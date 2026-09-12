Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường hôm nay 12/9/2026.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt tới 99,99%. Vàng 9999 có màu vàng đậm và độ bóng tự nhiên.

Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 có tính chất mềm, dễ trầy xước và móp méo nếu va đập mạnh. Thông thường, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các thiết kế đơn giản.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 12/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng 12/9, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 được niêm yết ở mức 14,26 - 14,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 14,06 - 14,56 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn ép vỉ. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 12/9/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.260.000 14.660.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.260.000 14.660.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.260.000 14.660.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 14.000.000 Liên hệ đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99 14.060.000 14.560.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 14.040.000 14.540.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 13.800.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 12/9/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.260.000 14.660.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.260.000 14.660.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.060.000 14.560.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.190.000 14.490.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.280.000 14.680.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.990.000 14.490.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.240.000 14.540.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.240.000 14.580.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.240.000 14.580.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.