Lời khuyên cho người đang thuê nhà

Tiền thuê chỉ là khoản dễ nhìn thấy nhất khi tìm nhà. Đến lúc ở rồi mới thấy còn đủ thứ phải trả: phí dịch vụ, gửi xe, đi lại, tiền cọc, đồ đạc... Tính đủ từ đầu sẽ dễ biết căn nhà nào thực sự vừa túi tiền.

Nhà 8 triệu có khi không chỉ tốn 8 triệu

Khi tìm nhà, tiền thuê thường là con số được nhìn thấy đầu tiên. Nhưng đó chưa phải toàn bộ số tiền bạn phải trả để sống ở đó. Ngoài tiền thuê, có thể còn phí quản lý, gửi xe, điện, nước, Internet hoặc những khoản phụ thu khác. Có căn giá thuê thấp nhưng các khoản đi kèm khá nhiều; cũng có căn giá cao hơn nhưng đã bao gồm một số dịch vụ.

Vì vậy, khi so sánh các căn nhà, nên cộng toàn bộ những khoản phải trả mỗi tháng thay vì chỉ nhìn giá thuê trên tin đăng. Chênh lệch tiền thuê 1 triệu đồng nghe có vẻ đáng kể, nhưng nếu căn rẻ hơn lại phát sinh thêm nhiều khoản cố định thì số tiền thực tế phải bỏ ra có thể không chênh nhau bao nhiêu.

Thuê nhà rẻ hơn nhưng đi làm xa hơn thì sao?

Đây là khoản rất dễ bị bỏ qua khi tính tiền thuê.

Một căn nhà xa chỗ làm có thể rẻ hơn vài triệu đồng mỗi tháng, nhưng bạn có thể phải trả thêm tiền xăng, gửi xe, phí đường hoặc thường xuyên gọi xe công nghệ. Nếu đi làm mỗi ngày, khoản này cộng lại không nhỏ. Chưa kể thời gian di chuyển.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Một căn nhà giúp bạn giảm một tiếng đi đường mỗi ngày có thể đáng giá hơn bạn nghĩ. Với người đi làm 22 ngày mỗi tháng, đó là khoảng 22 tiếng. Không phải cứ thuê gần là tốt hơn, hay cứ thuê xa là tiết kiệm hơn. Quan trọng là cộng cả tiền đi lại vào bài toán trước khi quyết định.

Đừng quên khoản tiền phải bỏ ra ngay ngày đầu

Nhiều người nhìn tiền thuê hàng tháng nhưng lại không tính số tiền cần có để bắt đầu thuê nhà. Nếu chủ nhà yêu cầu cọc 2-3 tháng, bạn có thể phải chuẩn bị một khoản khá lớn ngay từ đầu. Sau đó còn tiền thuê tháng đầu tiên, phí chuyển nhà và những món đồ cần mua thêm.

Ví dụ, một căn nhà 10 triệu đồng/tháng và yêu cầu cọc 2 tháng nghĩa là bạn cần 30 triệu đồng cho tiền cọc và tháng thuê đầu tiên. Nếu nhà chưa có đủ nội thất, số tiền ban đầu còn có thể tăng thêm.

Trước khi đặt cọc, nên hỏi rõ tổng số tiền phải thanh toán, tiền cọc được hoàn lại như thế nào và trường hợp nào có thể bị khấu trừ.

Mới chuyển vào đã mua một đống đồ: Khoan đã

Một căn nhà mới thường kéo theo rất nhiều thứ muốn mua. Rèm cửa, bàn ghế, đồ bếp, kệ, đèn, máy móc... Mỗi món vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng, cộng lại rất nhanh. Nhưng với nhà thuê, đặc biệt nếu chưa chắc sẽ ở lâu, không phải món nào cũng cần mua ngay.

Những thứ thực sự cần cho sinh hoạt có thể mua trước. Những món chưa cấp thiết thì ở một thời gian rồi quyết định. Cách này vừa giảm số tiền phải bỏ ra ngay sau khi chuyển nhà, vừa tránh mua những món sau này không dùng được ở chỗ mới.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Căn nào rẻ hơn khi tính cả một năm?

Nếu chỉ nhìn tiền thuê theo tháng, đôi khi rất khó nhận ra sự khác biệt. Một căn có giá thuê thấp hơn nhưng phí dịch vụ cao, đi lại tốn kém và phải mua thêm nhiều đồ đạc có thể không còn rẻ khi cộng cả năm.

Ngược lại, căn đắt hơn một chút nhưng gần chỗ làm, ít khoản phát sinh và đã có sẵn nội thất có thể lại hợp lý hơn. Vì vậy, nếu đang phân vân giữa hai căn, thử cộng tổng chi phí của 12 tháng. Con số này thường cho thấy lựa chọn nào thực sự tiết kiệm hơn.

Đừng để tiền nhà làm tháng nào cũng phải “căng”

Một căn nhà đẹp, vị trí tốt nhưng tiền thuê quá sát khả năng chi trả cũng dễ khiến cuộc sống hàng tháng trở nên áp lực. Sau khi trừ tiền thuê, phí sinh hoạt, đi lại và các khoản cố định khác, bạn vẫn cần còn tiền cho ăn uống, tiết kiệm, trả nợ nếu có và những khoản phát sinh.

Nếu chỉ cần một tháng có thêm vài khoản bất ngờ là phải rút tiền tiết kiệm để trả tiền nhà, có thể mức thuê đó đang hơi cao so với ngân sách. Ngược lại, nếu vẫn trả được tiền nhà, duy trì tiết kiệm và có một khoản dự phòng, việc thuê nhà sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Trước khi đặt cọc, cộng thử 6 khoản này

Trước khi chốt một căn nhà, hãy cộng tiền thuê, phí cố định, điện nước, gửi xe, đi lại và những khoản phải mua thêm.

Tính hai con số: số tiền cần có ngay khi chuyển vào và số tiền phải chi mỗi tháng.

Nếu muốn so sánh hai căn, tính tiếp tổng chi phí trong một năm. Lúc này, bạn sẽ nhìn được rõ hơn một căn nhà thực sự tốn bao nhiêu, thay vì chỉ nhìn vào con số tiền thuê trên tin đăng.

Thuê nhà không nhất thiết phải chọn căn rẻ nhất. Điều quan trọng là mức tiền bỏ ra có hợp lý với vị trí, thời gian đi lại và chất lượng sống mà căn nhà mang lại hay không.