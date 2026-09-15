iOS 27 chính thức ra mắt với nâng cấp cho Siri và AI, iPhone cũ được cải thiện hiệu năng

iOS 27 bổ sung các cải tiến hiệu năng, trong đó có những thay đổi hướng đến các mẫu iPhone đời cũ.

Sáng ngày 15/9, Apple chính thức phát hành iOS 27 - bản cập nhật lớn mang đến loạt thay đổi tập trung vào Apple Intelligence, trong đó đáng chú ý nhất là Siri AI với khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân, nhận biết nội dung trên màn hình và thực hiện nhiều tác vụ trực tiếp trên iPhone.

Apple hôm nay phát hành loạt bản cập nhật phần mềm mới, bổ sung nhiều tính năng Apple Intelligence và cải thiện trải nghiệm trên các ứng dụng quen thuộc. (Ảnh: Apple)

Sau một năm Apple đưa thiết kế Liquid Glass lên iPhone, iOS 27 không tạo ra một cuộc thay đổi giao diện lớn tiếp theo. Thay vào đó, Apple tập trung nhiều hơn vào việc mở rộng các tính năng AI và cải thiện cách người dùng tương tác với hệ điều hành.

Siri được nâng cấp thành trợ lý AI

Thay đổi đáng chú ý nhất trên iOS 27 là Siri AI, phiên bản mới được xây dựng trên nền tảng Apple Intelligence.

Apple tiếp tục mở rộng các tính năng Apple Intelligence trên iOS 27. (Ảnh: Apple)

Không còn giới hạn ở những câu lệnh đơn giản, Siri AI có thể duy trì cuộc hội thoại tự nhiên hơn, trả lời các câu hỏi mở và khai thác thông tin từ nhiều nguồn trên iPhone. Trợ lý này có khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân, từ đó tìm kiếm dữ liệu trong tin nhắn, email, ảnh hoặc ghi chú khi người dùng yêu cầu.

Chẳng hạn, người dùng có thể yêu cầu Siri tìm lại một bức ảnh từ chuyến đi trước đó, tìm mã xác nhận nằm trong một email cũ hoặc lấy thông tin được đề cập trong cuộc trò chuyện trên Tin nhắn.

Siri AI cũng có khả năng thực hiện nhiều tác vụ trực tiếp trong ứng dụng. Người dùng có thể yêu cầu trợ lý chỉnh sửa tin nhắn, tạo lời nhắc, tạo sự kiện, thêm ảnh vào album hoặc điều khiển nội dung đang phát mà không nhất thiết phải tự thao tác qua từng bước.

Một thay đổi khác là Apple đưa Siri vào một ứng dụng riêng, nơi người dùng có thể xem lại các cuộc trò chuyện, ghim nội dung và tiếp tục một cuộc hội thoại trên thiết bị khác như iPad.

Tuy nhiên, Siri AI chưa hỗ trợ tiếng Việt. Theo Apple, phiên bản mới trước mắt được triển khai bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ được hỗ trợ sẽ được bổ sung theo từng giai đoạn.

Camera trên iPhone cũng được tích hợp AI

Apple mở rộng khả năng nhận diện hình ảnh của Apple Intelligence thông qua chế độ Siri trong ứng dụng Camera.

Camera trên iOS 27 được bổ sung thêm các tính năng hỗ trợ bởi Apple Intelligence. (Ảnh: 9to5Mac)

Người dùng có thể hướng camera vào một vật thể hoặc khung cảnh, sau đó yêu cầu Siri tìm kiếm thông tin hoặc thực hiện các tác vụ liên quan. Tính năng này kết hợp Siri với Visual Intelligence, cho phép iPhone phân tích những gì đang xuất hiện trước camera thay vì chỉ xử lý nội dung đã được chụp lại.

Ví dụ, iPhone có thể nhận diện một món ăn và cung cấp thông tin liên quan, hoặc giúp người dùng tìm hiểu thêm về một vật thể đang nằm trong tầm nhìn.

Apple cũng bổ sung khả năng tương tác với Siri ngay trong quá trình nhập văn bản. Người dùng có thể mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên để Siri tạo bản nháp hoặc đưa ra gợi ý chỉnh sửa. Trong Mail và Tin nhắn, hệ thống có thể điều chỉnh nội dung theo phong cách viết của người dùng.

