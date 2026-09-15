Công an phát thông báo đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân bán hàng trên môi trường số chú ý nguồn gốc hàng hóa, nội dung quảng cáo, nghĩa vụ thuế và bảo vệ dữ liệu khách hàng để phòng ngừa vi phạm.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream đang mở ra không gian kinh doanh thuận tiện, giúp người bán quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng, chốt đơn và thanh toán nhanh chóng. Tuy nhiên, cùng với cơ hội phát triển là những rủi ro pháp lý mà người kinh doanh cần chủ động nhận diện.

Sự thuận tiện của môi trường số có thể bị lợi dụng để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật, gian lận trong giao dịch hoặc trốn thuế. Cơ quan công an nhấn mạnh, kinh doanh trên môi trường số không đồng nghĩa với “ngoài vùng pháp luật”; hàng hóa, giao dịch và doanh thu đều phải được thực hiện minh bạch, đúng quy định.

Phát hiện, xử lý 18 vụ vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử

Từ đầu năm 2026 đến tháng 7/2026, Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện, xử lý 18 vụ việc vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử. Trong đó, cơ quan chức năng khởi tố 2 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả và xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ, với tổng số tiền hơn 295 triệu đồng.

Từ thực tế này, Công an tỉnh khuyến cáo doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh cần đặt việc chủ động tuân thủ pháp luật lên hàng đầu khi tận dụng các nền tảng số để bán hàng.

Ngay từ khi bắt đầu hoạt động, người kinh doanh cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, minh bạch thông tin sản phẩm, quản lý doanh thu, hóa đơn, chứng từ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Đồng thời, việc bảo vệ dữ liệu khách hàng và thường xuyên cập nhật các quy định liên quan cũng cần được chú trọng.

5 vấn đề người kinh doanh online cần lưu ý

Trước hết, hàng hóa phải rõ nguồn gốc và bảo đảm chất lượng. Trước khi đưa sản phẩm lên mạng, người bán cần kiểm tra kỹ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ; không vì lợi nhuận mà kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc.

Thứ hai, thông tin quảng cáo phải trung thực. Theo cơ quan công an, việc livestream, đăng bài hay sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, người có ảnh hưởng để giới thiệu sản phẩm không làm thay đổi trách nhiệm pháp lý của người kinh doanh. Người bán không được quảng cáo sai công dụng, chất lượng, xuất xứ, giá bán hoặc cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Thứ ba, người kinh doanh cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, hóa đơn, chứng từ. Công an tỉnh Cà Mau lưu ý, doanh thu từ bán hàng trên mạng xã hội, website và sàn thương mại điện tử vẫn phải được quản lý, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Người bán không được che giấu doanh thu, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc tìm cách né tránh nghĩa vụ thuế.

Thứ tư, đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoạt động bán hàng trực tuyến không thay thế các yêu cầu về giấy phép, an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, môi trường và những điều kiện chuyên ngành khác.

Thứ năm, cần tăng cường bảo vệ dữ liệu và tài khoản kinh doanh. Thông tin khách hàng, tài khoản bán hàng, tài khoản ngân hàng và dữ liệu giao dịch phải được quản lý chặt chẽ; hạn chế chia sẻ thông tin truy cập, mã xác thực và dữ liệu khách hàng cho người không có trách nhiệm.

Bên cạnh khuyến cáo đối với người bán, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị người tiêu dùng lựa chọn các đơn vị, cá nhân bán hàng có thông tin rõ ràng; thận trọng với hàng hóa có giá bất thường và kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm khi mua sắm trực tuyến.

Khi phát hiện hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân và người kinh doanh cần kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.