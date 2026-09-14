Tesla đăng ký công ty ở Việt Nam, người Việt sắp được mua xe của Elon Musk chính hãng?

Sự xuất hiện của Tesla hứa hẹn mang lại không khí sôi động cho phân khúc xe điện tại Việt Nam.

Thương hiệu Tesla đặt chân đến Việt Nam

Sáng hôm nay (14/9), thông tin Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam đăng ký thành lập đã gây chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, hình ảnh về giấy công bố nội dung đăng ký thành lập mới doanh nghiệp được chia sẻ nhanh chóng trên nhiều diễn đàn. Sự xuất hiện của thông tin này nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng trong nước.

Theo hình ảnh chia sẻ, công ty có trụ sở chính tại phường Sài Gòn, TP.HCM. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.

Thông tin liên quan đến thương hiệu Tesla tại Việt Nam. Ảnh: Sưu tầm

Nếu thông tin này là đúng, khả năng cao trong tương lai người Việt sẽ được mua xe Tesla chính hãng. Điều này đồng nghĩa khách hàng sẽ tiếp cận sản phẩm của Elon Musk dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, dịch vụ bảo hành từ hãng Tesla cũng sẽ được đảm bảo tốt hơn.

Việc hình thành tư cách pháp nhân giúp hãng chuẩn bị các bước tiếp theo trên thị trường. Đồng thời, người tiêu dùng kỳ vọng thị trường xe điện Việt Nam sẽ có thêm nhiều lựa chọn chất lượng. Sự xuất hiện của Tesla hứa hẹn mang lại không khí sôi động cho phân khúc xe điện.

Tesla đang làm gì tại Đông Nam Á?

Đông Nam Á đã nổi lên như một trong những thị trường xe điện nóng nhất trong những năm gần đây. Do đó, khu vực này đang trở thành điểm đến chiến lược của nhiều hãng sản xuất ô tô điện. Trong đó, thương hiệu Tesla cũng tích cực mở rộng sự hiện diện tại nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Mẫu xe Tesla Model 3. Ảnh: Cars

Thái Lan là thị trường trọng điểm đầu tiên ở Đông Nam Á mà Tesla chính thức gia nhập. Cụ thể, hãng phân phối các dòng xe chủ lực như Model 3 và Model Y tại quốc gia này. Đồng thời, hãng cũng đưa cả mẫu bán tải Cybertruck đến trưng bày nhằm quảng bá thương hiệu.

Tại Malaysia, Tesla đã được chính phủ cấp giấy phép phân phối chính hãng. Nhờ đó, doanh nghiệp nhanh chóng thiết lập mạng lưới trạm sạc cho người dùng. Ngoài ra, thương hiệu này cũng xây dựng hệ thống trung tâm dịch vụ kỹ thuật chính hãng tại Malaysia.

Tại Singapore và Indonesia, xe Tesla chủ yếu được bán thông qua các nhà nhập khẩu tư nhân. Hiện nay, hãng Tesla đang từng bước thiết lập sự hiện diện thương hiệu chính thức tại đây. Ở 2 quốc gia này, doanh nghiệp cũng đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng xe điện nội địa và quốc tế.

Nhìn chung, chiến lược của thương hiệu Tesla tại Đông Nam Á cho thấy sự linh hoạt theo từng quốc gia. Cụ thể, mỗi thị trường đều có những đặc thù riêng về hạ tầng và chính sách quản lý. Việc từng bước mở rộng hiện diện giúp Tesla củng cố vị thế tại thị trường khu vực.