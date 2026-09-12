Giá vàng hôm nay 12/9: Hồi phục sau phiên lao dốc

Sáng 12/9, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.348 USD/ounce, tăng 32 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh và đang vượt trội so với các kim loại quý khác, bất chấp những trở ngại từ việc giá năng lượng tăng cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo nếu những vùng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ thì có thể sẽ kích hoạt làn sóng bán mạnh hơn trong ngắn hạn.

Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu hồi phục. (Ảnh minh họa: Phunutoday.vn).

Trong khi đó, quan điểm của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole được cho là nhiều khả năng sẽ trở thành một trở ngại đáng kể đối với vàng trong ngắn hạn. Theo đó, ông Warsh cho rằng các dữ liệu hiện tại không thuận lợi cho việc kiểm soát các chỉ số lạm phát PCE và CPI đang ở mức cao.

Vàng nhiều khả năng vẫn còn dư địa giảm trong ngắn hạn, ngay cả khi đồng USD tiếp tục chịu áp lực. Các nhà giao dịch gần đây đã đẩy giá vàng tăng cao sau khi Bộ Tài chính Mỹ can thiệp vào phần kỳ hạn dài của thị trường trái phiếu, qua đó nới lỏng các điều kiện tài chính.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 12/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.348 USD/ounce, tăng 32 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, thị trường vàng sẽ đặc biệt chú ý tới các số liệu kinh tế Mỹ được công bố trong những ngày tới, trong đó có chỉ số giá sản xuất và dữ liệu lạm phát tiêu dùng. Các số liệu này có thể tác động trực tiếp tới kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Thị trường hiện bắt đầu định giá khả năng Fed tăng lãi suất vào cả tháng 9 và tháng 12. Tuy nhiên, khi lạm phát ổn định trở lại trong bối cảnh thị trường dầu cân bằng hơn và tổng cầu suy yếu do lãi suất cao, Fed sẽ có thêm niềm tin để đảo ngược một phần chính sách thắt chặt nhằm thực hiện nhiệm vụ kép về tối đa hóa việc làm. Điều này sẽ hỗ trợ vàng hướng tới 5.350 USD/ounce vào quý III/2027.