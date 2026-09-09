29 tuổi, thất nghiệp nhưng sở hữu khối tài sản 15 tỷ đồng

Có chừng đó tiền rồi còn cần đi làm nữa không?

Mới đây, bài đăng tâm sự trên Reddit của một chàng trai 29 tuổi người Ấn Độ, đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Anh cho biết bản thân đang trong tình cảnh thất nghiệp sau khi bị sa thải khỏi một tập đoàn đa quốc gia. Hiện tại, anh đang sở hữu khối tài sản ròng khoảng 5 crore rupee (khoảng 15 tỷ đồng).

Dù có nền tảng tài chính được xem là khá vững, anh vẫn hoang mang không biết nên tìm một công việc mới, học thêm kỹ năng, khởi nghiệp hay xây dựng các nguồn thu nhập thụ động.

Trong bài đăng, người này cho biết bản thân đã kết hôn và hiện khá bối rối trước những lựa chọn phía trước. Công việc cũ thuộc một lĩnh vực tương đối đặc thù, chỉ được một số tập đoàn đa quốc gia tuyển dụng. Sau khi mất việc, số lượng vị trí phù hợp với chuyên môn của anh cũng không nhiều. Gần nửa năm nay, anh không làm ra tiền, toàn bộ chi tiêu gia đình đều phụ thuộc vào tiền lương của vợ, khoảng 40.000 rupee/tháng (12 triệu đồng) và khoản tiền tiết kiệm của anh trước đó.

Ảnh minh họa Pinterest

Dù có tài sản hàng chục tỷ đồng và sự hỗ trợ từ vợ, người đàn ông vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng sau khi mất việc. Điều khiến anh băn khoăn không chỉ là việc không còn nguồn lương hàng tháng mà còn đến từ sự so sánh với những người xung quanh.

Anh đặt câu hỏi liệu bản thân nên cảm thấy hài lòng vì tình hình tài chính hiện tại vẫn tốt hơn nhiều người khác ở Ấn Độ, hay nên buồn và thất vọng vì nhiều người xung quanh đang kiếm được nhiều tiền hơn trong khi anh lại rơi vào cảnh thất nghiệp.

Sau khi chia sẻ câu chuyện, anh muốn nhận lời khuyên từ cộng đồng về bước đi tiếp theo. Anh cân nhắc nhiều khả năng, từ tiếp tục tìm việc trong lĩnh vực hiện tại, học thêm kỹ năng để mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho đến khởi nghiệp hoặc tìm kiếm các hình thức tạo thu nhập thụ động.

Một số cư dân mạng cho rằng vấn đề lớn nhất của anh lúc này không nằm ở tiền bạc mà là tâm lý sau khi bị sa thải. Việc đột ngột không còn công việc và lịch trình quen thuộc có thể khiến một người cảm thấy bản thân mất đi mục tiêu, dù tình hình tài chính vẫn tương đối an toàn. Vì vậy, thay vì tự đánh giá giá trị của mình thông qua mức lương hoặc chức danh công việc, anh nên coi khoảng thời gian thất nghiệp hiện tại như một giai đoạn tạm nghỉ để sắp xếp lại cuộc sống.

Một lời khuyên khác nhận được sự đồng tình là người đàn ông không nên vội đưa ra quyết định tài chính lớn chỉ vì cảm giác sốt ruột. Với khoản tài sản đã tích lũy được, việc bảo toàn số tiền hiện có quan trọng không kém việc cố gắng kiếm thêm. Một cư dân mạng cho rằng anh nên xác định rõ mức chi tiêu tối thiểu của gia đình, từ đó biết chính xác khoản tài sản hiện tại có thể đảm bảo cuộc sống trong bao lâu. Cách tiếp cận này có thể giúp anh giảm bớt áp lực phải lập tức tìm một công việc chỉ vì lo sợ hết tiền.

Ảnh minh họa Pinterest

Cộng đồng mạng cũng nhắc anh không nên lấy thu nhập của những người xung quanh làm thước đo cho tình hình của mình. Một người có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhưng đồng thời phải gánh các khoản vay, chi phí sinh hoạt hoặc trách nhiệm tài chính lớn hơn. Trong khi đó, tài sản ròng mới là một trong những yếu tố phản ánh rõ hơn khả năng tài chính dài hạn. Vì vậy, việc so sánh mức lương hàng tháng của mình với người khác có thể khiến anh đánh giá sai vị trí thực tế của bản thân.

Chưa kể, ở tuổi 29, anh vẫn còn nhiều thời gian để thay đổi hướng đi mà không nhất thiết phải duy trì đúng con đường nghề nghiệp trước đây. Điều đáng quan tâm hơn là xác định cuộc sống mà anh muốn hướng tới trong vài năm tiếp theo, thay vì chỉ cố gắng quay trở lại mức thu nhập cũ càng nhanh càng tốt. Nếu đã có nền tảng tài chính nhất định, anh có thể dành thêm thời gian để cân nhắc đâu là công việc phù hợp với bản thân về lâu dài.

Câu chuyện cho thấy việc sở hữu một khoản tài sản lớn không đồng nghĩa với việc một người hoàn toàn miễn nhiễm trước áp lực khi mất việc. Ở tuổi 29, dù đã tích lũy được hơn 5 crore rupee (khoảng 15 tỷ đồng) người đàn ông vẫn đứng trước bài toán lựa chọn con đường sự nghiệp tiếp theo và cách cân bằng giữa sự an toàn tài chính với mong muốn tiếp tục phát triển bản thân.

(Nguồn: Hindustan Times)