Lời khuyên cho người muốn nghỉ việc

Có những lúc bạn chỉ muốn nghỉ việc ngay sau một ngày quá mệt mỏi. Nhưng bạn có biết: mình cần bao nhiêu tiền để sống mỗi tháng, có thể không có thu nhập trong bao lâu và nếu chưa tìm được việc mới thì sao?

Đừng chỉ tính mình có bao nhiêu tiền, hãy tính mình cần bao nhiêu mỗi tháng

Khi nghĩ đến chuyện nghỉ việc, nhiều người thường bắt đầu bằng câu hỏi: “Mình đang có bao nhiêu tiền?”. Nhưng con số quan trọng hơn lại là: “Nếu không có lương, mỗi tháng mình cần bao nhiêu để duy trì cuộc sống?”.

Hãy thử nhìn lại chi tiêu của 2-3 tháng gần nhất và tách những khoản thực sự cần thiết như tiền nhà, ăn uống, điện nước, đi lại, các khoản trả nợ… khỏi những khoản có thể cắt giảm trong thời gian nghỉ việc.

Ví dụ, bình thường bạn tiêu khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng nhưng trong đó có 5 triệu đồng dành cho mua sắm, ăn uống bên ngoài hoặc những khoản có thể tạm thời giảm xuống. Chi phí tối thiểu để duy trì cuộc sống có thể chỉ còn khoảng 15 triệu đồng. Con số này mới là cơ sở để tính xem bạn có thể nghỉ việc trong bao lâu.

Có 100 triệu không có nghĩa là bạn có 100 triệu để “nghỉ việc”

Giả sử bạn đang có 100 triệu đồng tiết kiệm và chi phí tối thiểu mỗi tháng là 15 triệu đồng. Về lý thuyết, số tiền này đủ cho khoảng 6-7 tháng nếu hoàn toàn không có thu nhập khác. Nhưng thực tế nên thận trọng hơn.

Trong thời gian nghỉ việc, bạn có thể phát sinh thêm tiền học một khóa mới, đi phỏng vấn, di chuyển, mua sắm những thứ cần thiết cho công việc mới hoặc đơn giản là mất nhiều thời gian hơn dự kiến để tìm được việc phù hợp.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Vì vậy, thay vì nghĩ “mình có 100 triệu”, hãy nghĩ “100 triệu này giúp mình duy trì cuộc sống trong bao lâu nếu chưa có thu nhập mới?”. Đây cũng là cách để tránh tình trạng mới nghỉ được vài tháng đã bắt đầu lo lắng vì tiền, rồi phải nhận một công việc mà bản thân chưa thực sự muốn.

Đừng cộng những khoản tiền chưa chắc nhận được vào ngân sách

Một sai lầm khác là tính cả những khoản tiền chưa chắc chắn vào kế hoạch nghỉ việc.

Ví dụ, bạn dự kiến cuối năm sẽ nhận thưởng 30 triệu đồng, có một khoản hoa hồng đang chờ về hoặc nghĩ rằng sau khi nghỉ vẫn có thể kiếm thêm tiền từ công việc tự do. Những khoản này có thể xảy ra, nhưng nếu chưa chắc chắn về số tiền và thời điểm nhận, tốt nhất đừng dùng chúng để làm cơ sở quyết định.

Kế hoạch tài chính trước khi nghỉ việc nên được xây dựng bằng số tiền bạn thực sự đang có và những khoản thu nhập có khả năng duy trì cao nhất. Những khoản chưa chắc chắn có thể xem như phần cộng thêm, thay vì tiền để chi tiêu ngay từ đầu.

Nếu đang có nợ, hãy tính khoản phải trả trước tiên

Nghỉ việc không làm các khoản vay dừng lại. Nếu mỗi tháng bạn phải trả 5 triệu đồng tiền vay, trong khi chi phí sinh hoạt tối thiểu là 15 triệu đồng, thì số tiền cần chuẩn bị không phải 15 triệu mà ít nhất là 20 triệu đồng mỗi tháng.

