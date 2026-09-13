Cập nhật chi tiết giá vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác hôm nay 13/9/2026.

Vàng nhẫn 9999 có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ một tỷ lệ rất nhỏ kim loại khác. Do hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng nhẫn 9999 thường có màu vàng đậm đặc trưng.

Vàng nhẫn 9999 thường chế tác dưới dạng nhẫn tròn trơn hoặc nhẫn ép vỉ với đa dạng trọng lượng như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.

Giá vàng nhẫn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 13/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h ngày 13/9/2026, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 14,29 - 14,69 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn tròn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Ngoài nhẫn tròn trơn, Bảo Tín Minh Châu còn cung cấp nhiều loại vàng khác như vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, vàng miếng SJC, trang sức vàng Rồng Thăng Long...

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 13/9/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.290.000 14.690.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.290.000 14.690.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.290.000 14.690.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 14.000.000 Liên hệ đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99 14.090.000 14.590.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 14.070.000 14.570.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 13.740.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 13/9/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.290.000 14.690.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.290.000 14.690.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.090.000 14.590.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.250.000 14.550.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.050.000 14.550.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.300.000 14.640.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.300.000 14.640.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.