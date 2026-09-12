Nhiều người dùng thẻ tín dụng đang mắc 1 sai lầm tai hại

Cứ thế này, thẻ tín dụng sẽ trở thành món nợ thay vì 1 công cụ tối ưu chi tiêu.

Corinna Rose - Chuyên gia hoạch định tài chính tại Bell Investment Advisors, cho rằng chỉ trả khoản thanh toán tối thiểu mỗi tháng không thực sự giúp người dùng thẻ tín dụng thoát khỏi nợ. Theo bà, đây chỉ là một cách “duy trì khoản nợ” thay vì một chiến lược để trả hết nợ.

Một nghiên cứu mới đây của LendingTree thực hiện với 1.500 chủ thẻ tín dụng tại Mỹ cho thấy cứ 10 người thì có 4 người - tương đương 41% người tham gia, thường xuyên chỉ trả được mức dư nợ tối thiểu. Tỷ lệ này thậm chí tăng lên 58% ở nhóm Gen Z.

Trả mức tối thiểu giúp chủ thẻ tránh bị tính phí do thanh toán trễ hạn. Tuy nhiên, phần lớn khoản tiền này có thể được dùng để trả lãi thay vì làm giảm đáng kể số nợ gốc. Điều đó khiến thời gian trả nợ kéo dài nhiều năm, đồng thời khiến tổng số tiền phải bỏ ra tăng thêm hàng nghìn USD.

LendingTree đánh giá việc chỉ trả khoản tối thiểu là “một trong những thói quen tệ nhất mà bạn có thể hình thành khi sử dụng thẻ tín dụng”.

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“Khoản thanh toán tối thiểu không phải là một chiến lược trả nợ, mà là một chiến lược duy trì nợ. Chỉ trả mức tối thiểu giúp tài khoản vẫn ở trạng thái tốt, nhưng thường không làm giảm đáng kể số dư nợ” - Rose nói.

Thanh toán dư nợ tối thiểu không khiến khoản nợ giảm đi

Việc chỉ thanh toán số tiền tối thiểu mỗi tháng rất dễ trở thành thói quen. Người dùng có thể cảm thấy mình vẫn đang trả nợ đều đặn, nhưng nếu đang mang khoản nợ hàng trăm hoặc hàng nghìn USD trên thẻ tín dụng, số tiền tối thiểu thường không đủ để tạo ra tiến triển đáng kể.

Theo LendingTree, số dư nợ thẻ tín dụng trung bình của những người Mỹ đang có nợ là 7.756 USD (khoảng 204 triệu đồng), trong khi lãi suất thường niên trung bình (APR) ở mức 20,94%.

Theo công cụ tính toán của Bankrate, nếu không phát sinh thêm khoản chi tiêu mới, một người có mức nợ và lãi suất như trên có thể mất gần 27 năm để trả hết nếu chỉ thanh toán mức tối thiểu. Đáng chú ý, riêng tiền lãi trong khoảng thời gian này có thể lên tới gần 13.000 USD (khoảng 342 triệu đồng).

Rose cho rằng một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là nghĩ rằng trả mức tối thiểu đồng nghĩa với việc đang thực sự tiến gần hơn tới việc thoát nợ.

“Một quan niệm sai lầm lớn là chỉ cần trả mức tối thiểu thì bạn đang có tiến triển đáng kể. Trên thực tế, bạn thường chỉ đang đứng yên trong khi tiền lãi tiếp tục đẩy khoản nợ phình to ra” - Bà nói.

Nathan Sebesta, chuyên gia hoạch định tài chính và chủ sở hữu Access Wealth Strategies, cũng lưu ý người dùng không nhất thiết phải chờ đến ngày chốt sao kê hoặc ngày đến hạn mới bắt đầu trả nợ.

Lãi suất thẻ tín dụng thường được tính theo ngày. Vì vậy, với những người đang mang nợ, thanh toán sớm có thể giúp giảm chi phí lãi.

“Bạn có thể thanh toán bất cứ lúc nào. Nếu sử dụng thẻ tín dụng vì các chương trình hoàn tiền, tích điểm hoặc đơn giản là sự tiện lợi, không có vấn đề gì khi thanh toán nhiều lần trong tháng và đưa số dư về 0 thường xuyên nhất có thể” - Sebesta nói.

Thẻ tín dụng nên là công cụ thanh toán hơn là 1 công cụ tạo ra nợ nần và sự phụ thuộc

Theo Sebesta, lý tưởng nhất là người dùng nên tránh để số dư nợ thẻ tín dụng kéo dài từ tháng này sang tháng khác. Mục tiêu cuối cùng nên là sử dụng thẻ tín dụng như một công cụ thanh toán, thay vì coi đây là cách để xoay sở trong lúc bí bách và để bản thân bị phụ thuộc quá nhiều vào thẻ tín dụng.

Ảnh minh họa Pinterest

Rose cho rằng việc liên tục mang nợ sang tháng sau cũng có thể khiến người dùng khó theo dõi chính xác mức chi tiêu của mình. Nguyên nhân là một phần thu nhập của mỗi tháng đã phải dành để thanh toán cho những khoản mua sắm được thực hiện từ các tháng trước.

Điều đó không có nghĩa chủ thẻ đã thất bại về tài chính, nhưng là dấu hiệu cho thấy họ cần xem xét kỹ hơn thói quen chi tiêu, xây dựng một ngân sách thực tế hoặc thậm chí tạm ngừng sử dụng thẻ tín dụng trong một khoảng thời gian.

Một nguyên tắc Rose thường đưa ra cho khách hàng là: “Đừng dùng thu nhập của ngày mai để trả cho khoản chi tiêu của ngày hôm qua.”

Nói cách khác, nếu phải lấy phần lớn thu nhập tháng sau để thanh toán những món đồ đã mua từ tháng trước, người dùng cần xem lại khả năng chi tiêu thực tế của mình thay vì tiếp tục dựa vào hạn mức tín dụng.

(Nguồn: CNBC)