Đặc biệt với các khoản vay dài hạn hoặc khoản trả góp có lịch thanh toán cố định, hãy kiểm tra trước số tiền phải trả, ngày đến hạn và khả năng duy trì khoản thanh toán này trong thời gian không có lương. Nếu khoản nợ đang chiếm phần lớn dòng tiền hàng tháng, việc nghỉ việc nên được tính toán kỹ hơn thay vì chỉ dựa trên cảm xúc tại thời điểm hiện tại.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Nếu có thể, hãy thử “nghỉ việc” trước khi nghỉ thật

Một cách khá đơn giản để kiểm tra khả năng tài chính là thử sống trong một tháng bằng mức ngân sách mà bạn dự kiến sẽ dùng sau khi nghỉ.

Ví dụ, hiện tại mỗi tháng bạn tiêu 20 triệu đồng nhưng tính rằng sau khi nghỉ có thể giảm xuống 15 triệu đồng. Hãy thử sống với 15 triệu đồng trong một tháng. Nếu cuối tháng bạn vẫn cảm thấy ổn, kế hoạch có cơ sở hơn. Nếu liên tục phải lấy tiền từ khoản tiết kiệm để bù vào, đó là dấu hiệu mức ngân sách 15 triệu đồng có thể chưa thực tế.

Cách này cũng giúp bạn nhìn thấy những khoản chi nào thực sự cần thiết và khoản nào chỉ là thói quen hình thành khi vẫn đang có thu nhập ổn định.

Nghỉ việc cũng có thể làm thay đổi cách bạn tiêu tiền

Sau khi nghỉ, một số khoản có thể giảm. Bạn không còn phải đi làm mỗi ngày, ít tốn tiền đi lại, ăn trưa bên ngoài hoặc mua những món đồ phục vụ công việc. Nhưng cũng có những khoản có thể tăng.

Bạn có thể cần tiền cho việc học thêm, tìm việc, di chuyển đến các buổi phỏng vấn, làm việc tại quán cà phê hoặc duy trì một số dịch vụ cần thiết trong quá trình chuyển đổi công việc.

Vì vậy, đừng lấy nguyên xi chi tiêu hiện tại để dự đoán chi tiêu sau khi nghỉ. Hãy thử lập một ngân sách riêng cho giai đoạn “không có lương” và chừa một khoản cho những chi phí phát sinh.

Nếu chưa có việc mới, hãy xác định trước mình sẽ tìm việc trong bao lâu

Nghỉ việc để tìm một công việc tốt hơn khác với nghỉ việc mà chưa biết bước tiếp theo là gì. Nếu chưa có offer mới, bạn có thể tự đặt một mốc thời gian cụ thể: chẳng hạn dành 3 tháng để tìm việc, sau đó đánh giá lại tình hình.

Trong khoảng thời gian đó, cần xác định mình sẽ ứng tuyển bao nhiêu vị trí, có cần học thêm kỹ năng nào hay không và mức thu nhập thấp nhất mình có thể chấp nhận nếu cần quay lại thị trường lao động sớm hơn dự kiến.

Điều này không có nghĩa phải ép bản thân tìm được việc trong một khoảng thời gian cố định. Mục đích là để việc nghỉ việc không biến thành một khoảng thời gian kéo dài mà bạn không biết mình đang đi đâu.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Đừng đưa ra quyết định chỉ sau một ngày quá mệt

Có những ngày công việc khiến bạn chỉ muốn gửi đơn ngay lập tức. Nhưng nếu lý do nghỉ việc xuất phát từ một cuộc họp tệ, một người sếp khó chịu hay một ngày làm việc quá sức, tốt hơn hết hãy cho mình thêm thời gian trước khi đưa ra quyết định.

Bạn có thể nghỉ một ngày, ngủ một giấc, rồi ngồi xuống tính lại các con số. Nếu sau khi bình tĩnh, bạn vẫn muốn nghỉ, ít nhất bạn đang đưa ra quyết định dựa trên cả lý do công việc lẫn khả năng tài chính của mình.

Bởi nghỉ việc không chỉ là quyết định “có muốn làm công việc này nữa hay không”. Đó còn là quyết định xem bạn có đủ khả năng tài chính để bước sang giai đoạn tiếp theo hay chưa.

Trước khi gửi đơn, hãy thử trả lời 4 câu hỏi: Mỗi tháng mình cần tối thiểu bao nhiêu tiền? Khoản tiết kiệm hiện tại giúp mình sống được bao lâu? Mình còn những khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính nào? Và nếu 3-6 tháng chưa có thu nhập ổn định thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Nếu chưa trả lời được, có lẽ điều cần làm trước khi nghỉ việc không phải là gửi đơn, mà là ngồi xuống tính lại tiền.