Ứng dụng Ảnh có thêm loạt công cụ chỉnh sửa bằng AI

iOS 27 tiếp tục mở rộng các tính năng AI trong ứng dụng Ảnh.

Trong ứng dụng Ảnh, công cụ Định Lại Khung Không Gian, Mở Rộng và Dọn Dẹp được nâng cấp mang đến nhiều cách chỉnh sửa ảnh hơn mà vẫn giữ trọn vẻ chân thực của khoảnh khắc ban đầu. (Ảnh: Apple)

Đáng chú ý là Spatial Reframe, cho phép thay đổi khung hình và góc nhìn của ảnh sau khi chụp. Công cụ Extend có thể mở rộng phần nội dung bên ngoài khung ảnh ban đầu, trong khi Clean Up được nâng cấp để xử lý các đối tượng không mong muốn với phạm vi rộng hơn.

Những tính năng này cho thấy Apple đang đưa các công cụ chỉnh sửa dựa trên AI trực tiếp vào ứng dụng mặc định, thay vì yêu cầu người dùng chuyển sang phần mềm bên thứ ba.

Safari bắt đầu chủ động theo dõi thay đổi trên website

Safari cũng có một số thay đổi đáng chú ý trong iOS 27.

Trong Safari, Apple Intelligence hỗ trợ các công cụ mới giúp tự động sắp xếp các tab của người dùng theo chủ đề. (Ảnh: Apple)

Các tab có thể được tự động nhóm theo chủ đề, giúp người dùng quản lý những trang web liên quan dễ dàng hơn. Đáng chú ý hơn là tính năng Notify Me on Safari, cho phép Safari theo dõi một trang web và thông báo khi nội dung trên trang thay đổi.

Apple đưa ra các tình huống như theo dõi giá sản phẩm hoặc tình trạng hàng hóa. Khi thông tin trên website thay đổi, iPhone có thể gửi thông báo để người dùng kiểm tra.

Apple tiếp tục cải thiện hiệu năng

Bên cạnh các tính năng AI, Apple cho biết iOS 27 cũng tập trung vào hiệu năng hệ thống.

Trên iPhone và iPad, chuyển tiếp giữa mạng di động và Wi-Fi nay mượt mà hơn bao giờ hết. (Ảnh: Apple)

Theo số liệu do Apple công bố, tốc độ khởi chạy ứng dụng có thể nhanh hơn tới 30%, tốc độ tải ảnh mới trong thư viện Ảnh tăng tới 70%, trong khi tốc độ truyền dữ liệu qua AirDrop có thể nhanh hơn tới 80% trong những điều kiện nhất định.

Apple đồng thời cải thiện khả năng chuyển đổi giữa Wi-Fi và mạng di động. iPhone có thể lựa chọn kết nối phù hợp hơn khi người dùng di chuyển giữa các khu vực có chất lượng mạng khác nhau.

Những thay đổi này không tạo ra khác biệt rõ ràng như một giao diện hoàn toàn mới, nhưng có thể tác động trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

iOS 27 không chỉ là bản cập nhật về giao diện

Nếu iOS 26 gây chú ý với Liquid Glass, iOS 27 có hướng tiếp cận khác: Apple đưa AI sâu hơn vào những thao tác vốn đã quen thuộc trên iPhone.

iOS 27 bắt đầu được Apple phát hành từ ngày 15/9 (theo giờ Việt Nam), cùng thời điểm hãng triển khai các phiên bản hệ điều hành mới cho iPad, Mac, Apple Watch và các thiết bị khác trong hệ sinh thái. (Ảnh: The Verge)

Siri là ví dụ rõ nhất. Thay vì chỉ đóng vai trò công cụ nhận lệnh bằng giọng nói, Siri AI được Apple định hướng trở thành lớp trợ lý có khả năng hiểu ngữ cảnh, truy cập thông tin cá nhân được phép và thực hiện tác vụ xuyên suốt hệ thống.

Tuy nhiên, phần đáng chú ý nhất của iOS 27 hiện vẫn phụ thuộc vào khả năng hỗ trợ ngôn ngữ và thiết bị. Siri AI được triển khai theo từng giai đoạn, trong khi nhiều tính năng Apple Intelligence cũng yêu cầu phần cứng tương thích. Vì vậy, trải nghiệm iOS 27 giữa các mẫu iPhone và giữa các thị trường có thể không hoàn toàn giống nhau.