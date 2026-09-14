Đã chuyển khoản 60 triệu đồng cho lừa đảo, người phụ nữ ở Hà Nội vẫn muốn rút 3 sổ tiết kiệm để chuyển thêm

Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.

Nhờ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp giữa lực lượng Công an và ngân hàng, Công an phường Vĩnh Tuy đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân tránh được nguy cơ mất số tiền tích cóp trong nhiều năm.

Trước đó, sáng 07/9/2026, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được tin báo từ nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng SHB trên phố Minh Khai về trường hợp chị T. (SN 1981) mang theo 3 sổ tiết kiệm đến làm thủ tục rút tiền để chuyển cho một người quen qua mạng xã hội. Trước đó, chị T. đã chuyển 60 triệu đồng theo yêu cầu của đối tượng.

Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, ngân hàng đã nhanh chóng thông tin đến Công an phường Vĩnh Tuy. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã cử cán bộ đến phối hợp xác minh, tuyên truyền, giải thích để công dân nhận diện thủ đoạn lừa đảo.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã sử dụng công nghệ AI để tạo dựng hình ảnh, nhân thân giả, duy trì liên lạc trong thời gian dài nhằm tạo lòng tin, thao túng tâm lý và dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền với những lời hứa hẹn hấp dẫn. Bằng sự kiên trì, trách nhiệm và kỹ năng tuyên truyền, cán bộ Cảnh sát khu vực và Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an phường Vĩnh Tuy đã giúp chị T. nhận rõ bản chất vụ việc, kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền, bảo toàn số tiền tiết kiệm của gia đình.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền cho người quen biết qua mạng khi chưa xác minh rõ nhân thân, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ, ngăn chặn thiệt hại.