Giá vàng hôm nay 13/9: Đi ngang chờ động thái mới từ Fed

Sáng 13/9, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.347 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng đi ngang trong bối cảnh những trở ngại từ việc giá năng lượng tăng cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo nếu những vùng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ thì có thể sẽ kích hoạt làn sóng bán mạnh hơn trong ngắn hạn.

Trong khi đó, quan điểm của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole được cho là nhiều khả năng sẽ trở thành một trở ngại đáng kể đối với vàng trong ngắn hạn. Ông Warsh cho rằng các dữ liệu hiện tại không thuận lợi cho việc kiểm soát các chỉ số lạm phát PCE và CPI đang ở mức cao.

Giá vàng hôm nay đi ngang chờ động thái mới từ Fed. (Ảnh: Minh Đức)

Vàng nhiều khả năng vẫn còn dư địa giảm trong ngắn hạn, ngay cả khi đồng USD tiếp tục chịu áp lực. Các nhà giao dịch gần đây đã đẩy giá vàng tăng cao sau khi Bộ Tài chính Mỹ can thiệp vào phần kỳ hạn dài của thị trường trái phiếu, qua đó nới lỏng các điều kiện tài chính.

Theo công cụ FedWatch của CME, tại thời điểm cuối tuần, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 15-16/9 lên gần 90%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 được xem là yếu tố củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong tuần tới.

CPI toàn phần của Mỹ tháng 8 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và 2,4% so với cùng kỳ. Số liệu này cho thấy áp lực lạm phát vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 13/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua - ban), tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.347 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định vàng vẫn được hỗ trợ khi uy tín của Fed bắt đầu chịu sức ép. Tại hội nghị Jackson Hole tháng trước, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Theo Aslam, nếu Fed tăng lãi suất, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể vẫn chưa hạ nhiệt, còn nếu không tăng, uy tín của ngân hàng trung ương có thể bị đặt dấu hỏi. Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục được xem là một lựa chọn phòng vệ đáng chú ý.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng có thể tiếp tục tăng trước cuộc họp của Fed. Về kỹ thuật, vùng 4.460-4.510 USD/ounce được xem là mục tiêu đáng chú ý. Tuy nhiên, diễn biến sau cuộc họp Fed mới là yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo của kim loại quý.