phải mọi nhu cầu giải trí đều cần được giải quyết bằng mua sắm.

Không tiêu tiền không có nghĩa là nhịn tiêu bằng mọi giá

Sau khi thu thập gần 100 ý tưởng, nhóm của Lingyi rút ra ba nguyên tắc: tiêu dùng có suy nghĩ, chia sẻ những thứ đang dư thừa và chủ động tự tạo niềm vui. Đây cũng là phần đáng học nhất từ thử nghiệm này, bởi nếu chỉ ép bản thân không mua gì, rất dễ xảy ra tình trạng "nhịn quá lâu rồi tiêu bù".

Người thực hiện thử nghiệm nhận ra rằng muốn giảm chi tiêu bền vững, trước tiên phải hiểu mình đang mua một món đồ vì điều gì: vì thật sự cần, vì tiện, hay chỉ vì buồn chán, muốn có cảm giác mới mẻ hoặc muốn theo kịp người khác.

Theo nhóm, việc kìm nén ham muốn một cách cực đoan thường có thể dẫn tới tiêu dùng phản kháng. Vì vậy, điều quan trọng hơn là làm rõ mối quan hệ của mình với từng khoản chi và hiểu động cơ phía sau hành động mua sắm. Đây chính là khác biệt giữa tiết kiệm chủ động và ép mình sống thiếu thốn. Một bên giúp giảm chi phí mà vẫn cảm thấy đủ đầy, trong khi bên còn lại dễ biến việc tiết kiệm thành một cuộc chiến ý chí.

Muốn có quần áo mới? Thử đổi với bạn trước khi mua

Một trải nghiệm thú vị của Lingyi bắt đầu từ chính tủ quần áo. Giống nhiều người khác, cô từng có cảm giác "không có gì để mặc" dù trong tủ đã có nhiều đồ. Sau đó, cô tự hỏi: Vì sao mình lại muốn một bộ đồ mới? Khi nhận ra nhu cầu lớn nhất chỉ là cảm giác mới mẻ, cô thử trao đổi quần áo với bạn bè. Những món đồ người khác đã chán lại trở thành đồ mới đối với cô và ngược lại. Dần dần, việc dùng chung hoặc trao đổi quần áo khiến nhu cầu mua mới của cô giảm mạnh.

Từ trải nghiệm này có thể rút ra một mẹo tiết kiệm rất thực tế: trước khi mua một món ít dùng, hãy thử hỏi xem mình có thể mượn, đổi, thuê hoặc dùng chung hay không. Không nhất thiết cái gì chúng ta sử dụng cũng phải trở thành tài sản sở hữu riêng. Với quần áo, sách, đồ thể thao, dụng cụ cắm trại hay những món chỉ dùng vài lần trong năm, tư duy này có thể cắt giảm đáng kể những khoản mua sắm phát sinh chỉ để phục vụ nhu cầu ngắn hạn.

Cuối tuần không vào trung tâm thương mại, thành phố bỗng rộng hơn

Một thay đổi khác xảy ra khi các thành viên trong nhóm bắt đầu chủ động sử dụng những tài nguyên công cộng vốn có sẵn như công viên, quảng trường, thư viện, đường đi bộ, đường đạp xe, các hoạt động cộng đồng hay chương trình văn hóa miễn phí. Thay vì nghĩ "đi đâu để tiêu tiền?", câu hỏi chuyển thành: "Trong thành phố này có những gì mình chưa từng khám phá?".

Một thành viên kể rằng việc đạp xe giúp cô rời khỏi quỹ đạo quen thuộc "nhà – công ty – ga tàu điện", tự chọn những tuyến đường khác nhau và nhìn thành phố theo một cách mới. Người khác tập yoga ngoài công viên thay vì mua thẻ phòng tập; có người dành thời gian quan sát cây cối, leo núi hoặc đi bộ.

Nhìn từ góc độ tài chính cá nhân, đây là một thay đổi nhỏ nhưng đáng kể, bởi rất nhiều khoản chi cuối tuần không xuất phát từ nhu cầu thật sự mà từ việc chúng ta mặc định rằng muốn ra ngoài thì phải tiêu tiền. Một khi giả định này bị phá bỏ, ngân sách giải trí có thể giảm mà chất lượng thời gian nghỉ chưa chắc giảm theo.

Thư viện có thể thay thế khá nhiều khoản chi

Một thành viên khác trong nhóm gần như "mở khóa" lại thư viện. Ngoài đọc sách, thư viện còn trở thành nơi làm việc, đọc báo, tiếp cận tạp chí và các nguồn tài liệu mà nếu mua riêng có thể khá tốn kém. Một số thư viện còn có cơ sở dữ liệu, triển lãm hoặc những nguồn tài nguyên văn hóa miễn phí.

Từ đây có thể thấy một nguyên tắc rất đơn giản: trước khi trả tiền cho một dịch vụ, hãy kiểm tra xem thành phố hoặc cộng đồng nơi mình sống đã có lựa chọn miễn phí hay chi phí thấp hay chưa. Thư viện, công viên, nhà văn hóa, sân thể thao công cộng hay các chương trình cộng đồng thường là những tài nguyên bị bỏ quên chỉ vì chúng không được quảng cáo mạnh như các dịch vụ thương mại.

"Miễn phí" không có nghĩa là đẩy chi phí sang người khác

Thử nghiệm của Lingyi cũng đặt ra một giới hạn quan trọng. Nhóm không cổ súy việc tìm mọi cách để được dùng miễn phí bằng cách lợi dụng người khác. Họ cho rằng một lối sống ít tốn kém chỉ bền vững khi không biến chi phí của mình thành gánh nặng của người khác.

Điều này giúp phân biệt khá rõ giữa hai khái niệm thường bị nhập làm một. Tiết kiệm là sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, còn keo kiệt có thể là cố giữ tiền của mình bằng cách để người khác trả thay. Ví dụ, trao đổi đồ cũ giữa hai người cùng có lợi khác hoàn toàn với việc luôn tìm cách dùng đồ, ăn uống hoặc tham gia hoạt động bằng tiền của người khác.

Sau cùng, thứ thay đổi lớn nhất không phải số tiền tiết kiệm

Một trong những kết luận thú vị nhất của thử nghiệm là việc giảm tiêu dùng buộc người tham gia phải sáng tạo hơn. Khi không thể dùng phương án quen thuộc là "mua một trải nghiệm", họ phải tự tìm trò chơi, tự khám phá thành phố, chủ động bắt chuyện với người khác hoặc học cách quan sát những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Một thành viên cho rằng cốt lõi của việc tận hưởng thời gian rảnh mà không tiêu tiền chính là duy trì sự tò mò và khả năng tự tạo niềm vui.

Đây có lẽ cũng là điểm đáng suy nghĩ nhất từ câu chuyện này. Quản lý tiền không nhất thiết lúc nào cũng bắt đầu từ bảng Excel, tỷ lệ tiết kiệm hay một quy tắc ngân sách phức tạp. Đôi khi, nó bắt đầu từ một câu hỏi rất nhỏ vào sáng thứ Bảy: Nếu hôm nay không dùng tiền để mua niềm vui, mình sẽ làm gì?

Khi đã có đủ câu trả lời cho câu hỏi đó, tiết kiệm có thể không còn là việc phải "hy sinh" cuối tuần, mà chỉ đơn giản là học cách phân biệt giữa thứ mình thực sự muốn trải nghiệm và thứ mình đã quen trả tiền để trải nghiệm.