Lời khuyên cho tất cả người nhận được cuộc gọi "nháy máy" từ đầu số 022, 024, 028

Thời gian gần đây, nhiều người dùng điện thoại liên tục bị làm phiền bởi những cuộc gọi ngắn ngủi, chỉ đổ chuông chớp nhoáng khoảng 3 giây rồi tắt hẳn từ các đầu số lạ như 022, 024 hoặc 028. Chiêu trò "nháy máy" này không đơn thuần là sự nhầm lẫn mà thực chất là một cái bẫy được thiết kế tinh vi.

Theo cảnh báo từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, mục đích đầu tiên của những cuộc gọi nhỡ này là rà soát và xác thực dữ liệu. Khi bạn tò mò bắt máy hoặc gọi lại, hệ thống của kẻ gian sẽ lập tức ghi nhận đây là một số điện thoại đang hoạt động. Một số nhóm lừa đảo công nghệ cao còn sử dụng phần mềm phân tích giọng nói để phán đoán giới tính, độ tuổi và mức độ cảnh giác của người nghe nhằm phân loại "con mồi". Những dữ liệu này sau đó có thể bị bán cho bên thứ ba hoặc dùng để lên kịch bản lừa đảo được cá nhân hóa nhắm vào chính bạn trong tương lai.

Đáng lo ngại hơn, những kẻ lừa đảo hoàn toàn có thể ghi âm lại giọng nói của bạn ngay khoảnh khắc bạn cất tiếng trả lời hoặc gọi lại. Bằng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại, chúng dễ dàng sao chép và giả mạo giọng nói này để tạo ra các cuộc gọi khẩn cấp giả, từ đó lừa vay tiền hoặc chiếm đoạt tài sản của người thân, bạn bè của bạn.

Ảnh minh họa

Bên cạnh việc đánh cắp dữ liệu, thủ đoạn này còn trực tiếp nhắm vào túi tiền của người dùng thông qua cước phí viễn thông. Kẻ gian thường đăng ký các dịch vụ tổng đài tính phí cao và sử dụng số điện thoại đó để thực hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ. Nếu bạn vô tình gọi lại, một hệ thống trả lời tự động sẽ được kích hoạt, dùng nhiều lý do vòng vo để yêu cầu người dùng thao tác nhằm kéo dài thời gian đàm thoại. Hậu quả là bạn sẽ bị trừ một khoản tiền cước khổng lồ trong tài khoản viễn thông mà không hề hay biết.

Trước bối cảnh các chiêu trò lừa đảo ngày càng biến hóa khôn lường, cơ quan Công an đặc biệt khuyến cáo người dân tuyệt đối không gọi lại cho các số điện thoại lạ, nhất là những đầu số có dấu "+" phía trước hoặc các số cố định gọi đến chỉ để nháy máy. Bạn cần chủ động sử dụng tính năng chặn số trên điện thoại và báo cáo số điện thoại rác qua hệ thống của nhà mạng để tự bảo vệ mình.

Song song đó, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập vào bất kỳ đường link lạ nào hoặc tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc theo lời dụ dỗ qua điện thoại. Sự cảnh giác của mỗi cá nhân không chỉ bảo vệ tài sản, dữ liệu của bản thân mà còn góp phần cắt đứt chuỗi lây lan của tội phạm công nghệ cao trong cộng đồng.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Nghệ An