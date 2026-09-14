Từ 28/9, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp sau

Một thay đổi đáng chú ý trên VNeID sắp được áp dụng, người dân thuộc diện thụ hưởng cần lưu ý từ ngày 28/9.

Một thay đổi liên quan đến tài khoản định danh điện tử sẽ được áp dụng từ cuối tháng 9, khiến những người đang sử dụng VNeID cần đặc biệt lưu ý đến số điện thoại gắn với tài khoản.

Theo quy định mới tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, từ ngày 28/9/2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ.

Quy định mới đồng nghĩa những người đã đổi số điện thoại, chuyển quyền sử dụng SIM hoặc đang sử dụng thuê bao đăng ký dưới tên người khác cần chủ động kiểm tra lại thông tin trước thời điểm trên.

Tài khoản VNeID có thể bị khóa trong trường hợp nào?

Việc sử dụng số thuê bao chính chủ vốn là yêu cầu trong quá trình đăng ký tài khoản định danh điện tử. Đối với thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, công dân cũng được yêu cầu cung cấp số thuê bao di động chính chủ.

Từ 28/9/2026, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số điện thoại đăng ký không còn chính chủ. (Ảnh minh hoạ: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ)

Theo quy định mới, ngoài trường hợp số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ, hệ thống định danh và xác thực điện tử còn tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản định danh điện tử tương ứng với trạng thái khóa, mở khóa của căn cước điện tử.

Như vậy, việc bảo đảm thông tin số điện thoại chính xác, thống nhất với dữ liệu định danh là vấn đề người sử dụng VNeID cần lưu ý.

Đặc biệt, những người từng đổi số điện thoại nhưng vẫn sử dụng số cũ để đăng ký VNeID hoặc đang sử dụng SIM đứng tên người khác nên kiểm tra lại thông tin thuê bao của mình.

Có thể kiểm tra số điện thoại ngay trên VNeID

Từ tháng 4/2026, người dân đã có thể thực hiện xác thực thông tin thuê bao di động thông qua ứng dụng VNeID. Việc xác thực nhằm đối chiếu thông tin thuê bao với dữ liệu cá nhân, gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt.

Cơ quan chức năng cũng hướng dẫn người dân kiểm tra các số điện thoại đang được đăng ký bằng số định danh cá nhân, đồng thời xác nhận số thuê bao nào đang thực tế sử dụng.

Nếu VNeID hiển thị yêu cầu xác thực thông tin thuê bao, người dùng có thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng.

Sau khi đăng nhập VNeID, tại màn hình trang chủ, người dùng chọn "Truy cập chức năng" nếu xuất hiện thông báo liên quan đến việc xác nhận thông tin. Tiếp đó, thực hiện xác thực bằng mật khẩu, vân tay hoặc khuôn mặt tùy theo thiết lập bảo mật trên thiết bị.

Tại giao diện tiếp theo, chọn "Số điện thoại" để xem các thuê bao được hệ thống hiển thị. Người dùng có thể chọn từng yêu cầu tích hợp để kiểm tra chi tiết thông tin của số điện thoại. (Ảnh chụp màn hình)

Nếu số thuê bao đang sử dụng đúng với thông tin hiển thị, chọn "Đang sử dụng số thuê bao", sau đó nhấn "Xác nhận".

Trường hợp số thuê bao hiển thị không phải số đang sử dụng, chọn "Không sử dụng số thuê bao" và xác nhận.

Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận tích hợp thành công. Nếu các dữ liệu hiển thị đều chính xác, người dùng có thể quay lại màn hình xác nhận thông tin và chọn "Xác nhận tích hợp tất cả thông tin". (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra, theo hướng dẫn được cơ quan chức năng địa phương triển khai từ tháng 4/2026, người dân có thể kiểm tra danh sách số điện thoại đã tích hợp thông qua mục Ví giấy tờ > Số điện thoại trên ứng dụng VNeID.

Người dùng VNeID kiểm tra trước ngày 28/9

Việc rà soát thông tin đặc biệt cần thiết đối với những người đã thay đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật, hoặc đang sử dụng thuê bao được đăng ký dưới tên người khác.

Khi thông tin thuê bao không còn phù hợp với dữ liệu định danh, người dùng có thể gặp vấn đề khi hệ thống thực hiện đối chiếu tự động theo quy định mới.

Do đó, trước ngày 28/9/2026, người dân nên kiểm tra lại số điện thoại đang gắn với tài khoản VNeID, bảo đảm thuê bao là số chính chủ và các thông tin hiển thị trên ứng dụng chính xác, thống nhất với dữ liệu cá nhân.

Theo Trang thông tin điện tử phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội